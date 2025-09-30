Lukas Da Silva (rechts) und Fortuna Regensburg gingen im Erlanger Süden leer aus. – Foto: Florian Würthele

Eltersdorf knackt Fortuna und springt auf die Drei Bayernliga Nord, Nachholspiel am Dienstag: Nach einer tor- und ereignislosen ersten Halbzeit ringt die Eigner-Elf die Regensburger 2:1 nieder

Der SC Eltersdorf setzt seinen Aufwärtstrend fort in der Bayernliga Nord! In einem umkämpften Nachholspiel landeten die Quecken am Dienstagabend einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Fortuna. Während die Regensburger auswärts zum vierten Mal in Folge leer ausgehen, zieht die Elf von Coach Bernd Eigner mit dem Tabellenzweiten FSV Stadeln gleich.

Halbzeit eins riss die Zuschauer nicht vom Hocker. Über das Prädikat „bemüht“ kamen beide Mannschaften zunächst nicht hinaus. Eltersdorf verzeichnete mehr Ballbesitz, machte daraus aber relativ wenig. Gegenüber suchten die Oberpfälzer das Heil in schnellen Umschaltmomenten. Klare Torchancen sprangen aber so gut wie gar keine heraus. Die mit Abstand beste Chance der ersten Halbzeit vergab stattdessen die Heimelf. Leo Sommer beförderte den Ball nach einer Freistoßflanke von Ort über das Tor (16.).









Und weil die erste Halbzeit so ereignislos vorüberging, fiel der Eltersdorfer Führungstreffer (49.) fast etwas überraschend. Nachdem der Gast den Ball nicht entscheidend geklärt bekam, konnte Geremi Perera einen Rückpass trocken ins rechte untere Eck versenken. Fünf Minuten später verhinderte Fortuna-Keeper Nicolas Köpper gegen Felix Rippert das mögliche 2:0. Insgesamt nahm das Match im Vergleich zur ersten Hälfte mehr an Fahrt auf. Die Fortunen zeigten eine gute Reaktion auf das Gegentor, mussten dann aber den nächsten Rückschlag verkraften. Eltersdorfs Kapitän Max Göbhardt, der kurz zuvor einen Foulelfmeter fahrlässig vergeben hatte, schob nach einem Angriff und Querpass von Rechtsaußen überlegt zum 2:0 ein (69.). Die Spannung kehrte zurück, als Julian Ziegler die Fortuna wieder auf ein Tor heranbrachte (79.). In der Crunchtime machten es die Hausherren clever, brachten den knappen Vorsprung mit Geschick ins Ziel. Momente vorm Abpfiff schrammte Lucas Altenstrassers Fernschuss noch knapp am SCE-Tor vorbei.



Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner sagte nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Fortuna ist stärker ins Spiel gekommen als wir, hat uns in den ersten zehn Minuten ordentlich durchgewirbelt. Hüben wir drüben waren Chancen Mangelware. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit ein Stück weit nachlegen können. Die Jungs, die eingewechselt wurden, haben es hervorragend gemacht. Nach dem 1:0 mussten wir schon früher das 2:0 machen. Klar war, dass wir gegen Fortuna als eine der besten Offensiven der Liga nicht alles wegverteidigen können. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg. Gegen einen schwer bespielbaren Gegner mussten wir heute alles in die Waagschale werfen. Deshalb geht ein Kompliment an die Mannschaft.“



Regensburgs Coach Arber Morina erklärte: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit offen gehalten, haben es aber nicht hundertprozentig geschafft, die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Das lag auch an der Qualität des Gegners. Eltersdorf war den einen Ticken entschlossener und hat unter dem Strich verdient gewonnen. Für uns ist es eine bittere Niederlage. Hintenraus haben wir alles versucht, aber da waren die Eltersdorfer zu gewieft, um sich das noch nehmen zu lassen.“