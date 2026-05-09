Eltersdorf ist Bayernliga-Meister! Stadeln überrascht Cham

Der SC Eltersdorf ist Meister der Bayernliga Nord, und brauchte dafür am Samstagnachmittag nicht mal einen Sieg. Denn: Bereits zuvor siegte Stadeln gegen den ASV Cham. Der Aufsteiger wahrt sich selbst durch den Coup die Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Das Tor des Tages erzielte Dominik Hahn bereits in der 23. Minute. Kurz zuvor war David Yunus Perst noch am Pfosten gescheitert. Bis zum Schlusspfiff reichte der eine Treffer, obwohl der Underdog sogar zahlreiche Chancen hatte zu erhöhen. Cham kann sich jetzt voll auf die Regionalliga-Relegation vorbereiten. Am 34. Spieltag hat der ASV spielfrei.
Das Auswärtsspiel des SCE in Bamberg war dementsprechend am Ende nur die Meister-Show, weil auch Bamberg nur noch um eine bessere Platzierung kämpft. Der Spitzenreiter startete stark, belohnte sich früh und führte lange dank eines frühen Fischer-Tors. Nach der Pause übernahm Bamberg das Szepter, und glich kurz vor Schluss durch Hartwig aus. Sei's drum. Glückwunsch nach Eltersdorf!
Michael Hutzler, Trainer von Eintracht Bamberg: „Ich würde sagen, nicht nur 20 Minuten war der SC Eltersdorf besser, sondern die gesamten ersten 45 Minuten. Die erste Halbzeit ging komplett an den SC Eltersdorf, da ist es noch um etwas gegangen. Die zweite Halbzeit war anders. Da war die Luft raus beim SC Eltersdorf, da waren sie schon aufgestiegen. In dieser Phase haben wir dann ein besseres Spiel gemacht. Trotzdem finde ich: Hochverdienter Aufsteiger mit einem klasse Trainer. Das ist das, was zählt. Ich wünsche euch eine gute Feier!“