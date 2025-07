Elversberg trifft auf Bundesligisten

Etwas mehr als die Hälfte der Sommer-Vorbereitung ist vorbei – der Saison-Start 2025/2026 in der 2. Bundesliga rückt immer näher. Für unsere Elv stehen noch drei Testspiele an, ehe es losgeht. Das erste davon steigt an diesem Wochenende gegen den Erstligisten TSG Hoffenheim. Die Partie wird am Samstag, 19. Juli, um 15.30 Uhr auf dem Sportgelände des FC Zuzenhausen (Dietmar-Hopp-Weg 1, 74939 Zuzenhausen) ausgetragen. Tickets gibt es im Vorverkauf lediglich rund um Hoffenheim und nicht online, SVE-Fans können jedoch am Spieltag die Tageskasse nutzen, um die Partie live und vor Ort verfolgen zu können. Tickets kosten für Vollzahler 10€, ermäßigt 8€ und für Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) 5€. Parkmöglichkeiten gibt es entlang der Straße.