Elvis Nikolic über VfL Lohbrügge: „Potenzial entfalten können“

Das ist Elvis Nikolic. – Foto: Maurice Herzog

Als Elvis Nikolic im Februar seinen Abschied zum Saisonende ankündigte, tat er das mit einer klaren sportlichen Erwartung. Die Hinrunde des VfL Lohbrügge in der Landesliga Hansa war nicht so verlaufen, wie sich der Trainer und sportliche Leiter das vorgestellt hatten. Zugleich war Nikolic davon überzeugt, dass seine Mannschaft in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen würde. Nun, wenige Monate später, lässt sich festhalten: Genau das ist passiert.

Dass dieser Aufschwung ausgerechnet in seiner letzten Saison als Lohbrügger Trainer kommt, gibt der Entwicklung eine besondere Note. Nikolic hatte bereits im Februar erklärt, dass seine Ära beim VfL nach 16 Jahren endet. Nach insgesamt knapp 29 Jahren im „Trainer-Hamsterrad“ wolle er vorerst aussteigen und künftig nicht mehr alle privaten und beruflichen Aktivitäten dem Rahmenterminkalender unterordnen.

Lohbrügge hat sich deutlich stabilisiert, steht auf Rang sechs und gehört in der Rückrunde zu den besten Mannschaften der Liga. Besonders auffällig: Gegen mehrere Topteams lieferte der VfL Ergebnisse, die den eigenen Anspruch stützten. „Ich habe gesagt, dass wir eine starke Rückrunde spielen werden und bin auch ganz froh darüber. Wir haben von den aktuellen Top-4 drei Mannschaften schlagen können, Cordi, Bramfeld und auch Condor. Lediglich gegen Altengamme haben wir Federn gelassen. Ich bin froh, dass wir in der Rückrunde unser Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf jeden Fall mal entfalten konnten“, sagt Nikolic im Gespräch mit FuPa.

Nikolic erzählt diese Saison nicht als einfache Aufholjagd. Für ihn ist die Entwicklung seiner Mannschaft gerade deshalb wertvoll, weil sie durch schwierige Phasen gehen musste. „Ich glaube, am Ende gehört zu einer Entwicklung auch negative Phasen dazu. Die hatten wir speziell in der Hinrunde. Ich glaube, das war ein großer Entwicklungsschritt für meine Jungs. Wir haben ja noch immer einen Startelf-Alterschnitt von 21, 22. Das darf man nicht vergessen.“

Im ersten Teil dieses FuPa-Zweiteilers geht es um die sportliche Entwicklung der Mannschaft, die schwierige Hinrunde und die starke Reaktion nach dem Jahreswechsel. Im zweiten Teil steht anschließend im Mittelpunkt, was Nikolic beim VfL hinterlässt, wie die Nachfolge geregelt ist und warum der Verein seinen Kurs mit jungen Eigengewächsen fortsetzen will.

Diese Einordnung ist wichtig. Lohbrügge verfügt über eine junge Mannschaft, in der viele Spieler zwar bereits Qualität und Erfahrung mitbringen, aber weiterhin Entwicklungszeit benötigen. Die Hinrunde war aus Nikolics Sicht nicht nur sportlich schwierig, sondern auch geprägt von persönlichen Veränderungen innerhalb der Gruppe. Viele junge Spieler mussten sich mit Themen beschäftigen, die über den Fußball hinausgingen.

„Meine jungen Spieler waren auf einmal mit anderen Themen beschäftigt. Das zu Recht, also Studium, Ausbildung, vielleicht ein Umzug von zu Hause - wirklich noch ein Schritt ins Erwachsenwerden. Da ist Fußball in Phasen wirklich nach hinten gerückt. Viele mussten sich auch an ihre neuen Lebenssituationen gewöhnen, und das haben wir nicht geschafft“, sagt Nikolic.

Dazu kam erhebliches Verletzungspech. Schon in der Vorbereitung deutete sich an, dass die Saison anders laufen könnte als erhofft. Lohbrügge hatte gute Spieler verloren, sich aber auch verstärkt. Trotzdem fand die Mannschaft zunächst nicht so zusammen, wie sie es später in der Rückrunde tun sollte. Nikolic beschreibt, dass es in der Hinrunde zwar auch gute Spiele gab, die Mannschaft dann aber „irgendwann richtig schlecht gespielt“ habe.

Der Tiefpunkt gegen Condor

Der Tiefpunkt war nicht einmal ein verlorenes Spiel, sondern eine Absage. Ausgerechnet die Partie gegen SC Condor Hamburg musste Lohbrügge aufgrund der Personallage absagen. „Der Höhepunkt war in unserer Verletzungsserie, dass wir das Spiel gegen Condor aufgrund zu vieler verletzter und kranker Spieler absagen mussten. Wir hatten wirklich von 22 Feldspielern noch zehn gesunde und mussten das Spiel absagen. Das war so der Tiefpunkt an unseren Verletzungen.“

Solche Phasen können eine junge Mannschaft aus der Bahn werfen. Bei Lohbrügge wurde daraus nach Nikolics Wahrnehmung aber eine Charakterprüfung, die das Team bestanden hat. Gerade als es sportlich nicht lief, sei der Zusammenhalt sichtbar geworden. „Gerade die Phase, wo es nicht lief, ist natürlich die Stimmung nicht die beste, und trotzdem haben wir zusammengehalten. Es gab keinen Stress intern, die Kabine war trotzdem sauber, und ich finde, das zeichnet den Charakter aus. Wir haben uns nicht gegenseitig bepöpelt, sondern jeder war selbstkritisch. Deswegen hat diese Phase den Charakter der Mannschaft ausgemacht.“

Dieses Zitat trägt viel von dem, was Nikolic über seine Mannschaft sagen möchte. Es geht nicht nur um Ergebnisse, sondern um Reaktion. Lohbrügge hat in der Hinrunde erlebt, wie schnell ein junger Kader durch Verletzungen, neue Lebenssituationen und fehlende Konstanz ins Wanken geraten kann. Entscheidend war, dass die Gruppe nicht auseinanderfiel.

Genau das wurde in der Rückrunde sichtbar. Die Mannschaft fand sich, stabilisierte sich und zeigte gegen Spitzenteams, dass sie auf diesem Niveau mithalten und gewinnen kann. Die Siege gegen Concordia Hamburg, Bramfelder SV und SC Condor Hamburg sind deshalb mehr als einzelne Ergebnisse. Sie sind Belege dafür, dass Lohbrügge das Potenzial besitzt, das Nikolic schon vorher gesehen hatte.

Keine „Saison der vertanen Chancen“

Vor der Saison wurde der VfL Lohbrügge von vielen Beobachtern höher eingeschätzt. Deshalb könnte eine naheliegende Überschrift lauten: „Eine Saison der vertanen Chancen.“ Nikolic hält genau diese Bewertung für falsch. „Auf den ersten Blick vielleicht, weil ich glaube, vor der Saison haben uns viele noch höher geschätzt. Aber es ist dennoch falsch, denn wie gesagt: Zur Entwicklung gehören auch Negativphasen. Das passiert im Fußball. Wichtig ist nur, wie man da rauskommt.“

Diese Sichtweise passt zu seiner gesamten Einordnung. Natürlich hätte Lohbrügge mit der Qualität des Kaders vielleicht früher in der Saison stabiler auftreten können. Natürlich verhinderte die schwächere Hinrunde eine bessere Platzierung. Aber wer nur auf die Tabelle blickt, verpasst aus Nikolics Sicht den Kern dieser Spielzeit: Eine junge Mannschaft hat Schwierigkeiten erlebt, daraus gelernt und anschließend gezeigt, welches Niveau möglich ist.

Der sechste Rang ist deshalb nicht das gesamte Urteil über diese Saison. Wichtiger ist die Frage, wie die Mannschaft aus der Hinrunde herausgekommen ist. Dass sie in der Rückrunde zu den stärksten Teams der Liga gehört, macht die Entwicklung greifbar. Lohbrügge hat sich nicht nur verbessert, sondern sich gegen die besten Gegner der Liga bewiesen.

Dass Nikolic diese Entwicklung in seiner Abschiedssaison noch einmal begleiten konnte, ist für die Dramaturgie fast passend. Er hört nicht nach einer Saison auf, in der die Mannschaft auseinandergefallen wäre. Er hört nach einer Spielzeit auf, in der der VfL noch einmal durch Schwierigkeiten gegangen ist und anschließend eine deutliche Reaktion gezeigt hat.

Oberliga bleibt ein Traum - aber nicht sofort

Die starke Rückrunde wirft zwangsläufig die Frage auf, ob Lohbrügge perspektivisch wieder Richtung Oberliga schauen kann. Nikolic beantwortet das nicht mit einem schnellen Ja, aber auch nicht mit einem Nein. „Natürlich, die Jungs wollen in die Oberliga mit ihrem eigenen Verein. Ich glaube, dass das noch mal ein, zwei Jahre braucht. Der Verein muss sich auch drumherum strukturell aufstellen. Die Oberliga ist wirklich eine harte Nummer, und das sieht man auch an anderen Mannschaften.“

Das ist eine realistische Einordnung. Lohbrügge besitzt eine junge Mannschaft, viele Spieler mit Vereinsbezug und eine Rückrunde, die Mut macht. Gleichzeitig weiß Nikolic, dass Oberliga nicht nur eine sportliche Frage ist. Wer dort bestehen will, braucht Kaderbreite, Struktur und ein Umfeld, das den nächsten Schritt mittragen kann.

Für die kommende Saison soll der Kurs deshalb nicht überhitzt werden. Der VfL will eine gute Rolle in der Landesliga spielen, den Weg mit jungen Spielern fortsetzen und aus dieser Rückrunde lernen. Nikolic nennt als Erkenntnis für die Kaderplanung vor allem die Breite. „Vielleicht mal mit ein, zwei Leuten mehr, was die Anzahl angeht. Das auf jeden Fall.“

Am Ende bleibt eine Saison, die anders bewertet werden muss, als es die nackte Platzierung vermuten lässt. Lohbrügge hat Rückschläge erlebt, Verletzungsprobleme durchgestanden, junge Spieler durch persönliche Umbrüche begleitet und sich dann sportlich gefangen. Die Rückrunde war der Beweis, dass die Mannschaft mehr kann, als sie in der Hinrunde gezeigt hatte.

Teil I: Die Veränderungen



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um den Abschied von Elvis Nikolic nach 16 Jahren beim VfL Lohbrügge, die Nachfolge durch Olcay Günay und den weiteren Kurs des Vereins. Außerdem spricht Nikolic über Eigengewächse wie Simon Adam, die Abgänge von Pascal Bäker und Janis Pangalos sowie die jungen Spieler, die künftig nachrücken sollen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: