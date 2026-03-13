Elternzeit beendet, Stefan Lex ist wieder da: »1860 ist mein Verein« Der Oberbayer übernimmt zum 15. März den Posten "Koordinator Perspektivspieler" von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Stefan Lex ist zurück bei seinem Herzensverein. – Foto: Imago Images

Stefan Lex ist zurück an der Grünwalder Straße 114. Zum 15. März 2026 wird der Ur-Bayer aus Eitting (Lkr. Erding) den Posten "Koordinator Perspektivspieler" übernehmen und soll für eine noch bessere Verzahnung zwischen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und Profibereich sorgen.







Lex war von 2018 bis 2023 für die Löwen als Spieler aktiv, anschließend arbeitete er als Co-Trainer und Teammanager für die "Blauen". Aus familiären Gründen nahm er sich nach der Saison 2024/25 eine Auszeit und ging in Elternzeit. In einem Video sagte er damals nachdenklich: "Wenn ich jahrelang hier ein guter Co-Trainer bin, erinnert sich vielleicht ein Jahr später keiner mehr daran. Aber wenn ich ein schlechter Vater bin und nie daheim bin, wissen das meine Kinder 20 Jahre später immer noch." Nun ist der bekennende 1860-Fan aber zurück bei seinem Herzensverein - wenn auch in anderer Funktion.



Manfred Paula, Geschäftsführer des TSV 1860 München und NLZ-Leiter, wird in der offiziellen Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Stefan Lex kennt den Verein, unsere Werte und die Anforderungen im Profifußball sehr genau. Mit seiner Erfahrung, seiner Identifikation mit dem TSV 1860 München und seiner Nähe zu den Spielern ist er die ideale Besetzung, um unsere Talente im Übergang vom Nachwuchs in den Profibereich zu begleiten und weiterzuentwickeln."

Stefan Lex hält mit der Freude über seine Rückkehr an die Grünwalder Straße nicht hinterm Berg: "Der TSV 1860 ist mein Verein. Ich freue mich sehr, wieder mit jungen Spielern zu arbeiten und ihnen auf ihrem Weg in den Profifußball zu helfen. Manfred Paula, Präsidiumsmitglieder und auch ehemalige Kollegen haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder bei mir gemeldet und versucht, mich von einer früheren Rückkehr zu überzeugen. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder hier zu sein. Gerade der Übergang aus dem Nachwuchs in den Herrenbereich ist eine entscheidende Phase, in der man die Spieler bestmöglich unterstützen muss."

Stefan Lex (Bildmitte) im Trikot des TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern. – Foto: Michael Buchholz