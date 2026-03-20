Eltersdorf patzt zu Hause - Heimsiege für Neudrosseneld und Weiden

Der künftige Weidener Paul Gebhardt (ganz links) und seine Kollegen der Jahn-Reserve mussten sich in einem umkämpften Spiel Weiden mit 0:1 geschlagen geben. – Foto: Dagmar Nachtigall

Auch in Weiden war einiges geboten: Im umkämpften Duell zwischen der SpVgg SV und der U21 des SSV Jahn Regensburg sahen beide Teams in der Schlussphase jeweils Gelb-Rot. Zudem wurden gleich zwei Weidener Tore aberkannt. Die Entscheidung fiel schließlich per Foulelfmeter, den Moritz Zeitler sicher verwandelte. Spektakulär ging es auch in Neudrossenfeld zu, wo Schlusslicht Großschwarzenlohe einen Rückstand zunächst drehte, in der Schlussphase nach einem späten Doppelpack von Marin Hrgota aber doch noch den Kürzeren zog.

Im Aufstiegsrennen der Bayernliga Nord ließ der ASV Cham beim 1:1 in Kornburg wichtige Punkte liegen, während Spitzenreiter SC Eltersdorf vor heimischer Kulisse gegen Gebenbach sogar leer ausging. Damit bekam das Rennen an der Spitze gleich neue Brisanz.

Michael Riester (Trainer SpVgg Weiden): "Ein absolut verdienter Heimsieg. Hinten nichts zugelassen und sehr stabil gestanden. Auch wenn wir den minimalistischsten Sieg geholt haben mit dem einen Tor , hast du am Ende noch einige Chancen liegen lassen. Aber ich möchte auf keinen Fall das Haar in der Suppen suchen sondern die Jungs abfeiern für ihre Leidenschaft."



Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten 20 Minuten die Chancen, auf 2:0 zu stellen. Das haben wir verpasst und dadurch den Gegner wieder aufgebaut. In der Zentrale hatten wir durch unsere personellen Probleme dann einen Bruch im Spiel. Das 1:1 war folgerichtig, beim 1:2 machen wir hinten einen individuellen Fehler. Wir haben zwar bis zum Schluss alles versucht, aber heute haben wir unsere klaren Chancen nicht genutzt und deshalb auch nicht unverdient verloren.“ Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten 20 Minuten die Chancen, auf 2:0 zu stellen. Das haben wir verpasst und dadurch den Gegner wieder aufgebaut. In der Zentrale hatten wir durch unsere personellen Probleme dann einen Bruch im Spiel. Das 1:1 war folgerichtig, beim 1:2 machen wir hinten einen individuellen Fehler. Wir haben zwar bis zum Schluss alles versucht, aber heute haben wir unsere klaren Chancen nicht genutzt und deshalb auch nicht unverdient verloren.“



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): "Es war das erwartet intensive Spiel mit wenig Spielfluss und vielen Zweikämpfen. Wir gehen nach einem guten Spielzug mit 1:0 in Führung, verpassen nach der Pause aber das mögliche 2:0. Im Gegenzug fällt der Ausgleich, danach hat Cham viel Druck gemacht. Insgesamt ist das 1:1 aber gerecht, auch wenn beide Mannschaften das Spiel noch auf ihre Seite hätten ziehen können.“



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter Neudrossenfeld): "Es war heute eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle - aus ganz unterschiedlichen Gründen, sowohl während des Spiels als auch danach. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, die richtigen Worte zu finden. Deshalb möchte ich gar nicht zu viel sagen. Was bleibt, ist die große Freude über die Moral der Mannschaft, den Sieg und drei enorm wichtige Punkte. Alles Weitere muss ich erst einmal verarbeiten.“