Elstorf mit Statement-Sieg - Meckelfeld gewinnt Duell der Punktlosen

Die Eintracht Elbmarsch schnupperte beim zuvor noch makellosen TV Jahn Schneverdingen II an einem wichtigen Auswärtssieg. Justin Spielberg brachte die Deichkicker im Osterwald-Stadion kurz nach seiner Einwechslung in Führung (76.). Schneverdingen fand allerdings kurz vor Schluss noch die Antwort durch Dario Witt, sodass sich EE mit einer Punkteteilung begnügen musste (90.).

Im Spitzenspiel des 5. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2 erspielte sich der TSV Elstorf ein deutliches Übergewicht. Schließlich war es ein verdeckter Schuss von Johannes Junge, der an Freund und Feind vorbeirutschte und nach 378 Minuten das erste Gegentor der Munsteraner bescherte (18.). Anschließend nahm erstmals die Eintracht ein wenig Fahrt auf und bekam einen strittigen Strafstoß zugesprochen, den Dennis Lawitzki versenkte (27.).

Anschließend schaltete Elstorf wieder deutlich hoch, doch biss sich zunächst an Torhüter Carlo Fraenkel die Zähne aus. Schließlich gelang es Christopher Schulze aber doch nach feiner Vorarbeit von Timo von Reith, die Kugel über die Linie zu drücken (43.). Auf der anderen Seite bekam der TSV das Spielgerät aber nicht entscheidend aus der Gefahrenzone geklärt, sodass Lennard Fischer ohne den entscheidenden Gegnerdruck den Spielstand wieder egalisiert (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel musste zunächst Torhüter Dennis Bock einen möglichen Rückstand verhindern, ehe sich die Mannschaft von Michel Welke in einen Rausch spielte. Immer wieder kombinierte sich Elstorf über das gleiche Muster vor den gegnerischen Kasten, wo von Reith uneigennützig Viererpacker Schulze bediente (53., 64., 72.). Dabei hätte Letzterer eigentlich gar nicht in der Startelf stehen sollen, rutschte aber kurzfristig doch ins Aufgebot, weil Rückkehrer Philipp Wolfram beim Warm Up als Vorsichtsmaßnahme doch auf seinen Einsatz verzichtete.

Schließlich machte der eingewechselte Klaas Krüger den Deckel drauf (80.). Der Torjäger hatte die Rückrunde größtenteils verletzungsbedingt verpasst, sich wieder rangekämpft, bis ihn zuletzt eine Zerrung zurückgeworfen hat. Dass sich Krüger nun mit einem Joker-Tor zurückmeldete, rundete einen erfolgreichen TSV-Nachmittag ab. Elstorf geht damit als Tabellenführer in das nächste Spitzenspiel gegen den TV Jahn Schneverdingen II (13.09., 16 Uhr).

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich bin total zufrieden mit dem Erfolg insgesamt, wir hatten aber auch eine Achterbahn der Gefühle zu durchlaufen. Wir sind sehr kontrolliert ins Spiel gestartet, bekommen dann aber in einer kleinen Druckphase den Ausgleich. Nachdem wir nach einer Fehlerkette erneut eine Führung hergaben, haben wir in der Kabine klar angesprochen, dass diese Gegentore nicht unser Anspruch sind. Nach einem kurzen Schreckmoment nach der Halbzeit, bei dem Bocki stark hält, hat die Mannschaft eine herausragende Reaktion gezeigt. Dass Schulze, obwohl eigentlich hätte Wolfram starten sollen, vier Mal trifft ist eine Mega-Reaktion von ihm. Genauso hat es mich gefreut, dass Klaas Krüger nach seiner Verletzung direkt nach seiner Einwechslung getroffen hat.“