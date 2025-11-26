Elxleben eiskalt - wichtiger Dreier im Spitzenspiel

Beiden Mannschaften war schon vor Anpfiff klar, dass es sich um ein klassisches „6 Punktespiel“ handelt, weswegen auch die Personalsituation der Gäste entsprechend gestaltet wurde. Bei den Hausherren fehlten u.a. die verletzten Til Salzer und Marco Pusch sowie der badende Dylan Hinkel. Nichtsdestotrotz konnte die SG eine schlagkräftige Truppe aufstellen, was bei sehr grenzwertigen äußeren Bedingungen auch notwendig war.
BERICHT von Thomas Moritz//SF Elxleben
Das Trainergespann motivierte die SG-Elf mit Pausentee und dem Hinweis, dass es die kleinen Dinge sein würden, die hier den Ausschlag geben könnten. Eingeschworen und motiviert begann Elxleben die zweiten 45 Minuten etwas griffiger, was aber nicht in zwingende Chancen umgemünzt werden konnte. Aber auch Saalfeld tat sich weiterhin schwer. So war es ein Sonntagsschuss der zum 1:1 führte, was sich bis dahin nicht angedeutet hatte (69.). Im Nachgang zum Ausgleich gewann die Gästeelf allerdings etwas Oberwasser und es war erneut Keeper Frischmuth zu verdanken, dass sie hieraus kein Kapital schlagen konnte. Inmitten dieser kleinen Drangphase wurde Fabig aber im Strafraum gefoult und Franz Künzel schnappte sich den Ball. Zum dritten Mal in dieser Saison trat der 20jährige aus 11 Metern an und zum dritten Mal blieb er eiskalt (75. Minute). Die Schlussviertelstunde versuchten die Gäste noch einmal alles, hatten aber Glück, dass Fabig nur knapp den Ball und die Entscheidung verpasste (86.).
Am Ende ein nicht unverdienter, aber etwas glücklicher 2:1 Erfolg bei sehr schwierigen Bedingungen. Die Gäste waren nicht das schlechtere Team, verpassten aber in der 1. HZ mehr aus ihren Chancen zu machen. Elxleben blieb in den entscheidenden Situationen ruhig und nutzte seine Gelegenheiten sehr effektiv. Jetzt heißt es abwarten, ob am 06.12. auswärts noch Leutenberg oder bereits der Weihnachtsmann ruft. Wir bedanken uns bei allen Fans, die trotz der frostigen Wetterlage den Weg ins Stadion fanden.
Aktion(en) des Spiels:
Geht an Micha Frischmuth, der eine überragende Leistung zeigte.