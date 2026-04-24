Eltersdorf mit Nullnummer in Weiden - WFV zieht das Kellerduell



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): "Es war ein vogelwildes Spiel, phasenweise Tag der offenen Tür. Man hätte meinen können, es geht für beide Mannschaften um nichts mehr. Wenn man dreimal in Führung geht und am Ende trotzdem verliert, obwohl der Gegner deutlich mehr unter Zugzwang stand als wir, dann wirft die Herangehensweise natürlich Fragen auf."







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): "Wir haben heute vor allem aufgrund individueller Qualität gewonnen, nicht weil wir spielerisch überzeugt haben. Mit der Art und Weise bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das soll dem Gegner gegenüber nicht respektlos klingen, aber ich schaue in erster Linie auf unser eigenes Spiel und damit war ich heute sehr unglücklich. Natürlich sind die drei Punkte mit Blick auf die Tabelle wichtig, und solche Siege muss man auch mal mitnehmen. Trotzdem hätten wir viele Situationen besser lösen und deutlich mehr Druck entwickeln müssen. Das ist uns heute nicht gelungen. Deshalb nehmen wir den Sieg mit, wissen aber genau, dass die Leistung insgesamt nicht unseren Ansprüchen entsprochen hat."







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): "Mit ein bisschen Schussglück gewinnen wir dieses Spiel vielleicht sogar. Trotzdem freuen wir uns sehr über diesen Punkt und vor allem über ein richtig starkes Spiel beider Mannschaften. Klar hat am Ende das Tor gefehlt, aber alles andere, was einen geilen Fußballabend ausmacht, war in dieser Partie drin. Beeindruckend war, wie wir das Tempo bis zum Schluss mitgehen konnten, keine einzige klare Chance zugelassen haben und selbst bis zum Ende gefährlich geblieben sind."







Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): "In meinen Augen war es ein hochverdienter Sieg, weil wir uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt und diese diesmal auch genutzt haben. Nach unserer Führung haben wir zwar postwendend das 1:1 kassiert, weil wir eine Flanke aus dem Halbfeld schlecht verteidigen, danach aber schnell die richtige Antwort gegeben. Durch unsere Systemumstellung hatten wir guten Zugriff auf das Spiel und sind verdient mit 3:1 in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack früher zumachen müssen, weil wir zwei, drei Situationen nicht sauber ausgespielt haben. Mit dem 4:1 durch eine starke Einzelleistung von Leon Gümpelein und später dem 5:2 haben wir die Partie dann aber endgültig entschieden."









