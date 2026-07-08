Eltersdorf ordentlich vs. FÜ-Profis - "Club" zweistellig in Kornburg

Wenig verwunderlich war der TSV Kornburg gegen den 1. FC Nürnberg klar unterlegen. 3.000 Zuschauer sorgten für ein Fußballfest im Nürnberger Süden. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr und O.

Test-Highlights am Mittwochabend für den SC Eltersdorf und den TSV Kornburg! Die "Quecken" hatten die Profis der SpVgg Greuther Fürth zu Gast, die Kornburger freuten sich über den Besuch des 1. FC Nürnberg. Was war noch geboten? Wir haben wieder eine Übersicht für euch:

Heute, 18:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 0 3

Der SC Eltersdorf hat sich gegen die Profis der SpVgg Greuther Fürth sehr ordentlich verkauft. Letztlich setzte sich das Kleeblatt bei den Quecken mit 3:0 durch. Den Fürthern merkte man die Müdigkeit nach zwei harten Trainingswochen durchaus an. Immerhin der erste Sieg in der Vorbereitung für die SpVgg nach der Niederlage bei der SpVgg Bayreuth.

Heute, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0 10

Fußballfest im Nürnberger Süden! 3.000 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse in Kornburg. Am Ende konnte der 1. FCN einen Haken hinter einen sehr gelungenen erstes Test machen. Die Profis des "Clubs" waren wenig überraschend gegen den Bayernligisten klar überlegen und machten es am Ende sogar zweistellig.



Flotter Test zwischen den beiden Ligakonkurrenten - ja, daran, dass der TSV Nördlingen in dieser Spielzeit in der Bayernliga Nord agiert, muss man sich erst noch gewöhnen.



Eine gute Woche vorm Saisonstart in der Bayernliga Süd beim SV Kirchanschöring hat die "Spiele" Landshut noch ordentlich Luft nach oben! Der Bayernliga-Aufsteiger führte gegen den Bezirksligisten aus Kelheim schnell mit 4:0, aber dann ging nicht mehr wirklich viel zusammen - am Ende stand ein kurioses 5:5 an der Anzeigetafel! Defensiv muss die Maier-Elf noch stark zulegen bis zum Start...