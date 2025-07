Elversberg spielt erneut gegen einen Erstligisten

Die SV Elversberg startet zwar erst am kommenden Wochenende in die Zweitliga-Runde mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, aber bereits am heutigen Samstag um 13.30 Uhr wird die Saison mit einem letzten Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard eröffnet.

Mit zwei Testspielen geht Zweitligist SV Elversberg in die letzte Woche vor dem Rundenstart mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag. Am Samstag um 13.30 Uhr kommt der niederländische Erstligist Fortuna Sittard zur Saisoneröffnung ins Saarland. SVE-Trainer Vincent Wagner sagte in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung: "Wir spielen ja auch am Sonntag noch in Homburg. Der Fokus liegt aber erst mal auf der Begegnung gegen Sittard. Wir wissen noch nicht, wie wir da antreten, wir müssen die Belastung auch steuern. Nach dem heutigen Spiel blicken wir dann weiter auf den Sonntag". Interessant wird für die Zuschauer am Samstag sein, wer nach dem Abgang von Robin Fellhauer neuer Kapitän sein wird, das wollte der Trainer vorab nicht verraten. Luca Pfeiffer wird in beiden Spielen fehlen, er ist noch im Aufbautraining. nach einer Fußverletzung. Das Spiel beim FC Homburg, das im Waldstadion durchgeführt wird, findet dann am Sonntag um 14 Uhr statt.