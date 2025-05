Eltersdorf festigt Platz 2, Karlburg steigt ab!

Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Ich glaube in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, ohne jedoch gezielt Torgefahr zu entwickeln. Allerdings hatten wir die Spielkontrolle, haben defensiv nichts zugelassen und hätten sogar bei einer ganz dicken Chance in Führung gehen müssen. In der Pause haben wir angesprochen, dass wir insbesondere in der letzten Linie mehr Torgefahr entwickeln müssen. Das haben wir dann auch etwas besser umgesetzt, mehr Dynamik nach vorne entwickelt und uns die ein oder andere Abschlussmöglichkeit erspielt. Der Schuss zum 1:0 war dann natürlich sehr schwierig für den Torwart, weil er wirklich sehr geflattert ist. Allerdings sind wir in meinen Augen verdient in Führung gegangen und müssen eigentlich direkt sogar nachlegen und das zweite Tor machen. De ATSV hat dann natürlich seine Qualität gezeigt, hat's uns in der Folge sehr schwer gemacht und wir hatten bei der ein oder anderen Chance natürlich Riesenglück. Für mich ist es ein verdienter Erfolg an diesem Abend und ich bin absolut einverstanden mit der Leistung der Mannschaft heute!"