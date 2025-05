Elversberg holt sich den Frauen-Pokal

Die SV Elversberg hat am Donnerstag das WASGAU-Saarlandpokalfinale der Frauen in St. Wendel gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0) gewonnen und nimmt nun am DFB-Pokal der Frauen teil.

Die Frauen des 1. FC Saarbücken unterlagen an Christi Himmelfahrt im Sportzentrum der Kreisstadt St. Wendel gegen den Ligarivalen SV Elversberg knapp mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages fiel bereits nach sieben Minuten, als Lena Reiter zum frühen Siegtreffer einnetzte. "Wir haben in der Aufbaubewegung einen Fehler gemacht, sie kommen zum Kontern und machen das frühe Tor. Wir haben noch mal alles versucht, waren im zweiten Durchgang besser und hatten jetzt auch Chancen. Wir waren mit Nora Clausen offensiver aufgestellt, doch sie bekam noch in der regulären Spielzeit die Rote Karte, so dass wir in Unterzahl in die Nachspielzeit gingen und nicht mehr zu echten Chancen kamen. Wir sind in der Liga Zweite und im Pokal ebenfalls. Wir wollen unsere Ziele nun in der kommenden Runde erreichen", sagte Taifour Diane nach der Begegnung, die auf dem Rasenplatz im Sportzentrum ausgetragen wurde.