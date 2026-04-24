 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Eltersdorf mit Nullnummer in Weiden - WFV zieht das Kellerduell

31. Spieltag am Freitagabend: Neumarkt putzt Gebenbach mit 5:2 +++ Fortuna Regensburg feiert Befreiungsschlag gegen Coburg +++ Jahn-Reserve dreht dreimaligen Rückstand

von Sebastian Sommer · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser
Fortuna Regensburg um 4:1-Torschütze Ediz Medineli feierte gegen den FC Coburg einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft.
Fortuna Regensburg um 4:1-Torschütze Ediz Medineli feierte gegen den FC Coburg einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft. – Foto: Florian Würthele

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Bayernliga Nord
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In der Bayernliga Nord bleibt der Tabellendritte ASV Neumarkt dank eines fulminanten 5:2-Heimsiegs voll im Rennen um die Aufstiegsplätze, hinter dem Zweiten ASV Cham und Spitzenreiter SC Eltersdorf. Der Ligaprimus ließ im Titelrennen dagegen Federn und kam beim neuen Tabellenvierten SpVgg SV Weiden nicht über ein 0:0 hinaus - der Vorsprung auf Cham schrumpft damit auf drei Punkte. Spektakulär wurde es auch in Neudrossenfeld, wo die U21 des SSV Jahn Regensburg dreimal nach Rückstand zurückkam und am Ende mit 4:3 als Sieger vom Platz ging.

Im Tabellenkeller holte der Würzburger FV im Kellerduell gegen Großschwarzenlohe drei wichtige Punkte (1:0) und wahrt damit die Chance auf den direkten Klassenerhalt. Der abstiegsbedrohte FC Coburg kassierte bei Fortuna Regensburg eine 2:4-Niederlage und hat nur noch drei Spiele Zeit, um sich zumindest über die Relegation die Chance auf den Ligaverbleib zu sichern.
Heute, 19:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
3
4
Abpfiff

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): "Es war ein vogelwildes Spiel, phasenweise Tag der offenen Tür. Man hätte meinen können, es geht für beide Mannschaften um nichts mehr. Wenn man dreimal in Führung geht und am Ende trotzdem verliert, obwohl der Gegner deutlich mehr unter Zugzwang stand als wir, dann wirft die Herangehensweise natürlich Fragen auf."

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
4
2

Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): "Wir haben heute vor allem aufgrund individueller Qualität gewonnen, nicht weil wir spielerisch überzeugt haben. Mit der Art und Weise bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das soll dem Gegner gegenüber nicht respektlos klingen, aber ich schaue in erster Linie auf unser eigenes Spiel und damit war ich heute sehr unglücklich. Natürlich sind die drei Punkte mit Blick auf die Tabelle wichtig, und solche Siege muss man auch mal mitnehmen. Trotzdem hätten wir viele Situationen besser lösen und deutlich mehr Druck entwickeln müssen. Das ist uns heute nicht gelungen. Deshalb nehmen wir den Sieg mit, wissen aber genau, dass die Leistung insgesamt nicht unseren Ansprüchen entsprochen hat."

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
0
0

Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): "Mit ein bisschen Schussglück gewinnen wir dieses Spiel vielleicht sogar. Trotzdem freuen wir uns sehr über diesen Punkt und vor allem über ein richtig starkes Spiel beider Mannschaften. Klar hat am Ende das Tor gefehlt, aber alles andere, was einen geilen Fußballabend ausmacht, war in dieser Partie drin. Beeindruckend war, wie wir das Tempo bis zum Schluss mitgehen konnten, keine einzige klare Chance zugelassen haben und selbst bis zum Ende gefährlich geblieben sind."

Heute, 18:15 Uhr
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
5
2

Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): "In meinen Augen war es ein hochverdienter Sieg, weil wir uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt und diese diesmal auch genutzt haben. Nach unserer Führung haben wir zwar postwendend das 1:1 kassiert, weil wir eine Flanke aus dem Halbfeld schlecht verteidigen, danach aber schnell die richtige Antwort gegeben. Durch unsere Systemumstellung hatten wir guten Zugriff auf das Spiel und sind verdient mit 3:1 in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack früher zumachen müssen, weil wir zwei, drei Situationen nicht sauber ausgespielt haben. Mit dem 4:1 durch eine starke Einzelleistung von Leon Gümpelein und später dem 5:2 haben wir die Partie dann aber endgültig entschieden."



Heute, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
Würzburger FV
Würzburger FVWürzburgerFV
0
1