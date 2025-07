Bronze und Bayern-Besieger: Die AH der Spvgg. Eltville wurden Dritter beim den Süddeutschen Meisterschaften er Ü32-Fußballer. – Foto: SFV

Eltviller AH besiegen den FC Bayern München Bei den Süddeutschen Meisterschaften gelingt den Alten Herren der Spvgg. Eltville ein Sieg, den sie nie vergessen werden +++ Am Ende belegen die Eltviller den dritten Platz

Ulm. Fußballerisch haben sie ihren Zenit bereits überschritten - und doch war das, was die Altherren-Fußballer der Spvgg. Eltville am vergangenen Wochenende in Ulm erlebten, sicherlich einer der Höhepunkte ihrer Laufbahn. Bei den Süddeutschen Meisterschaften der Ü32-Senioren sicherten sich die Rheingauer Kicker den dritten Platz. Und schafften gleich zum Turnierauftakt die große Sensation, besiegten den FC Bayern München um Ex-Profi Max Nicu mit 1:0. Es war das einzige Gegentor, das sich der spätere Champion einfing. Nach einem Standard hatte Dennis Deider per Kopf verlängert und Ali Naghsh zum Siegtreffer getroffen, der in die Vereinsgeschichte eingehen dürfte. Auch wenn es „nur“ über 2x20 Minuten Spielzeit war: Siegreich in einem Pflichtspiel gegen die großen Bayern gewesen zu sein, das können selbst langjährige Bundesliga-Stars nicht von sich behaupten. „Es war großartig und sicherlich das Highlight unserer Reise“, blickt AH-Trainer Sven Klärner auf zwei faire Turniertage zurück.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Dass es letztlich nicht sogar zum Titelgewinn reichte, lag vor allem an der 1:4-Niederlage gegen den späteren Zweiten, den badischen FV Ettlingenweier (Chris Jurka hatte die Eltviller noch in Führung gebracht) und einem 2:2-Remis gegen den südbadischen FC Emmendingen (Tore: Deider, Jurka). Die finale Partie gegen den TSV Neuenstein aus Württemberg fiel einem Unwetter zum Opfer, sodass es am Ende zu Bronze reichte. Für die Spieler gab es Medaillen als Andenken, zudem ziert nun ein Pokal das Vereinsheim am Eltviller Wiesweg. „Neben den Aufstiegen der Herren in die Verbandsliga und dem Hessenpokalgewinn der AH im Sommer war das einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte“, ordnet Vereinsurgestein Sven Klärner ein.