Elstorf souverän, Westercelle mit Mühe - Spielabbruch in Egestorf

Die Elstorfer bogen schon im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße ab, als sich die SGE-Hintermannschaft bei einem langen Ball verschätzte, was Jonah Genterczewsky bestrafte (14.). Kurz vor der Pause verzeichnete Timo von Reith einen hohen Ballgewinn für sich und legte quer für Justin Birkholz, der ins verwaiste Tor einschob (36.). Anschließend avancierte der Vorlagengeber zum Torschützen, als er einen Freistoß von Melvin Krolikowski mit dem Kopf in die Maschen drückte (42.). Im zweiten Durchgang testeten beide Parteien das Aluminium, einen weiteren Treffer bekam das Publikum aber nicht mehr geboten.

Cheftrainer Michel Welke: „Die erste Halbzeit war wirklich gut, in der wir aus sechs Torchancen drei Tore machen, Ich bin total zufrieden, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Für den TSV Elstorf war es ein Neun-Punkte-Wochenende – die Stimmung ist schon sehr gut hier an der Schützenstraße.“

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Wer heute nur auf das Ergebnis schaut, bewertet das Spiel aus meiner Sicht falsch. Bis zur 35. Minute war die Partie absolut ausgeglichen. Dann bekommen wir drei Gegentore, die allesamt aus individuellen Fehlern entstehen - und genau das darf uns in dieser Phase so nicht passieren. In der Halbzeit war unser Ansatz klar: nichts Verrücktes machen, sondern das Spiel gedanklich bei null beginnen. Und das hat man auch gesehen. Wir hatten unsere Chancen, unter anderem den Lattentreffer von Tom Künzer und die große Möglichkeit von Janko Hinrichs nach starkem Zuspiel von Tom. Unterm Strich geht der Sieg für Elstorf in Ordnung. Wenn man allerdings die Möglichkeiten dieses Vereins und die individuelle Qualität der Spieler betrachtet, habe ich spielerisch mehr erwartet.

Meiner Mannschaft mache ich keinen Vorwurf. Im Gegenteil: Ein großes Kompliment an die Jungs. Trotz der vielen Ausfälle haben sie die Herausforderung angenommen und sich dem Spiel gestellt.“