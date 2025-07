Elstorf verliert 1:8 gegen den HSV - aber jubelt am lautesten

Ransford-Yeboah Königsdörffer (4. Minute) eröffnete den Torreigen nach einer Vorarbeit von Neuzugang Rayan Philippe. Er war es auch, der in der 11. Minute den Rebound von Emir Sahitis Lattenkracher freistehend verwertete. Philippe stand genauso in der Startelf wie einige andere neue HSV-Gesichter, darunter Jordan Torunarigha und Nicolai Remberg.

„Atemberaubend, wirklich“, sagte der Torschütze zum 1:5 bei HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger nach dem Spiel zum Traumtor. Er habe das mit einem Teamkollegen abgesprochen: Der solle im Spiel mal einen Freistoß ziehen. Genterczewsky selbst würde ihn dann schießen. Die Absprache vorher, die Umsetzung nachher: Filmreif. Ihren Ehrentreffer-Schützen bejubelten die Elstorfer Fans entsprechend frenetisch. Der Jubel war lauter als bei allen HSV-Treffern.

Das sagt Elstorfs Trainer Welke

Der HSV schraubte das Freundschaftsspiel noch auf 8:1. Robert Glatzel (67. und 81., Foulelfmeter) traf in Elstorf dreifach und Talent Moritz Reimers (80.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. TSV-Coach Michel Welke war mit diesem Ergebnis zufrieden und stolz auf seine Jungs: „Ich wurde im Vorfeld gefragt: Was ist dein Wunschergebnis? Die Frage habe ich nicht beantwortet. Aber ich habe mir gewünscht, dass wir einen reinschweißen.“

Das Drehbuch für das Spiel - es lief so, wie Welke und Genterczewsky es sich vorgestellt haben. Dieses Jahrhundertspiel, einmal gegen Bundesligaprofis anzutreten, könne der Mannschaft „keiner nehmen“, sagt Welke.

Einmal wird Welke angesprochen auf das Spiel, doch anaylstisch: „Ich habe mir gewünscht, dass wir keine einfachen Dulli-Tore kassieren. Zwei Gegentore waren vermeidbar.“ In der Kabine habe er kaum Ehrfurcht bei seinen Spielern gespürt. Im Spiel schon. In den ersten zehn Minuten sei „mit dem Ball gar nichts gegangen“. Zweite Halbzeit war ein Spiegelbild dessen: Welke sah Mut am Ball bei seinen Spielern. Aus diesen Momenten - der TSV am Ball, der Bundesligist läuft hinterher - könne sein Team am meisten lernen.

Für den TSV Elstorf ertönt der Anpfiff seiner Pflichtspielsaison am 13. Juli (15 Uhr) beim TuS Eversen/Sülze in der Bezirkspokal-Qualifikation. Der HSV testet weiter bis zum Auftakt im DFB-Pokal bei FK Pirmasens (16. August, 13 Uhr). Eine Woche später läuft der „Dino“ beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (23./24. August) wieder im Oberhaus auf.