Eltville: Gegen Topteam am Punktgewinn geschnuppert Unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen den FC Ederbergland

Zu ersetzen waren unter anderen die Defensivkräfte Luca Scholten, Mohamed Abd Ali (beide gesperrt) und Paulo Gombert (arbeitsbedingt) sowie der am Knie lädierte Offensiv-Wirbelwind Mojtaba Tajik. Lang war deshalb froh über die Zusage von Christopher Bingel, der aushilfsweise einsprang. Was sich prompt auszahlte. Nach der Pause gab der wiederum stark spielende Philipp Zentner die vierte Ecke für Eltville in Serie herein und Bingel brachte beim Treffer zum 1:1 seine Kopfballstärke zur Geltung (59.).

Direkter Freistoß zum Sieg

Doch acht Minuten später ebnete ein verlorener Zweikampf auf der rechten Seite dem Gast den Weg zum Siegtor. Christian Lang musste mit einem Foul eingreifen. Den fälligen Freistoß verwandelte Ahmad Ibrahim gegen eine alles andere als optimal postierte Eltville Mauer. Die Heimelf steckte nicht auf. Romell Brown zwang FCE-Keeper Nils Schneider zu einer Glanztat, aber der Lohn für tolles Engagement blieb letztlich aus. In Pohlheim (So., 15 Uhr) wartet nun die nächste Herkulesaufgabe. Scholten, Gombert und Abd Ali sind wieder verfügbar, womöglich auch Tajik.