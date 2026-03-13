Eltersdorf siegt trotz Unterzahl im Topspiel gegen Cham 24. Spieltag in der Bayernliga-Nord - Freitagabend: Eltersdorf untermauert Tabellenführung und siegt mit einem Mann weniger mit 1:2 in Cham+++FC Coburg setzt sich auswärts gegen neun Erlanger durch von Sebastian Sommer · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Die Grün-Weißen aus Eltersdorf bauen ihren Vorsprung durch den 2:1-Auswärtserfolg im Topspiel beim ASV Cham auf sieben Punkte aus. – Foto: Wolfgang Zink

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In der Bayernliga Nord standen am Freitagabend zwei Partien auf dem Programm, doch die größten Schlagzeilen schrieb das Gipfeltreffen in Cham. Dort setzte Spitzenreiter SC Eltersdorf im Duell mit Verfolger ASV Cham ein dickes Ausrufezeichen und rang den Tabellenzweiten trotz Unterzahl mit 2:1 nieder. Damit bauten die Grün-Weißen ihren Vorsprung an der Spitze auf sieben Punkte aus und untermauerten ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Etwas weniger Glanz, dafür umso mehr Brisanz bot die Begegnung in Erlangen. Dort musste sich der ATSV Erlangen dem FC Coburg mit 0:2 geschlagen geben. Die Hausherren schwächten sich mit gleich zwei Platzverweisen selbst, während die Gäste als Tabellen-15. drei enorm wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einsammelten.

Das mit Spannung erwartete Topspiel der Bayernliga Nord bekam alles, was ein Gipfeltreffen braucht: Tore, Drama, Platzverweise - und am Ende einen abgeklärten Spitzenreiter. Der SC Eltersdorf setzte sich beim ärgsten Verfolger ASV Cham mit 2:1 durch und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus. Dabei schlugen die Gäste kurz vor der Pause eiskalt zu. Zunächst profitierte Moritz Fischer in der 36. Minute von einer missglückten Klärungsaktion der Chamer Hintermannschaft und schob zur Führung ins verwaiste Tor ein. Tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legte derselbe Spieler spektakulär nach: Aus spitzem Winkel jagte Fischer den Ball per Drop-Kick zum 2:0 ins Netz (45.+1). Cham meldete sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück. Nachdem Akimoto im Strafraum den Laufweg von Huber gekreuzt hatte, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Felix Voigt übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:2-Anschluss (48.). Spätestens jetzt war die Partie endgültig eröffnet. Noch brisanter wurde es in der 56. Minute, als Robin Renner nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah und Eltersdorf fortan in Unterzahl agieren musste. Der ASV Cham witterte seine Chance, erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich. Doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung mit großer Disziplin, Leidenschaft und der nötigen Cleverness. In einer hitzigen Schlussphase kochten die Emotionen endgültig hoch. Ein Chamer Verantwortlicher sah nach doppelter Unsportlichkeit in der 88. Minute Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte das nichts mehr: Eltersdorf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, entführte drei Big Points aus Cham und setzte im Aufstiegsrennen ein dickes Ausrufezeichen.

Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Ich bin ehrlich, ich bin immer noch fix und fertig. Das war eines der intensivsten Spiele der Saison. Wenn du bei einer Mannschaft gewinnst, die seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen ist, sagt das viel über den Gegner, aber auch über meine Mannschaft aus. Cham hat enorm viel Wucht und Körperlichkeit auf den Platz gebracht, umso stolzer bin ich, wie wir das Spiel von A bis Z angenommen haben. Nach dem 2:0 kurz vor der Pause war uns klar, dass noch lange nichts entschieden ist. Nach dem Elfmeter und der Roten Karte wurde es natürlich brutal schwer, aber die Mannschaft hat mit viel Leidenschaft, Geschick und einer überragenden Moral verteidigt. Deshalb war es für mich am Ende ein glücklicher, aber auch verdienter Sieg.“