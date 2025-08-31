Elstorf siegt standesgemäß, Estetal punktet am Habichtshorst

Der TSV Elstorf fährt einen standesgemäßen Sieg ein, doch auch die anderen Spitzenteams gehen das Tempo des Meisterschaftsfavoriten mit. Insgesamt sind sogar noch sechs Mannschaften nach vier Spieltagen ungeschlagen.
Weil die Eintracht Elbmarsch am Samstagabend ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Programm mit Bühne und Live-Musik feierte, wurde die Begegnung auf Mittwochabend vorverlegt. In einer sehr ausgeglichenen Begegnung setzte sich schließlich die Eintracht Munster aufgrund eines Elfmeters von Dennis Lawitzki durch (40.). Die Gäste sind damit nach den diesjährigen 360 Bezirksliga-Minuten immer noch ohne Gegentor.
In einer turbulenten Anfangsphase legte zunächst Borstel durch Marvin Mißfeld vor (3.), doch die SG Estetal brauchte nur wenige Augenblicke, um durch Janko Hinrichs zu antworten (9.). Anschließend parierte SGE-Keeper einen Freistoß von Phillip-Oliver Gruhn herausragend (17.), auf der anderen Seite bekamen die Gäste nach einem Foul an Peco Matthies einen Strafstoß zugesprochen, den Steffen Westermann zur Führung verwandelte (19.). Nach dem Seitenwechsel gelang es Menzel zwar zunächst einen Elfmeter zu parieren und den Ausgleich zu verhindern, dann traf Bastian Wohler doch zum 2:2-Endstand (69.).
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das war ein intensives Fußballspiel – allerdings auf sehr überschaubarem Niveau. Wir wussten um Borstels Stärke bei Standards und wollten diese unbedingt vermeiden. Umso ärgerlicher, dass direkt der erste ruhende Ball zum 0:1 führte. Charakterstärke zeigt sich aber darin, Rückschläge nicht nur wegzustecken, sondern selbst Antworten zu finden. Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann zum wilden Schlagabtausch – leider auf sinkendem Niveau. Fazit: Einstellung und Engagement waren voll da, spielerisch blieb es diesmal klar unter unserem Anspruch. Das müssen und wollen wir nächste Woche besser machen. Aber: Als Aufsteiger nach vier Spielen ungeschlagen bei 8 Punkten – das kann sich mehr als sehen lassen."
Der TV Meckelfeld war nah dran an einem ersten Punktgewinn in der laufenden Spielzeit: Letztlich kam der Buchholzer FC aber zielstrebiger aus der Kabine zurück und erzielte durch Jan Niclas Streithorst den Treffer des Tages (51.). Der BFC richtet damit noch ungeschlagen den Blick vorsichtig nach oben.
Die FG Düshörn/Krelingen hat im vierten Spiel den ersten Bezirksliga-Sieg eingefahren. Joris-Marten Hamrak brachte den Aufsteiger in Front (20.), im zweiten Durchgang legte Felix Schlarmann vom Punkt den zweiten Treffer nach (60.).
Der VfL Westercelle legte mit hohem Tempo los, schaltete dann aber fast voreilig einen Gang zurück. Dadurch fand Eversen/Sülze zurück in die Partie. Trotzdem blieb der Favorit immer einen Schritt voraus und fuhr letztlich einen verdienten Sieg ein.
Sowohl dem MTV Egestorf als auch dem FC Jesteburg/Bendestorf ist es in dieser Spielzeit zuzutrauen, zumindest eine Verfolgerrolle der Spitzenteams einzunehmen. Zunächst gelang es Spielertrainer André Müller nach Vorarbeit von Bennick Mesquita (39.), den Rückstand für den Florian Eggert gesorgt hatte (25.), zu egalisieren. Im zweiten Abschnitt schnupperten die Gäste dann am Führungstreffer, doch Marcel Garbers traf nur die Latte (67.). Stattdessen setzte Ole Albers in der Schlussphase den Lucky-Punch (81.), der dem MTV nach zwei Niederlagen wieder Zählbares beschert.
Die Elstorfer trafen auf den erwartet tierstehenden Gegner, der aus einem kompakten 5-4-1-System nur wenig anbot. Trotzdem gelang es dem Favoriten, eine ansprechende Leistung auf den Platz zu bringen, die sich in der Höhe des Sieges sogar noch deutlicher hätte ausdrücken können.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Der Sieg war sogar eher souveräner, als er auf dem Papier klingt. Die Stimmung war sogar ein wenig getrübt, weil wir so viel mehr tore hätten machen können. Natürlich war es gegen einen tiefstehenden Gegner kein schönes Spiel. Wir haben leider nicht geschafft, die Flamme zu entzünden, für die Spielfreude und die schönen Tore. Trotzdem haben wir uns diverse Torchancen herausgespielt und am Ende einen verdienten Heimsieg eingefahren, der uns vorerst die Tabellenführung bringt.“
Die Begegnung ist auf den Reformationstag Ende Oktober verlegt. Der TV Jahn Schneverdingen II hat die Tabellenführung in der eigenen Hand und ist bislang noch ohne Punktverlust.