Eltern verliert den Faden, Börger findet die Punkte

Die DJK Eintracht Börger hat sich beim SV Eltern nach Rückstand durchgesetzt und einen 2:1-Auswärtserfolg gefeiert. Vor 3.977 Liveticker-Aufrufen drehte das Team von Coach Thomas Albers dank einer deutlichen Leistungssteigerung das Spiel und nahm verdient drei Punkte mit.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen nach einer Standardsituation in Führung. Simon Luc köpfte in der 26. Minute eine Ecke von Luca Lampe freistehend zum 1:0 ins Netz, bereits sein zweiter Saisontreffer. Eltern blieb in dieser Phase am Drücker und hätte durch Schnebeck sogar erhöhen können.

Doch Börger fing sich, kam über Standards ins Spiel und drängte auf den Ausgleich. Erst scheiterten Albers und Schürmann am Aluminium, dann schlug die Eintracht kurz vor der Pause zu: Nach Ballverlust der Gastgeber setzte sich Mathis Albers auf links durch und legte für Noah Langen auf, der eiskalt zum 1:1 vollendete (41.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ruppiger. Eltern suchte den Weg nach vorn, lief aber mehrfach in gefährliche Konter. Börger agierte nun zielstrebiger und belohnte sich in der 66. Minute: Nach einer Ecke, die zunächst geklärt wurde, kam der Ball erneut in den Strafraum, wo Marc Wöste am höchsten stieg und per Kopf zum 2:1 einnickte.

Eltern warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, kam durch Feldhaus zu einer Kopfball-Großchance, doch die Kugel strich über die Latte. Börger hingegen verpasste es mehrfach, mit dem dritten Tor alles klarzumachen.

Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Auswärtssieg für die Gäste, die nach schwachem Beginn vor allem durch Standards brandgefährlich wurden.

Liveticker: Max Robben