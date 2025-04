Elversberg deklassiert Jahn Regensburg mit 6:0

Jahn-Chef-Trainer Andi Patz musste im Vergleich zum Heimsieg letzte Woche gegen den 1. FC Nürnberg personelle Veränderungen vornehmen: Christian Kühlwetter fehlte gelbgesperrt, für ihn übernahm Sebastian Ernst im zentralen Mittelfeld. Da zudem Eric Hottmann (Zahn-OP) und Noah Ganaus (krank) nicht zur Verfügung standen, stellte Patz auf zwei Spitzen um und beorderte Rasim Bulic und Elias Huth in die Startelf. Bei Elversberg ersetzte Zimmerschied den gelbgesperrten Damar und Sickinger begann für Schnellbacher. Das Spiel begann zunächst gut aus Sicht der Regensburger: In der siebten Minute spielte Suhonen einen klasse Heber in den Lauf von Adamyan, der rechts am Fünfmeterraum noch im letzten Moment von Pinckert am Abschluss gehindert wurde. Insgesamt sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase, aber die zweite gute Chance gehörte ebenfalls dem Jahn. Huth erlief einen Ball auf der rechten Seite und fand in der Mitte Adamyan, der sich um die eigene Achse drehte und nur knapp neben das Tor schoss (12.). Was der SSV liegen ließ, machte die SV Elversberg besser: Nach einer Ecke für den Jahn kam der Ball nach einer schnellen Seitenverlagerung auf die rechte Seite zu Petkov. Er passte scharf in die Mitte, wo Zimmerschied frei stand und Pollersbeck aus wenigen Metern zur 1:0-Führung überwand (14.). Weitere Großchancen blieben zunächst aus. Elversberg versuchte die Jahnelf mit Seitenverlagerungen und Pässen zwischen die Ketten auseinanderzuziehen, während auf Seiten des Jahn vor allem Adamyan die Defensive der SVE beschäftigte: Bei beiden Abschlüssen war Elversbergs Keeper Kristof zur Stelle und hielt sicher (30./33.). Nach dieser besseren Phase des Jahn bekam Geipl im eigenen Strafraum den Ball an die Hand und Schiedsrichter Hempel zeigte auf den Punkt. Sickinger nahm sich die Kugel und versenkte unten rechts zum 2:0, Pollersbeck war in die andere Ecke unterwegs (36.). Spätestens jetzt gab die Führung den Gastgebern Auftrieb und sie legten den dritten Treffer nach. Nach einem langen Ball war Zimmerschied links im Strafraum durch und legte quer auf Asllani, der aus kurzer Distanz zum 3:0 einschub (43.).

Zur zweiten Halbzeit wechselte Andi Patz zweimal und brachte Dejan Galjen und Bryan Hein für Huth und Ernst. Bereits kurz vor der Pause hatte er reagieren müssen, als Ananou verletzt raus musste und Viet für ihn auf der rechten Seite übernahm. Während Elversberg den Jahn zunächst etwas gewähren ließ, waren es erneut die Hausherren, die sich die besseren Chancen erspielten. Sahin nahm rechts im Strafraum Maß, aber sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei (54.). Kurz darauf trug sich der Mittelfeldspieler dann doch in die Torschützenliste ein, als er nach einem Konter im Strafraum einen Querpass von Petkov zugespielt bekam und aus rund acht Metern an den Verteidigern und Pollersbeck vorbei halbhoch in die Maschen abschloss (57.). Mit dem nächsten Erfolgserlebnis im Rücken diktierte Elversberg weiter das Geschehen und kam immer wieder gefährlich vor das Tor. In der 65. Minute war es Kapitän Fellhauer, der bei einer Umschaltbewegung nach Steckpass von Baum frei stand, Pollersbeck umkurvte und zum 5:0 einschob. Einen Kopfball aus kurzer Distanz parierte Pollersbeck im Nachfassen (74.). Auch in der Schlussviertelstunde war der SVE die bessere Mannschaft. Asllani legte seinen zweiten Treffer nach und machte das halbe Dutzend voll (87.), was den Endstand bedeutete. Mit diesem enttäuschenden Auftritt konnte die Jahnelf den Rückstand auf das rettenden Ufer weiter nicht verringern und steht sechs Spiele vor Saisonende mit dem Rücken zur Wand.

Gäste-Trainer Andreas Patz sagte nach dem Spiel: "Zu diesem Ergebnis und zu unserer Leistung gibt es nicht viele Worte, das war inakzeptabel. Wir haben nichts von dem umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Wir konnten unseren Plan nicht umsetzen, konnten keinen Druck ausüben. Wir hatten nicht die nötige Laufbereitschaft. Wir konnten die Grundtugenden nicht in das Spiel einbringen, da kommt dann so ein Ergebnis zustande. Es war ein Klassenunterschied. Das reicht für die Liga nicht. Das muss man dann auch mit aller Deutlichkeit sagen. So haben wir keine Berechtigung für die Liga und keine Chance, hier mithalten zu können. Ich kann mich nur entschuldigen für das was wir heute geboten haben. Wir haben es auch nicht geschafft, bei den wenigen Chancen mit einem Tor zurück in die Partie zu kommen. Wir hatten wie die Fans auch im Vorfeld den Glauben, hier punkten zu können. Nach dem Sieg gegen Nürnberg war viel Glauben da, dem wurden wir heute leider nicht gerecht".

Horst Steffen von der SV Elversberg meinte: "Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effektiv, haben schon ein paar Schüsse auf unser Tor zugelassen. Die kamen aber Gott sei Dank meist zentral auf unser Tor. Wir haben aber heute durchgezogen bis zum Schluss, haben weitergespeilt. Wir wollten auch keinen Gegentreffer zulassen. Wir hätten aber auch noch mehr nach vorne spielen und noch mehr Tore erzielen können. Die Spielfreude war da, der Rasen war neu, da machte es Spaß. Unser unter der Woche verstorbenen mitarbeiterin hättte es bestimmt gefallen. Trotz der Trauer, die wir hatten und weiterhin haben, ist es gut, dass wir Freude am Spiel hatten.

Nächsten Sonntag empfängt der SSV den FC Schalke 04 im Jahnstadion Regensburg (13. April, 13.30 Uhr). Die SV Elversberg ist nun Sechster mit zwei Punkten Rückstand zum Relegationsrang Drei. Am kommenden Samstag um 13 Uhr geht es für die Saarländer mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 weiter.