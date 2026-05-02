Eltersdorf auf Regionalliga-Kurs – Cham 6:2 – Schwarzenlohe steigt ab Bayernliga Nord, der Samstag: Neumarkt verabschiedet sich aus dem Aufstiegskampf +++ Kornburg hadert mit späten Weiden-Ausgleich +++ Fortuna und Hof fixieren den Klassenerhalt +++ WFV springt ans rettende Ufer +++ Cobrg feiert Überraschungscoup +++ Gebenbacher Offensiv-Feuerwerk von Florian Würthele · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser

3:0-Heimsieg gegen Neumarkt: Der SC Eltersdorf schickt ein Statement im Meisterschaftskampf. – Foto: Wolfgang Zink

Der vollgepackte Samstag in der Bayernliga Nord zog mehrere fixe Entscheidungen nach sich. Der SC Großschwarzenlohe muss den Gang zurück in die Landesliga antreten. Weil man bei der 2:6-Auswärtsniederlage gegen den ASV Cham keine Chance hatte und weil zeitgleich der FC Coburg einen 4:0-Heimcoup gegen den FC Ingolstadt II landete, steht der SCG als Absteiger fest. Den Klassenerhalt sicher haben Fortuna Regensburg und Bayern Hof, die gegen Neudrossenfeld bzw. Jahn Regensburg II jeweils einen 2:1-Heimsieg feierten.



Voll auf Regionalliga-Kurs ist der SC Eltersdorf. Die Quecken setzten am drittletzten Spieltag ein Statement und ließen im Top-Spiel den Rangdritten ASV Neumarkt verdientermaßen mit 3:0 abblitzen. Ein einziger Punkt fehlt der Eigner-Elf noch zur Meisterschaft. Die Oberpfälzer dagegen haben sich damit aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Die Stimmen.



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Bei den hohen Temperaturen war es ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten. Unglaublich anstrengend für die Spieler, die beidseitig kämpferisch alles reingelegt haben. Insgesamt war's ein ausgeglichenes Spiel, das hin und her wogte. Wir hatten in Summe vielleicht ein, zwei bessere Chancen als der Gegner. Ärgerlich ist der Ausgleich insofern, weil es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters war. Ein klares Foul im Strafraum, was sogar der Weidener Spieler zugibt. Leider ist es eine erneute Schiedsrichterentscheidung, die einfach falsch ist, die spielentscheidend ist und uns Punkte kostet. Das nervt einfach. Den Punkt nehmen wir mit, jetzt haben wir 40 Punkte erreicht – Minimalziel erreicht.“



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ein gutes und dominantes Auswärtsspiel von uns, bei dem uns nur der letzte Punch zum Sieg gefehlt hat. Ein respektvoller Auftritt. Wir sind total zufrieden mit diesem Unentschieden.“







Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „Ein Kompliment an die gesamte Truppe, wie sie es die letzten Wochen angegangen ist. Wir wussten um die Stärken des ASV und darum, dass wir die Umschaltmomente des Gegners kaum zulassen dürfen. Das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Mit dem 1:0 fällt natürlich ein Stück weit die Last aus. Das Tor brachte der Mannschaft zusätzliche Sicherheit und Selbstvertrauen. Die zweite Halbzeit sind wir richtig gut angegangen. Das war nun ein richtig geiles Spiel von uns. Wir können absolut zufrieden sein, haben alles in der eigenen Hand.“



Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „Auch in der Höhe für mich absolut verdient. Wir haben heute nicht die Qualität an den Tag legen können, die man in einem solchen Spiel braucht, um in den entscheidenden Momenten da zu sein. Glückwunsch an Eltersdorf.“













Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ein schlechtes Fußballspiel von uns. Wir haben in der zweiten Halbzeit unfassbar um das Gegentor gebettelt. Zum Glück erzielten wir nach dem Gegentor ziemlich schnell die 2:1-Führung. Unter normalen Umständen verlierst du dieses Spiel, weil du desaströs spielst und kein Leben drin ist. Auf einmal holen wir Punkte in Spielen, in denen wir keine Punkte verdient hätten. Ich bin froh, dass der Deckel drauf ist und wir nächste Saison wieder Bayernliga spielen. Es war eine ganz schwierige Saison mit vielen Widrigkeiten. Vielleicht schaffen wir es ja, bis zum Saisonende zumindest den einstelligen Tabellenplatz zu verteidigen.“







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Weil der Gegner aufgrund einer Buspanne verspätet anreisen konnte, war ordentlich Strom auf der Spielvorbereitung drauf. Es war nicht ganz so einfach, den Spannungsbogen hinzubekommen. Allein schon aus diesem Aspekt haben es die Jungs richtig gut hinbekommen. Wir gingen bereits nach 16 Sekunden in Führung und haben das Spiel sicher durchgebracht – auch wenn zwei leichte Gegentore passiert sind. Hut ab, das hat die Mannschaft super gemacht.“







Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): „Ein absolut verdienter Sieg, auch in der Höhe. Alles in allem haben die Jungs ein richtig, richtig starkes Spiel abgeliefert. Und kaum etwas zugelassen. Offensiv haben wir ein richtiges Feuerwerk abgefackelt.“







Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Die erste Hälfte war richtig gut von uns: Wir hatten sehr gute Möglichkeiten, sind verdient in Führung gegangen und hatten aus meiner Sicht weitere gute Möglichkeiten, um das 2:0 oder 3:0 nachzulegen. Der Gegner hat mehrmals im letzten Moment auf der Linie das Tor verhindert. Im zweiten Durchgang haben wir leider gleich zu Beginn eine gelbrote Karte kassiert und dann war's sehr schwer, das 1:0 zu halten. Wichtig ist, die richtig gute erste Halbzeit mitzunehmen.“









