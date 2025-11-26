Elxleben eiskalt - wichtiger Dreier im Spitzenspiel

Beiden Mannschaften war schon vor Anpfiff klar, dass es sich um ein klassisches „6 Punktespiel“ handelt, weswegen auch die Personalsituation der Gäste entsprechend gestaltet wurde. Bei den Hausherren fehlten u.a. die verletzten Til Salzer und Marco Pusch sowie der badende Dylan Hinkel. Nichtsdestotrotz konnte die SG eine schlagkräftige Truppe aufstellen, was bei sehr grenzwertigen äußeren Bedingungen auch notwendig war.

Auf dem durchgefrorenen harten Platz versuchten beide Mannschaften das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken und aus Standards Gefahr zu generieren. Gepflegtes Kurzpassspiel war schlichtweg unmöglich. Die etwas schnörkelloser agierenden Gäste kamen damit in der 1. Halbzeit etwas besser zurecht. Bei den wenigen Möglichkeiten scheiterten sie aber am bestens aufgelegten Michael Frischmuth. Die Heimelf kam nur zu sporadischen Abschlüssen, den besten schlenzte König am langen Pfosten vorbei. Kurz vorm Pausenpfiff trat Herrmann allerdings noch einen Freistoß und platzierte ihn so auf dem Kopf von König, dass selbst er nicht daneben köpfen konnte (41. Minute). Mit dem etwas schmeichelhaften 1:0 ging es sodann in die Kabinen.

Das Trainergespann motivierte die SG-Elf mit Pausentee und dem Hinweis, dass es die kleinen Dinge sein würden, die hier den Ausschlag geben könnten. Eingeschworen und motiviert begann Elxleben die zweiten 45 Minuten etwas griffiger, was aber nicht in zwingende Chancen umgemünzt werden konnte. Aber auch Saalfeld tat sich weiterhin schwer. So war es ein Sonntagsschuss der zum 1:1 führte, was sich bis dahin nicht angedeutet hatte (69.). Im Nachgang zum Ausgleich gewann die Gästeelf allerdings etwas Oberwasser und es war erneut Keeper Frischmuth zu verdanken, dass sie hieraus kein Kapital schlagen konnte. Inmitten dieser kleinen Drangphase wurde Fabig aber im Strafraum gefoult und Franz Künzel schnappte sich den Ball. Zum dritten Mal in dieser Saison trat der 20jährige aus 11 Metern an und zum dritten Mal blieb er eiskalt (75. Minute). Die Schlussviertelstunde versuchten die Gäste noch einmal alles, hatten aber Glück, dass Fabig nur knapp den Ball und die Entscheidung verpasste (86.).