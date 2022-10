Elversberg steht vorm nächsten DFB-Pokal-Highlight SV Elversberg: Am Dienstag kommt Bundesligist VfL Bochum

Die SV Elversberg ist bereit für das nächste Highlight im DFB-Pokal! Nachdem

das Team von Trainer Horst Steffen in der 1. Runde Ende Juli Bayer 04 Leverkusen

sensationell mit 4:3 bezwungen hat, steht nun die 2. Runde an, in der mit dem

VfL Bochum erneut ein Bundesligist ins Saarland kommt. Die Partie gegen

Bochum wird am morgigen Dienstag, 18. Oktober, um 20.45 Uhr in der

URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) angepfiffen.