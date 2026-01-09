Elversberg schlägt Schweizer Spitzenteam

Es war in vielerlei Hinsicht eine besondere Hauptprobe des FC Basel gegen den SV Elversberg. Das letzte Testspiel des FCB im Trainingslager in Spanien gegen den Zweiten der 2. Bundesliga dauerte zweimal 60 Minuten. Ludovic Magnin wollte die Intensität der letzten Tage hochhalten und seinen Akteuren nochmals genug Spielpraxis geben.

Fussballspiel mit zwei Teams auf einem grünen Spielfeld und klarem blauen Himmel. Spieler in weissen und dunklen Trikots.lieferten sich einen intensiven Vergleich in Marbella. Der FC Basel und Elversberg.

Da war aber auch der Fakt, dass die Brandkatastrophe von Crans-Montana an diesem Freitag, dem Trauertag in der Schweiz, in Marbella präsent war. Der FCB verschob den Anpfiff aufgrund der Schweigeminute in der Heimat von 14 auf 14.30 Uhr. Zudem spielte Rotblau mit Trauerflor und wurde vor dem Anpfiff im Marbella Football Center eine Schweigeminute abgehalten.

Unter diesen besonderen Umständen schliesslich lieferte sich der FCB mit den Deutschen eine intensive Partie. Nach den ersten 60 Minuten lautete das Skore 4:2 für die Deutschen, für Basel hatten Xherdan Shaqiri und Léo Leroy getroffen. Nach dem Seitenwechsel hiessen die Basler Torschützen Arlet Junior Zé, Marin Soticek und Dion Kacuri. Basel verlor schliesslich 5:6. Wie schon am Dienstag beim 4:3-Erfolg über Slavia Prag bekamen die Besucher in Marbella eine torreiche Partie zu sehen.

Am Samstagnachmittag nun steht für die Basler und auch für die Saarländer der Heimflug an. Schliesslich gilt es bereits am 18. Januar für den Schweizer Meister ernst. Wenn der FC Sion in den St.-Jakob-Park kommt (16.30 Uhr), möchte der FCB das umsetzen, was er in den letzten Tagen an der Sonne Spaniens erarbeitet hat. Die SV Elversberg beginnt das neue Jahr mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag, 17. Januar um 13 Uhr.