Elstorf reist als Tabellenführer zum Spitzenspiel in Westercelle

Der TSV Elstorf löst die Pflichtaufgabe beim TuS Eschede und bleibt Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2. Zunächst bediente sich der Favorit einer Standardsituation: Ein TuS-Verteidiger brachte einen Hartmann-Freistoß so gefährlich auf das eigene Tor, dass Schlussmann Max Fahr zu einer Glanztat gezwungen war. Marvin Busch blieb aber aufmerksam und beförderte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie (20.). Noch vor der Pause bekamen die Hausherren eine Flanke von Justin Birkholz nicht sauber geklärt, sodass Timo von Reith mit der nötigen Ruhe per Linksschuss vollstreckte (44.).

Im zweiten Abschnitt parierte Fahr zwar noch im Gewühl in der Folge eines Freistoßes einen Versuch von Björn Jarmer, doch Claas Meier staubte gedankenschnell ab (70.). Kurz darauf verlängerte der Torschütze einen Eckball für Klaas Krüger, der das Spielgerät einnickte (73.). Anschließend kam Torjäger Krüger im Strafraum am geschlagenen Eschede-Keeper vorbei und legte uneigennützig für Jonas Lancker ab, der den 5:0-Endstand markierte (80.).

Elstorf-Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: „Der Sieg war hochverdient, gerade in der ersten Halbzeit haben wir aber schlecht gespielt. Der Gegner hatte viel zu viel den Ball, das Beste an unserem Spiel waren noch die beiden Tore. Eschede hat es gut gemacht, ist dann aber wie schon häufiger in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Es haben einige Spieler aus Westercelle vor dem direkten Duell am Sonntag zugeschaut, denen wir wohl kaum einen Schrecken eingejagt haben. Am Ende zählen aber die drei Punkte, jetzt sind alle Mannschaften an der Spitze spielgleich.“