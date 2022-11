Eltville: Marlon Klärner kehrt zurück Kapitän hat Studium abgeschlossen und bleibt seinem Stammverein treu

Bei der Spielvereinigung (So., 14.30 Uhr, gegen den Tabellendritten SC Waldgirmes II) kehrt Marlon Klärner zurück. Der Kapitän hat mittlerweile sein Studium abgeschlossen, bleibt bei seinem Einstieg ins Berufsleben in hiesigen Gefilden und damit auch seinem Stammverein treu. Was mögliche Winterzugänge betrifft, übt sich die Verantwortlichen des Rheingauer Clubs in Zurückhaltung.