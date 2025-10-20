Elstorf mit "Statement-Sieg" - Borstel und Egestorf drehen Rückstände

Die SG Estetal traf auf einen sehr disziplinierten Gegner, hätte aber durchaus auch die Ausfahrten für einen weiteren Sieg nehmen können. Denn zunächst ging die SGE nach einem Treffer von Peco Matthies in Führung, erst nach der Pause kamen angriffslustige Gäste auf die Ergebnistafel. Dort hätte die Partie vermutlich eine andere Wendung genommen, wenn Steffen Westermann nach einem indirekten Freistoß nicht nur den Pfosten getroffen oder Torben Schweer freistehend vor dem gegnerischen Torwart erfolgreich vollstreckt hätte. Stattdessen brachen dem Aufsteiger vier Gegentore in wenigen Minuten das Genick.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Die Niederlage heute tut weh, keine Frage. Sie fällt höher aus, als es der Spielverlauf widerspiegelt. Zuerst aber ein großes Kompliment an unseren Gegner. Sie haben uns von der ersten bis zur letzten Minute unter Druck gesetzt, damit sind wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurechtgekommen und haben viel zu oft nur den langen Ball gespielt. Das entspricht nicht unserem Anspruch. In der Halbzeit wollten wir uns wieder mehr auf unser eigenes Spiel konzentrieren und den Ball besser laufen lassen. Auch nach dem frühen Ausgleich hatten wir unsere Chancen. Zwischen der 74. und 82. Minute kassieren wir vier Gegentore. Da waren wir schlicht nicht eng genug am Mann und haben uns zu leicht ausspielen lassen. Trotzdem zeigt die Mannschaft Charakter. Sie gibt nicht auf, spielt weiter nach vorn und erzielt durch Ben Apel noch einen Treffer. Heute müssen wir einfach ehrlich sein. Wir sind auf einen richtig guten Gegner getroffen, dem wir an diesem Tag nicht gewachsen waren.