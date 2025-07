Eltviller AH freuen sich auf Pflichtspiel gegen den FC Bayern München

Eltville/Ulm. Mit dem Hessenpokalsieg bei den Alten Herren hat die Spvgg. Eltville bereits einen historischen Erfolg geschafft. Nun geht es für die Rheingauer Oldies am kommenden Wochenende zu den Süddeutschen Meisterschaften nach Ulm. Dort dürfen sich die Eltviller als hessischer Champion mit vier weiteren Teams aus der Altersklasse Ü32 messen. Eines davon ist der FC Bayern München.

"Das Spiel gegen Bayern ist natürlich das Sahnehäubchen auf unseren Hessenpokalsieg. Dass wir da mitspielen dürfen, ist einem Wunder gleichzusetzen. Wir wollen das Bestmögliche raushauen", freut sich Eltvilles Urgestein Sven Klärner aufs kommende Wochenende in Ulm. Natürlich richtet sich der Hauptfokus auf den FC Bayern, in dessen Aufgebot Maximilian Nicu aufläuft - ein Ex-Bundesliga-Profi (Hertha BSC, SC Freiburg), der beim SV Wehen Wiesbaden Regionalliga- und Zweitligaspiele absolvierte.

Am Sonntag geht es für die Spielvereinigung dann gegen den badischen FV Ettlingenweier (11.50 Uhr) und zum Abschluss des Turniers gegen den Württemberg-Vertreter TSV Neuenstein (13.40 Uhr).

Am Samstag stehen zwei Spiele an, zunächst geht es gegen den bayrischen Ü32-Champion FC Bayern (14.20 Uhr) und dann gegen den südbadischen Vertreter FC Emmendingen (16.10 Uhr).

Gespielt wird auf Großfeld, die Spielzeit beträgt 2x20 Minuten. Der Gewinner des Turniers nimmt an der Deutschen Meisterschaft in Berlin teil, die vom 22. bis 24. August in der Hauptstadt ausgetragen werden.

Ein Hin und Her gab es um die Nominierung von Dennis Deider. Der Stürmer spielt mit Zweitspielrecht für die Eltviller Oldies und war im Sommer vom SV Wallrabenstein zum TuS Medenbach gewechselt, wo er nun als Spieler in der Kreisoberliga aufläuft. Die Statuten des Verbands sahen zunächst jedoch ein Spielrecht nur für Spieler vor, die in der Vorsaison ununterbrochen bei einem Verein gemeldet waren. Wenige Tage vor dem Wochenende wurde dann klar: Deider bekam doch noch die Berechtigung erteilt und konnte ebenfalls mit nach Ulm reisen.

Im Aufgebot der Eltviller am Wochenende sind: Hannes Illner, Max Reichelt, Nicolas Gerhard, Philipp Zentner, Christopher Jurka, Patrick Veith, Dennis Deider, Jan Lepper, Christof Stettler, Samuel Rüdiger, Jannik Pleuger, Christopher Bingel, Christian Lang, Marc Martin Lopez, Ali Naghsh.