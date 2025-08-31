Elstorf siegt standesgemäß, Estetal punktet am Habichtshorst

Weil die Eintracht Elbmarsch am Samstagabend ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Programm mit Bühne und Live-Musik feierte, wurde die Begegnung auf Mittwochabend vorverlegt. In einer sehr ausgeglichenen Begegnung setzte sich schließlich die Eintracht Munster aufgrund eines Elfmeters von Dennis Lawitzki durch (40.). Die Gäste sind damit nach den diesjährigen 360 Bezirksliga-Minuten immer noch ohne Gegentor.

In einer turbulenten Anfangsphase legte zunächst Borstel durch Marvin Mißfeld vor (3.), doch die SG Estetal brauchte nur wenige Augenblicke, um durch Janko Hinrichs zu antworten (9.). Anschließend parierte SGE-Keeper einen Freistoß von Phillip-Oliver Gruhn herausragend (17.), auf der anderen Seite bekamen die Gäste nach einem Foul an Peco Matthies einen Strafstoß zugesprochen, den Steffen Westermann zur Führung verwandelte (19.). Nach dem Seitenwechsel gelang es Menzel zwar zunächst einen Elfmeter zu parieren und den Ausgleich zu verhindern, dann traf Bastian Wohler doch zum 2:2-Endstand (69.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das war ein intensives Fußballspiel – allerdings auf sehr überschaubarem Niveau. Wir wussten um Borstels Stärke bei Standards und wollten diese unbedingt vermeiden. Umso ärgerlicher, dass direkt der erste ruhende Ball zum 0:1 führte. Charakterstärke zeigt sich aber darin, Rückschläge nicht nur wegzustecken, sondern selbst Antworten zu finden. Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann zum wilden Schlagabtausch – leider auf sinkendem Niveau. Fazit: Einstellung und Engagement waren voll da, spielerisch blieb es diesmal klar unter unserem Anspruch. Das müssen und wollen wir nächste Woche besser machen. Aber: Als Aufsteiger nach vier Spielen ungeschlagen bei 8 Punkten – das kann sich mehr als sehen lassen."