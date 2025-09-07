Elstorf mit Statement-Sieg - Meckelfeld gewinnt Duell der Punktlosen

Der TSV Elstorf bringt nicht nur die eindrucksvolle Zu-Null-Serie von Eintracht Munster zum Einsturz, sondern setzt auch noch das nächste Ausrufezeichen. Dabei hätte Viererpacker Christopher Schulze eigentlich gar nicht in der TSV-Startelf stehen sollen. Der TV Meckelfeld feiert wiederum im Duell der Punktlosen den ersten erlösenden Sieg.
Dramatischer Auftakt in den 5. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2! Die beiden Duellanten schenkten sich nichts und lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Schließlich entschied eine Standardsituation die Begegnung: In der Folge eines Eckballs bekam BFC-Schlussmann Jan-Eric Kranzmair das Leder nicht entscheidend vom Kopf von Bastian Wohler gepflückt. Stattdessen landete die Kugel vor den Füßen von Konstantin Braatz, der das springende Leder im Fünfmeterraum stehend zum umjubelten 1:0-Siegtreffer über die Linie drückte (84.).
Nachdem Mahir Quto den VfL Westercelle früh in Führung brachte (6.), bot JesBe dem Favoriten lange ordentlich Paroli. Nachdem die Hausherren gute Möglichkeiten zunächst ausließen, wurden auch die Gäste immer mal wieder in der gegnerischen Gefahrenzone vorstellig. Schließlich legte der VfL vom Punkt durch Dominik Gärtner nach (85.), der Anschluss von Bennet Kreizarek kam zu spät, um noch Einfluss auf den Spielausgang zu nehmen.
Nach einem ruhenden Ball geriet die SG Estetal in Rückstand: Torben Schweer traf versehentlich ins eigene Tor (8.). Der Aufsteiger zeigte aber wieder Moral und drehte die Partie: Janko Hinrichs sorgte für den Ausgleich (25.), Jascha Peters köpfte Estetal zur 2:1-Pausenführng (37.). Im zweiten Durchgang sorgte Tom Künzer nach einer starken Vorarbeit von Luca Russo für die Vorentscheidung (59.).
Anschließend sah der Unparteiische nach einem Zweikampf eine Tätlichkeit bei Spielern beider Parteien und zückte jeweils die Rote Karte (68.). Kurz vor Schluss geriet die SGE nach einer Ampelkarte dann auch noch in Unterzahl (85.). Schließlich erstickte der eingewechselte Peco Matthies den Karten-Ärger Estetals mit dem 4:1-Endstand im Keim (90.+4). Der Aufsteiger klettert damit noch ungeschlagen vorerst sogar auf den dritten Rang.
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Wahnsinn – was für ein Spiel! Wieder liegen wir hinten. Wieder zeigt die Mannschaft eine Monster-Moral. Und am Ende steht ein völlig verdienter 4:1-Sieg. Doch der Reihe nach: Wir wussten, dass Altencelle bei Standards gefährlich ist – und trotzdem hauen wir uns den Ball selbst ins Netz. Ärgerlich, aber die Reaktion war stark. Nach dem 3:1 folgt die wilde Szene: doppelter Platzverweis. Doch auch davon lassen wir uns nicht aus der Spur bringen, haben das Spiel im Griff. Bis es den nächsten Platzverweis für uns gibt – aus meiner Sicht sind beide Entscheidungen falsch. Am Ende macht Peco Matthies in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Zur Schiedsrichterleistung: Gewöhnlich halte ich mich da zurück. Wir alle wissen, wie schwierig diese Aufgabe ist – und jeder, der pfeift, verdient Respekt. Aber zur Wahrheit gehört: das Gespann war heute komplett überfordert. Einfache Entscheidungen wurden zum Lottospiel – für beide Seiten. So kam unnötige Hektik ins Spiel, die keiner gebraucht hat. Fazit: Sieg mit Charakter – trotz aller Widrigkeiten."
Die Eintracht Elbmarsch schnupperte beim zuvor noch makellosen TV Jahn Schneverdingen II an einem wichtigen Auswärtssieg. Justin Spielberg brachte die Deichkicker im Osterwald-Stadion kurz nach seiner Einwechslung in Führung (76.). Schneverdingen fand allerdings kurz vor Schluss noch die Antwort durch Dario Witt, sodass sich EE mit einer Punkteteilung begnügen musste (90.).
Im Spitzenspiel des 5. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2 erspielte sich der TSV Elstorf ein deutliches Übergewicht. Schließlich war es ein verdeckter Schuss von Johannes Junge, der an Freund und Feind vorbeirutschte und nach 378 Minuten das erste Gegentor der Munsteraner bescherte (18.). Anschließend nahm erstmals die Eintracht ein wenig Fahrt auf und bekam einen strittigen Strafstoß zugesprochen, den Dennis Lawitzki versenkte (27.).
Anschließend schaltete Elstorf wieder deutlich hoch, doch biss sich zunächst an Torhüter Carlo Fraenkel die Zähne aus. Schließlich gelang es Christopher Schulze aber doch nach feiner Vorarbeit von Timo von Reith, die Kugel über die Linie zu drücken (43.). Auf der anderen Seite bekam der TSV das Spielgerät aber nicht entscheidend aus der Gefahrenzone geklärt, sodass Lennard Fischer ohne den entscheidenden Gegnerdruck den Spielstand wieder egalisiert (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel musste zunächst Torhüter Dennis Bock einen möglichen Rückstand verhindern, ehe sich die Mannschaft von Michel Welke in einen Rausch spielte. Immer wieder kombinierte sich Elstorf über das gleiche Muster vor den gegnerischen Kasten, wo von Reith uneigennützig Viererpacker Schulze bediente (53., 64., 72.). Dabei hätte Letzterer eigentlich gar nicht in der Startelf stehen sollen, rutschte aber kurzfristig doch ins Aufgebot, weil Rückkehrer Philipp Wolfram beim Warm Up als Vorsichtsmaßnahme doch auf seinen Einsatz verzichtete.
Schließlich machte der eingewechselte Klaas Krüger den Deckel drauf (80.). Der Torjäger hatte die Rückrunde größtenteils verletzungsbedingt verpasst, sich wieder rangekämpft, bis ihn zuletzt eine Zerrung zurückgeworfen hat. Dass sich Krüger nun mit einem Joker-Tor zurückmeldete, rundete einen erfolgreichen TSV-Nachmittag ab. Elstorf geht damit als Tabellenführer in das nächste Spitzenspiel gegen den TV Jahn Schneverdingen II (13.09., 16 Uhr).
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich bin total zufrieden mit dem Erfolg insgesamt, wir hatten aber auch eine Achterbahn der Gefühle zu durchlaufen. Wir sind sehr kontrolliert ins Spiel gestartet, bekommen dann aber in einer kleinen Druckphase den Ausgleich. Nachdem wir nach einer Fehlerkette erneut eine Führung hergaben, haben wir in der Kabine klar angesprochen, dass diese Gegentore nicht unser Anspruch sind. Nach einem kurzen Schreckmoment nach der Halbzeit, bei dem Bocki stark hält, hat die Mannschaft eine herausragende Reaktion gezeigt. Dass Schulze, obwohl eigentlich hätte Wolfram starten sollen, vier Mal trifft ist eine Mega-Reaktion von ihm. Genauso hat es mich gefreut, dass Klaas Krüger nach seiner Verletzung direkt nach seiner Einwechslung getroffen hat.“
Mit dem 1:0-Erfolg in Hermannsburg klettert der MTV Egestorf langsam wieder nach oben. Kurz nach Wiederanpfiff machte Marvin Dibowski für die Gäste den Unterschied (53.).
Vielleicht hätte die Partie eine andere Wendung genommen, wenn Felix Schlarmann für die FG Düshorn/Krelingen nicht nur die Latte getroffen hätte (6.). Anschließend nahm das Aufsteigerduell für den TuS Eversen/Sülze die bessere Entwicklung, nach dem Moritz Stahlmann (14., 40.) und Jona Faller (20., 72.) jeweils doppelt trafen.
Der TV Meckelfeld entscheidet das Duell der Punktlosen für sich und packt sich den ersten Dreier auf das eigene Konto. Kurz vor der Pause ging Kapitän Dijar Kaval mit bestem Beispiel voran und markierte für die Bravehearts den Führungstreffer (42.). Mit der Führung im Rücken setzten die Gäste nach Wiederanpfiff die entscheidenden Nadelstiche, um durch Routinier Kristopher Kühn (67.) und Ahmad Alghalab (74.) die entscheidenden Tore nachzulegen.