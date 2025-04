Eltersdorf stolpert in Gebenbach – Direktes Eckentor schockt Weiden

Hofs 1:0-Torschütze Nico Schmidt lässt sich feiern. – Foto: Mario Wiedel

In der Bayernliga Nord hat der SC Eltersdorf die Steilvorlage des VfB Eichstätt, der bereits am Donnerstag beim ATSV Erlangen unterlag, nicht nutzen können. Die Quecken kamen bei der DJK Gebenbach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und verpassen so den Sprung an die Tabellenspitze. Über ganz wichtige Heim-Dreier im Kampf um den Klassenerhalt durften sich der TSV Kornburg, der Würzburger FV und die SpVgg Bayern Hof freuen. Bitter lief die Auswärtsreise für die SpVgg SV Weiden, denn bei der 0:1-Niederlage in Neudrossenfeld fiel das „goldene Tor“ per direkt verwandeltem Eckstoß. Den hitzigen U21-Vergleich zwischen dem SSV Jahn und dem FC Ingolstadt entschieden die Regensburger überraschend mit 2:1 für sich – und bleiben dran am rettenden Ufer.



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Minimalismus pur. Es war ein brutal schweres Spiel. Münchberg hat kompakt gegen den Ball gearbeitet und uns das Leben schwer gemacht. Wir hatten schon immer wieder Chancen und haben in der zweiten Halbzeit den Druck massiv erhöht. Trotzdem war Münchberg immer wieder gefährlich, auch wenn sie nur wenige Aktionen ja Halbzeit hatten. Diesmal haben wir uns das Quäntchen Glück erarbeitet in einem Spiel, das in jede Richtung hätte kippen können. Ein verdienter Heimsieg, im Endeffekt zählen für uns die drei Punkte.“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Auch wenn das Tor glücklich durch einen direkten Eckball passierte und der Ball hinten reinfiel, war der Sieg absolut verdient. Wir sind zu keiner Zeit in unser eigenes Spiel gekommen und konnten die Leidenschaft, die Neudrossenfeld ins Spiel gebracht hat, nicht mitgehen. Entscheidend ist nicht nur, aus Siegen unsere Lehren zu ziehen, sondern eben auch heute aus dieser Niederlage. Und das werden die Jungs tun.“







Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Für uns war der Dreier enorm wichtig. Die erste Halbzeit ging klar an Abtswind, da waren wir überhaupt nicht im Spiel. Im zweiten Durchgang haben wir es wesentlich besser gemacht und aufgrund der Leistungssteigerung dann auch nicht unverdient gewonnen.“







Florian Schlicker (Trainer DJK Ammerthal): „In der ersten Halbzeit standen wir ordentlich, beide Mannschaften ließen nicht viel zu. Wir wurden mutiger, haben es aber verpasst, geradlinig konsequente Abschlüsse zu suchen. Stattdessen sind wir nach dem 0:1 in zwei Konter gelaufen. Nach der Halbzeit haben wir uns gesammelt und versucht, auf das 1:1 zu drücken. Dafür hatten wir Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Wir standen nun etwas höher und Neumarkt nutzte das mit zwei Toren eiskalt. Fairerweise muss man sagen, dass es ein verdienter Sieg für Neumarkt ist. Mund abputzen und das Spiel abhaken. “







Helmut Zeiml (Sportdirektor SV Fortuna Regensburg): „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug und haben den Gegner durch individuelle Fehler stark gemacht. Nach dem Platzverweis an Würzburg sind wir super zurückgekommen. Leider hat uns der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter verwehrt sowie einen Platzverweis an den Gegner aufgrund einer Notbremse an Ziegler nicht gegeben.“







Markus Kipry (Trainer DJK Gebenbach): „Es war ein sehr gutes Heimspiel von uns mit einer sehr positiven Energie im Spiel. Nach dem Nackenschlag zum 0:1 kamen wir gut zurück und blieben positiv, konnten das Spiel drehen. Nach der Pause waren wir drauf und dran, das 3:1 zu machen. Der Ball fiel auf die Latte und im Gegenzug kassierten wir das 2:2, was ärgerlich war. Trotzdem haben wir weitergemacht. Letztendlich geht das 2:2 für beide Seiten in Ordnung. Ich bin verdammt stolz auf die Truppe, wie sie das Vorgegebene umgesetzt hat, wie sie diszipliniert gespielt hat und diese positive Energie beibehalten hat. Hut ab vor der Leistung. Genau so muss es weitergehen in den nächsten vier Spielen.“







Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Ein sehr intensives und von Zweikämpfen geprägtes Spiel. Durch einen Elfmeter sind wir verdient im Führung gegangen, durch ein gutes Pressing legten wir das zweite Tor nach. In der zweiten Hälfte hatten wir alles im Griff. Leider gab es dann einen kurzen Tumult, in dessen Folge wir einen Rote Karte sahen. Ein hitziges Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ein verdienter 2:1-Erfolg.“







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Ein großes Kompliment an meine Jungs. Das heutige Spiel war nicht einfach. In den ersten 20 Minuten legte Karlburg ein sehr effizientes Umschaltspiel an den Tag, da mussten wir die ein oder andere Situation überstehen. Ab der 25. Minute bekamen wir immer mehr Zug nach vorne, konnten das Spiel immer mehr an uns reißen und erzielten verdient zwei schöne Tore. Da waren wir sehr effizient mit unseren Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit waren wir aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft und hatten viele Möglichkeiten, um den Deckel draufzumachen. Da wir diese liegen ließen, war das Spiel weiterhin offen. Hintenraus versuchte Karlburg nochmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Glück hatten wir, als unser Keeper einen Karlburger Freistoß an die Latte lenkte. So haben wir den Sieg Gott sei dank zu Null und mit Ruhe nachhause bringen konnten. Damit sind wir zuhause weiter ungeschlagen.“