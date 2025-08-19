Lukas Da Silva (vorne) und der SV Fortuna behielten im Regensburger Stadtderby die Oberhand. – Foto: Florian Würthele

Eltersdorf meldet sich zurück – Fortuna Derbysieger – Stadeln on top Bayernliga Nord, 6. Spieltag am Dienstag: Weiden zahlt auswärts Lehrgeld +++ Hof stellt gegen Coburg früh die Weichen +++ Cham rasiert Gebenbach +++ Neudrossenfeld hadert mit Schiri-Entscheidungen

Der zuletzt aus dem Tritt gekommene Titelanwärter SC Eltersdorf ist zurück in der Spur: Am Dienstagabend feierten die Quecken einen klaren 4:1-Auswärtserfolg beim Würzburger FV, machen die jüngste Derbyniederlage gegen den ATSV Erlangen vergessen. Zurück an der Tabellenspitze ist Top-Aufsteiger FSV Stadeln, der zu Hause die SpVgg SV Weiden mit 3:0 abblitzen ließ.



Punktgleich mit Stadeln ganz oben rangiert der SV Fortuna. Die Regensburger entschieden das Stadtderby gegen den SSV Jahn II vor 600 Fans mit 3:1 für sich. Im zweiten Oberpfalzduell des Abends fügte der ASV Cham der DJK Gebenbach eine deftige 6:2-Klatsche zu. Der bisherige Tabellenführer ATSV Erlangen erkämpfte sich trotz langer Unterzahl ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Kornburg. Die Stimmen.



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wir spielten eine super erste Viertelstunde und hätten 2:0 führen können. Ansonsten hatte Bamberg lediglich eine Chance nach einem Fehler von uns. Kurz vor der Halbzeit dann das schmeichelhafte 1:0, als unser Innenverteidiger bei einer Grätsche den Ball aus einem Meter an die Hand bekam. Zudem nahm uns der Schiedsrichter einen Alleingang aufs Tor wegen Abseits, was wahrscheinlich um drei Meter keines war. Ein ärgerlicher Rückstand zur Pause. In der zweiten Halbzeit waren wir die deutlich bessere Mannschaft, hätten das Spiel gewinnen können oder gar müssen und bekamen nochmal einen Alleingang wegen Abseits weggepfiffen, das keines war. Ein Sieg wäre verdient gewesen, aber den Punkt nehmen wir mit.“







Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Wir haben hochverdient mit 3:0 gewonnen. In den ersten 30 Minuten haben wir ein Feuerwerk abgebrannt und gingen folgerichtig mit zwei Toren in Führung. Nach einer harten, aber wohl vertretbaren Roten Karte an Coburg war die Messe schon fast gelesen - vor allem nach unserem dritten Tor. Dann haben wir ein bisschen durchgewechselt und sind fahrlässig mit den Kontern umgegangen. Es sind weitere drei Punkte gegen den Abstieg, wir sind heute rundum zufrieden.“







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Die Jungs haben die Vorgaben wunderbar umgesetzt. Anfang hatten ein wenig Schwierigkeiten, dann haben wir mehr und mehr Kontrolle bekommen und mehr Druck ausüben können. Die drei Tore vor der Halbzeit waren ganz wichtig. Sie haben uns gutgetan, um auch mental weit weg zu sein von einer möglichen Aufholjagd des Jahn. Wir haben einen guten Tag erwischt.“



Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Wir sind aus meiner Sicht gut ins Spiel gekommen, waren präsent. Dann gab es sechs Minuten in der ersten Hälfte, die uns das Genick gebrochen haben. Da waren wir vom Zweikampfverhalten her zu schlecht, was Fortuna gnadenlos ausgenutzt hat. Glückwunsch an Fortuna zum Sieg. Wir selbst müssen weiter an der defensiven Stabilität arbeiten.“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir waren leider wieder zu grün hinter den Ohren und haben Lehrgeld bezahlt. Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft, machen aber die individuellen Fehler zu den Gegentoren. Nicht besser als zu diesem Moment kann die spielfreie Pause kommen. Wir müssen uns sammeln und zusammenbleiben. Nur das hilft uns in unserem Umbruch und Prozess.“







Andreas Eisenmann (Trainer Würzburger FV): „Sehr ernüchternd für uns. Wir haben uns eine Reaktion vorgenommen, die auch zu Teilen eingetreten ist. Wir gingen früh in Führung, bekamen aber leider binnen einer Minute zwei Gegentore. Und dann muss man schon so ehrlich sein: Gegen so eine Mannschaft, die immer mehr an Sicherheit gewinnt, sind wir aktuell nicht in der Verfassung, das Spiel nochmal auf unsere Seite zu biegen. Meine Spieler haben in der Folge alles reingeworfen und gekämpft, aber es war einfach qualitativ ein zu großer Unterschied.“







Markus Kipry (Trainer DJK Gebenbach): „In der ersten Halbzeit waren wir noch beim Spiel in Würzburg, wo einfach alles klappte. Aber wenn man nicht bereit ist, ist in Zweikämpfe reinzugehen, gegen den Ball zu arbeiten, zweite Bälle zu gewinnen und sich dann so naiv bei den Gegentoren anstellt, dann ist dieses 4:0 zur Halbzeit in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles versucht, machten das 4:1 und 4:2, und dann kam die völlig unnötige gelbrote Karte. Das ist einfach undiszipliniert in diesem Moment. Wenn wir eventuell das 4:3 machen, hätten wir nochmal ein ganz anderes Spiel gesehen. Aber so war das Spiel in Unterzahl gelaufen. Glückwunsch an Cham zum verdienten Sieg. Wenn wir uns gegen Neudrossenfeld so präsentieren wie in der ersten Halbzeit heute, werden wir ganz große Probleme bekommen.“



