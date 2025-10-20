Elstorf mit "Statement-Sieg" - Borstel und Egestorf drehen Rückstände

Elstorf trotzt auch den personellen Sorgen und fährt einen "Statement"-Sieg ein, Westercelle hält den Druck auf den Primus mit Mühe hoch. Die SG Estetal verliert in wenigen Minuten komplett den Faden und gerät unter die Räder, Borstel und Egestorf feiern am 11. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2 Siege nach Pausenrückständen ein.
Der VfL Westercelle tat sich zwar schwer, hält den Druck auf Primus Elstorf aber hoch. Barazan Ismael sorgte für den Unterschied (56.), weil VfL-Schlussmann Ole Weiß einen Strafstoß parierte (83.) und den Sieg für den Vizemeister festhielt.
Die SG Estetal traf auf einen sehr disziplinierten Gegner, hätte aber durchaus auch die Ausfahrten für einen weiteren Sieg nehmen können. Denn zunächst ging die SGE nach einem Treffer von Peco Matthies in Führung, erst nach der Pause kamen angriffslustige Gäste auf die Ergebnistafel. Dort hätte die Partie vermutlich eine andere Wendung genommen, wenn Steffen Westermann nach einem indirekten Freistoß nicht nur den Pfosten getroffen oder Torben Schweer freistehend vor dem gegnerischen Torwart erfolgreich vollstreckt hätte. Stattdessen brachen dem Aufsteiger vier Gegentore in wenigen Minuten das Genick.
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Die Niederlage heute tut weh, keine Frage. Sie fällt höher aus, als es der Spielverlauf widerspiegelt. Zuerst aber ein großes Kompliment an unseren Gegner. Sie haben uns von der ersten bis zur letzten Minute unter Druck gesetzt, damit sind wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurechtgekommen und haben viel zu oft nur den langen Ball gespielt. Das entspricht nicht unserem Anspruch. In der Halbzeit wollten wir uns wieder mehr auf unser eigenes Spiel konzentrieren und den Ball besser laufen lassen. Auch nach dem frühen Ausgleich hatten wir unsere Chancen. Zwischen der 74. und 82. Minute kassieren wir vier Gegentore. Da waren wir schlicht nicht eng genug am Mann und haben uns zu leicht ausspielen lassen. Trotzdem zeigt die Mannschaft Charakter. Sie gibt nicht auf, spielt weiter nach vorn und erzielt durch Ben Apel noch einen Treffer. Heute müssen wir einfach ehrlich sein. Wir sind auf einen richtig guten Gegner getroffen, dem wir an diesem Tag nicht gewachsen waren.
Borstel macht einen großen Satz in der Tabelle! Dabei verschliefen die Hausherren die ersten 45 Minuten und lagen folgerichtig nach einem Tor von Nils Wittenberg zurück (30.). Der MTV kam dafür deutlich stärker aus der Kabine zurück und kam schnell durch Till Möritz zum Ausgleich (50.). Mit dem Anbruch geriet Altencelle nach einer Ampelkarte in Unterzahl (76.), was die Mannschaft von Lukas Pägelow eiskalt bestrafte: Tim Lilienthal (80.), Jonas König (84.), Jonathan Schneider (87.) und Leon Blank (90.) den zweiten Dreier am Stück in wenigen Minuten klarmachten.
Meckelfeld bleibt zum siebten Mal ungeschlagen, muss sich aber einmal mehr mit einer Punkteteilung anfreunden. Die Bravehearts lagen nämlich bereits komfortabel in Führung und schienen durch Ahmad Alghalab fast schon die Vorentscheidung erzielt zu haben (50.). Stattdessen brachte ein Doppelpack von Justin Spremberg (53., 59.) die Deichkicker zurück ins Spiel, die kurz vor Schluss tatsächlich durch Tom Luca Meinerzhagen ausglichen (88.). Der eine Zähler hilft beiden Duellanten nur bedingt weiter, der TVM bleibt immerhin zwei Zähler vor EE.
Der Tabellenführer legte beherzt los und verdiente sich schnell eine Führung, für die Jonah Genterczewsky (5.) und Christopher Schulze sorgten (14.). Anschließend parierte Torhüter Dennis Bock einen strittigen Handelfmeter und ersparte den Elstorfern damit eine kniffligere Phase im ersten Abschnitt. Schließlich schraubte der TSV das Ergebnis noch in die Höhe und trafen nach einem Hacken-Tor von Björn Jarmer und einem Distanzschuss von Melvin Krolikowski in der Schlussphase noch durchaus ansehnlich.
Während Torjäger Timo von Reith krankheitsbedingt fehlte, musste Torschütze Genterczewsky frühzeitig mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Im Moment gelingt es den Elstorfern die Ausfälle aber problemlos zu kompensieren. Am kommenden Sonntag, 26.10., steht für Trainer Michel Welke und einige seiner Schützlinge das besondere Duell mit Ex-Klub Meckelfeld statt - der TVM kommt mit sieben Partien ohne Niederlage an die Schützenstraße.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Das war ein geiler Statement-Sieg. Wir haben sofort gezeigt, was wir hier wollen, und sind richtig gut ins Spiel gekommen. Der Handelfmeter war der einzige Wendepunkt, den es hätte geben können. Wir wussten in der Pause, dass ein 2:0 ein gefährliches Ergebnis ist, haben ihre Kette dann aber hervorragend überspielt und richtig schöne Tore erzielt. Wir sind momentan personell nicht wirklich vom Glück beseelt, aber dadurch kommt unser breiter Kader zur Geltung. Das war ein klares Signal in alle Richtungen, das man mit uns rechnen muss und darauf bin ich sehr stolz.“
MTV-Verteidiger Bennet Dolle erlebte an diesem Nachmittag ein Wechselbad der Gefühle: Dem 19-Jährigen unterlief zunächst ein Eigentor, dass Eversen die Führung bescherte (35.), um dann selbst mit seinem ersten Bezirksliga-Tor den Ausgleich zu erzielen (54.). Insgesamt gelang es den Egestorfern, im zweiten Abschnitt eine Leistungssteigerung hinzulegen und sich den späten 2:1-Siegtreffer durch Leonard Braatz zu erarbeiten (85.).
Die Soltauer bekamen bereits viel Lob, als sie den TSV Elstorf an ihre Leistungsgrenze brachten. Nun glückte dem MTV ein wichtiger Heimsieg gegen den gebeutelten FC Jesteburg/Bendestorf, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. JesBe rutscht hingegen weiter ins Tabellenmittelfeld ab.
Der Buchholzer FC erledigt seine Pflichtaufgabe gegen das punktlose Schlusslicht und feiert den vierten Sieg am Stück. Dem BFC reichte dafür ein starker erster Durchgang, in dem Manuel Alscher (5., 45.), Mika Dannen (22.) und Murat Ökmen (25.) mit ihren Toren den Unterschied machten.
