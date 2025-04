Elstorf rüstet auf: TSV kündigt acht Neuzugänge an

Der TSV Elstorf befindet sich in der Bezirksliga Lüneburg 2 in einem packenden Aufstiegsrennen. Im Moment haben die Kicker von der Schützenstraße die Meisterschaft in der eigenen Hand, zwei direkte Duelle aber noch offen. Für die Saison 2025/26 haben die Elstorfer nun zahlreiche Neuzugänge angekündigt. Bleibt Trainer Michel Welke der einzige Wechsel aus Meckelfeld zum TSV?

Die Elstorfer verkünden über ihre Social-Media-Kanäle, dass 16 Akteure aus dem aktuellen Kader für die nächste Saison bereits zugesagt hätten, darüber hinaus würden acht Neuzugänge feststehen, die bereits in trockenen Tüchern seien. Um welche Spieler es sich genau handelt, werde in den kommenden Tagen verkündet.

Im Sommer endet die Trainerära von Hartmut Mattfeldt nach zehn erfolgreichen Jahren an der Schützenstraße. Noch haben die Grün-Weißen alle Fäden für ein Happy-End mit einem verbundenen Landesliga-Aufstieg selbst in der Hand. Unabhängig davon bastelt der TSV bereits fleißig an seinem Kader für die kommende Spielzeit.

"Seit der Winterpause waren die Gespräche mit dem Kader sehr intensiv und ich möchte mich hier bei Michel Welke bedanken, der die Mannschaft ab kommenden Sommer trainieren wird", sagt Teammanager Nils Gosebeck. "Michel hat in der Winterpause mit allen Spielern gesprochen und so den Grundstein für die kommende Saison gelegt. In den letzten Wochen hat die Planung dann nochmal so richtig Fahrt aufgenommen, sodass wir bereits heute acht qualitativ und menschlich erstklassige Neuzugänge vermelden können."

Zur Erinnerung: Welke steht derzeit noch an der Seitenlinie von Mitkonkurrent TV Meckelfeld. Bereits in der Winterpause verkündete der TSV, dass der 38-Jährige die Mattfeldt-Nachfolge antreten wird. Sicherlich ist daher auch nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere Akteur seinem Cheftrainer vom Anger an die Schützenstraße folgen könnte. Wenn Elstorf in diesem Jahr den Landesliga-Sprung nicht schafft, wird schon jetzt Anlauf für die nächste Spielzeit genommen.