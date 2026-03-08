Elstorf mühelos - aber Westercelle bleibt trotz Rückstand dran

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf meistert seine Hausaufgaben im Aufstiegsrennen ohne Mühe, Verfolger Westercelle dreht seinen Rückstand gegen den starken Aufsteiger Eversen/Sülze mit Mühe, bleibt aber doch dran. Der Tabellenkeller der Bezirksliga Lüneburg 2 rückt hingegen durch den Sieg des MTV Soltau immer enger zusammen - der Verlierer des Spieltags ist daher der TV Meckelfeld.

Keine Tore in Kakenstorf! Die SG Estetal führte durch Ben Apel und Joker Isa Buzhala gleich zwei Aluminiumtreffer an, die nicht zum Torerfolg führten. Darüber hinaus notierte die SGE Tom Künzer und Janko Hinrichs, die allein vor MTV-Keeper Luca Weber die nötige Eiseskälte vermissen ließen. Immerhin wahrt Estetal damit den Vorsprung von sechs Zählern auf einen direkten Konkurrenten, für Borstel zählt momentan jeder Punkt.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Das Spiel endet 0:0, und das lag heute vor allem daran, dass beide Mannschaften mit ihren Chancen sehr fahrlässig umgegangen sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns aber etwas mehr darüber ärgern, dass wir nicht gewonnen haben. Zweimal hat der Pfosten für Borstel-Sangenstedt gerettet. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir aktuell mit einigen Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen haben. Die Jungs nehmen diese Situation aber gut an. Trotzdem müssen wir selbstkritisch bleiben. Nach der schwierigen Vorbereitung sind wir noch längst nicht bei 100 Prozent. Man hat heute aber gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieses Spiel bringt uns einen Schritt weiter.“

Der MTV Soltau schiebt den Tabellenkeller mit diesem Dreier noch etwas enger zusammen und verschafft sich wieder mehr Luft im Abstiegskampf. Nachdem Marc Cordes die Soltauer in Führung schoss (28.), glich Daniel Giesler nach der Pause noch aus (65.). Daraufhin gelang es dem MTV aber in weniger als 120 Sekunden wieder in Front zu gehen (67.). Schließlich sicherte sich Fynn-Ole Liebald das Schlusswort und kürte Soltau zum Derbysieger (88.). Düshorn/Krelingen ist mit der Pleite im Sechs-Punkte-Spiel hingegen voll im Abstiegskampf angekommen.

Zunächst begann Eversen/Sülze dominant, sodass Westercelle einen Klärungsversuch an den eigenen Querbalken beförderte (1.). Anschließend übernahm der VfL zwar die Spielkontrolle, doch nach einem Missverständnis schlugen die Gäste durch Marc Gyüker nach einem langen Ball zur Pausenführung zu (39.). Nach dem Seitenwechsel vollstreckte Finn Johannesmann mit dem Kopf zum Ausgleich (50.), Jan Kunstmann setzte einen Freistoß aus 25 Metern direkt unter die Latte (62.). Als der Aufsteiger das Risiko erhöhte, holte der Tabellenzweite zum entscheidenden Konter aus, den Dominik Gärtner vollstreckte (82.). VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „In den ersten Minuten hat Eversen ordentlich Druck gemacht und wir waren noch nicht auf dem Platz. Danach hat sich das Spiel nur noch in einer Hälfte abgespielt, wir waren aber zu pomadig und hatten nicht den Willen, uns durchsetzen zu wollen. In der Halbzeit habe ich angesprochen, was wir haben vermissen lassen. Wir sind dann auch mehr in die Räume gekommen. Mit den drei Punkten können wir zufrieden sein, Eversen hat es aber gut und uns nicht einfach gemacht.“ TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Unser Matchplan ist an sich aufgegangen, denn wir wollten Westercelle unter Druck setzen, verpassen dabei aber den Führungstreffer. Danach haben wir uns ein bisschen fallen gelassen. Der Gegner ist besser ins Spiel gekommen, wir haben aber alles gut wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit hat Westercelle dann gut angezogen und ist auch zwingender geworden. Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht belohnt und trotzdem geht das Ergebnis unterm Strich in Ordnung. Sie hatten die bessere Spielanlage und trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht.“

Der MTV Egestorf schnupperte lang durch den Führungstreffer von Leonard Braatz an einem Auswärtssieg (14.). Nachdem die Gäste zunächst mit dem Treffer im Rücken zu mehr Sicherheit kamen, arbeitete sich der FC Jesteburg-Bendestorf mit einem hohen Aufwand zurück in die Begegnung. Schließlich war es Jannik Thees, der aus elf Metern die Nerven behielt und JesBe einen wichtigen Zähler bescherte (73.). JesBe-Spieler Tim Roß: „In der ersten Halbzeit lief noch nicht viel zusammen, obwohl Egestorf auch keine riseigen Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Punkt verdient – mehr aber auch nicht. Als Tabellenelfter gegen den Dritten hilft uns der Punkt wahrscheinlich mehr.“ MTV-Cheftrainer Markus Klörs: „Wir haben in der ersten Halbzeit viele Chancen liegengelassen und trotz guter Ballgewinne zu wenig Abschlüsse gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir gemerkt, dass Jesteburg-Bendestorf sich was vorgenommen hat. Über den Elfmeter kann man diskutieren, das Ergebnis geht aber in Ordnung.“