Elstorf souverän, Westercelle mit Mühe - Spielabbruch in Egestorf

Elstorf erledigt seine Hausaufgaben, Westercelle hat beim Tabellenvorletzten Mühe. Im Tabellenkeller der Bezirksliga Lüneburg 2 wird die Lage hingegen immer Verrückter. Der Fünfte steht derzeit nur fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. In Egestorf musste die Begegnung abgebrochen werden.
Westercelle suchte gegen einen tiefstehenden Tabellenletzten die Lücken: Schließlich traf Dominik Gärtner mit einem Kopfball die Latte, den Rebound staubte Barazan Ismael dankend ab (27.). Nur acht Zeigerumdrehungen später erhöhte Finn Johannesmann aus dem Rückraum in der Folge eines Eckballs (35.). Obwohl sich das Schlusslicht mit einer Roten Karte selbst dezimierte, gelang es den Gästen nicht, das Spiel zu entscheiden. Hermannsburgs Steffen Dickmann traf in der Folge den Pfosten, Benjamin Hüls entfachte wacklige Schlussminuten, die der Favorit aber letztlich meisterte (89.).
VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir hatten auf einem schwer zu bespielenden Rasen fast durchgehend den Ball, Hermannsburg hat probiert Nadelstiche zu setzen. Wir hätten mehr Tore machen müssen, haben dann nachgelassen und plötzlich wollte jeder ein Tor schießen. Als Hermannsburg eine Rote Karte bekommt, stellen wir das Fußballspielen ein. Dass wir dann am Ende noch zittern müssen, haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir das Spiel nicht mehr ernst genommen haben und nicht ordentlich in die Zweikämpfe gegangen sind - mit den Punkten können wir zufrieden sein, spielerisch müssen wir uns steigern."
Die Elstorfer bogen schon im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße ab, als sich die SGE-Hintermannschaft bei einem langen Ball verschätzte, was Jonah Genterczewsky bestrafte (14.). Kurz vor der Pause verzeichnete Timo von Reith einen hohen Ballgewinn für sich und legte quer für Justin Birkholz, der ins verwaiste Tor einschob (36.). Anschließend avancierte der Vorlagengeber zum Torschützen, als er einen Freistoß von Melvin Krolikowski mit dem Kopf in die Maschen drückte (42.). Im zweiten Durchgang testeten beide Parteien das Aluminium, einen weiteren Treffer bekam das Publikum aber nicht mehr geboten.
Cheftrainer Michel Welke: „Die erste Halbzeit war wirklich gut, in der wir aus sechs Torchancen drei Tore machen, Ich bin total zufrieden, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Für den TSV Elstorf war es ein Neun-Punkte-Wochenende – die Stimmung ist schon sehr gut hier an der Schützenstraße.“
Die Partie wurde aufgrund einer langen Unterbrechung durch eine schwere Verletzung eines Schneverdinger Spielers abgebrochen. Das FuPa-Team wünscht gute Besserung!
Mit dem Punkt gelingt beiden Duellanten nicht der gewünschte Befreiungsschlag. Munster lag zunächst durch Lennard Fischer in Front (13.), Cedric Fuß gelang nach dem Seitenwechsel der Ausgleich (59.). In der Schlussphase handelte sich Jesteburgs Philip Kruse eine Rote Karte ein, trotzdem schnupperten die Gastgeber nochmal am Siegtor: Claas Brau setzte in der Nachspielzeit einen Kopfball an die Latte (90.+2).
Meckelfeld feiert einen wichtigen Sieg und zieht Düshorn/Krelingen tief in den Abstiegskampf. Nachdem die Bravehearts zunächst Torhüter Dominik Larmann nicht zu bezwingen schienen, war es schließlich Ruben Miedeck, der den Bann für den TVM brach (79.). Meckelfeld bleibt zwar auf dem Relegationsplatz, verschärft aber die Abstiegssorgen hoch bis zum fünften Platz.
Während TuS Eversen/Sülze mehr Spielanteile hatte, kämpfte Borstel um jeden Grashalm. Nach dem Seitenwechsel war es ein Diagonalball von David Patzelt, den Marc Gyüker zur Gäste-Führung vollstreckte (47.). Kurz darauf gelang dem MTV die Antwort, als Marvin Mießfelds Schuss an die Unterkante der Latte wohl hinter der Linie gelandet sein soll (56.).
Kurioserweise unterlief Borstels Lukas Pägelow, der im Abstiegskampf als Trainer nun scheinbar selbst ran muss und viel Regionalliga-Erfahrung mitbringt, im eigenen Strafraum eine ähnliche Situation, als auch sein Ball die Torlinie wohl überschritt (59.). In der Schlussphase glückte den Hausherren dann doch noch der späte Ausgleich (88.). Eversen/Sülze verpasst damit einen Sprung in der Tabelle, Borstel bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz.
TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir sind ein bisschen enttäuscht, weil wir es verdient gehabt hätten, das Spiel zu gewinnen. Es war ein harter Kampf, bei dem wir gut dagegengehalten haben. Wir haben wenig Fehler gemacht – das war uns gegenüber den Vorwochen wichtig. Die Negativserie ist nicht entstanden, weil wir schlecht spielen, sondern weil wir Fehler in der Entscheidungsfindung gemacht haben. Wir haben heute einen direkten Konkurrenten von uns ferngehalten – von daher fahren wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge mit dem Bus nach Hause.“
Den beiden Duellanten war vor allem in der Schlussphase anzumerken, dass sie in den vergangenen Wochen ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Die Soltauer drückten in den letzten Minuten auf das Goldene Tor und wurden tatsächlich spät belohnt. Marc Jelle Cordes traf in der Nachspielzeit zum umjubelten 1:0-Sieg, womit sich der MTV vorerst mit seinem fünften Sieg in Serie den Abstiegssorgen entledigt.
Die Eintracht Elbmarsch bedient sich seiner Heimstärke und findet eine Antwort auf die deutliche Niederlage in der Vorwoche gegen die SG Estetal. Chuck Bödder brachte die Hausherren früh in Front, Daniel Macknow legte zur Pause nach (45.+2). Nach dem Seitenwechsel bekam Buchholz zwar schnell den Fuß durch Justin Schulz in die Tür (47.), doch Niklas Behrens stoppte den BFC-Aufschwung wieder (62.). In der Schlussphase war es dann wieder Daniel Macknow, der für die Entscheidung sorgte (84.).