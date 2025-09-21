Elstorf siegt standesgemäß - Meckelfeld bleibt wieder ungeschlagen

Der VfL Westercelle tat sich gegen den punktlosen Tabellenletzten zwar schwer, setzte sich am Ende aber doch knapp durch. Zunächst hatten die Hermannsburger auf den Treffer von Eric Schlumbohm (43.) noch die schnelle Antwort von Rouven van Rhijn parat (45.). Kurz nach Wiederanpfiff markierte dann aber Torjäger Dominik Gärtner den 2:1-Siegtreffer für den Tabellenzweiten (48.).

Der Tabellenführer erfüllte seine Favoritenrolle mit einer sehr dominanten Spielweise und drückte der Begegnung seinem Stempel auf, gleichzeitig traf Estetals Joe Apel zunächst die Latte. Nach einem langen Ball über die rechte Seite von Cedric Rathje vollstrecke dann aber Christopher Schulze nach einer Hereingabe von Paul Lukas Lochner am zweiten Pfosten (14.). Daraufhin ließen die Gäste gute Gelegenheiten aus, um einen entspannteren Nachmittag zu haben: Timo von Reith vergab eine hundertporzentige Möglichkeit (39.), kurz darauf setzte Melvin Krolikowski einen Strafstoß am Tor vorbei (42.).

Dadurch blieb die SG Estetal lange im Spiel, ohne aber selbst zu gefährlichen Torraumszenen zu kommen. Schließlich gelang es den Elstorfern dann aber doch noch, über eine Kombination dreier Joker vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Björn Jarmer legte die Kugel auf Sam Siewert, ehe Jonah Genterczewsky zur Entscheidung vollstreckte (80.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Gegen den haushohen Favoriten hat unsere Mannschaft über weite Strecken nicht nur tapfer dagegengehalten, sondern zeitweise in Form von Kontern auch Nadelstiche gesetzt. Jeder hat für den anderen gekämpft, und das ist der schönste Beweis dafür, wie viel Teamgeist im Fußball wirklich wert ist. Natürlich ist es ärgerlich, dass Elstorf mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff direkt die Führung erzielt hat. Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter unser Spiel durchgezogen. Dass ein Aufsteiger den großen Meisterschaftsfavoriten zeitweise regelrecht ins Grübeln bringt, darf man mit einem Schmunzeln festhalten. Denn: Die Sterne vom Himmel gespielt hat der Tabellenführer sicher nicht. Am Ende hat uns in der zweiten Halbzeit schlicht die Luft gefehlt – nachvollziehbar nach dieser intensiven Defensivarbeit. Wer weiß, was drin gewesen wäre, wenn wir über 90 Minuten bei 100 Prozent hätten agieren können. Fest steht: Wir haben gegen ein Top-Team ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass wir in dieser Liga nicht nur mithalten, sondern auch überraschen können.“

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Einerseits hat es uns Estetal schwergemacht, andererseits hätten wir aber auch früher das zweite Tor nachlegen können. Wir sind sehr stabil geblieben und haben uns nicht auskontern lassen und es dann gut zu Ende gespielt. Wir müssen auch nicht den Anspruch haben, jedes Spiel haushoch zu gewinnen, denn am Ende gewinnen wir hier auch hochverdient mit 2:0.“