Elstorf verliert das Topspiel, bleibt aber Tabellenführer

Der VfL Westercelle setzt ein Ausrufezeichen und schlägt den TSV Elstorf im Spitzenspiel. Die Hausherren bedienten sich zunächst der individuellen Klasse von Unterschiedsspieler Dominik Gärtner, der sich nach einem weiten Einwurf die Kugel selbst hochnahm und artistisch per Fallrückzieher unhaltbar traf (23.). Kurz darauf war ein robustes Einsteigen von TSV-Kapitän Patrick Fernandes Silva für den Unparteiischen ausreichend dafür, auf den Punkt zu zeigen. Gärtner übernahm die Verantwortung und schob cool ein (31.). Die Gäste dominierten das Geschehen, während sich Westercelle an seinen eigenen Strafraum zurückzog. Trotz der klaren Überlegenheit fand der TSV nicht auf die Ergebnistafel. Schließlich leisteten sich die Gäste in der Nachspielzeit einen weiteren Fehler im Aufbauspiel, den Jan Kunstmann mit dem 3:0-Endstand bestrafte (90.+4).

Elstorf-Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht bis zum gegnerischen Strafraum, haben auswärts über 90 Minuten bei einem Titelanwärter klar dominiert. Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt und konnten uns gegen den Abwehrriegel in der zweiten Halbzeit nur ungenügend entscheidend durchsetzen. Westercelle dagegen war gnadenlos effektiv und hat mit vier Torschüssen im gesamten Spiel drei Tore erzielt. Leider haben der Schiedsrichter und seine Assistenten entgegen den Spielregeln durch mehrere krasse Fehlentscheidungen das Spielergebnis maßgeblich zu unserem Nachteil beeinflusst. Dabei wurden uns zwei reguläre Tore aberkannt, ein unberechtigter Strafstoß nach normalen Körpereinsatz, der normal nicht mal an an der Mittellinie gepfiffen wird, gegeben wird und in der 53. Minute eine klare Tätlichkeit eines Westerceller Spielers nach Spielunterbrechung direkt vor den Augen des Schiedsrichters nur mit Gelb geahndet. So eine klare einseitige Benachteiligung meiner Mannschaft habe ich nur sehr selten in meiner langen Trainerlaufbahn erlebt. Dadurch hat das Ergebnis am Ende für uns alle doch noch einen bitteren Beigeschmack.“