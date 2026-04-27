Elstorf meistert eine Saisonpremiere - Hermannsburg feiert ersten Sieg

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf dominiert die Bezirksliga Lüneburg 2, musste bei einem leidenschaftlichen Aufsteiger TuS Eversen/Sülze aber mit einem Novum umgehen. Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation für den TV Meckelfeld und den MTV Borstel-Sangenstedt. Der TuS Hermannsburg verabschiedet sich erhobenen Hauptes in die Kreisliga und feiert am 25. Spieltag den ersten Dreier.

Die Eintracht Elbmarsch verschlief die Anfangsminuten komplett und nimmt einen herben Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib hin. Joris-Marten Hamrak entschied den Kellerkrimi mit einem lupenreinen Hattrick schon nach 13 Minuten zu Gunsten der FG Düshorn/Krelingen. Dass Daniel Macknow für die Deichkicker den Fuß in die Tür bekam, brachte nur kurz die Hoffnung zurück (33.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Kerim Kocabas (63.) und Kevin Gericke für klare Verhältnisse (89.).

Die Meckelfelder erwischten einen sehr guten Start, verpassten es aber vielleicht die Führung von Dijar Kaval auszubauen (22.). Stattdessen kippte die Begegnung im zweiten Abschnitt, als Marc Matthesius mit einem lupenreinen Hattrick (57., 67., 70.) in nur 13 Minuten zum dritten Sieg in Folge schoss. Am Ende feierte der SVA einen 4:2-Auswärtssieg, mit dem er nur noch einen Zähler hinter dem Relegationsplatz und damit den Bravehearts steht. TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert und verdient geführt. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns nach dem Doppelschlag komplett ergeben. Deswegen ist es ein verdienter Sieg für Altencelle, das Karo einfach gespielt hat, wie man es im Abstiegskampf eben spielt. Für uns wird es so sehr, sehr eng. Aufgeben ist allerdings keine Option, dafür sind noch fünf Spiele zu gehen und es gibt noch Möglichkeiten das Blatt zu wenden.Dafür benötigt es aber eine deutliche Steigerung.

Mund abwischen, Köpfe hoch kriegen und nach Elbmarsch fahren."

In der Folge einer Ecke beförderte Marlon Vonau das Leder per Direktabnahme über die Linie (6.), Eric Schlumbohm legte noch vor der Pause nach (31.). Nach dem Seitenwechsel war es eine Einzelaktion von Levin Überheim, der Mahir Quto am Fünfmeterraum bediente, der mit dem ersten Kontakt vollstreckte (59.). Nach einer Unachtsamkeit des Favoriten in der Folge eines eigenen Einwurfs gelang es Westercelle-Schreck Marvin Mißfeld seinen siebten Treffer in den letzten fünf Partien gegen den VfL zu erzielen (89.). VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir sind gut reingekommen und hatten auch mehr Spielanteile. Trotzdem haben wir zwei brenzlige Situationen zugelassen, weswegen wir uns für die zweite Halbzeit mehr vorgenommen hatten. Wir haben nicht in die Wege reingefunden, wie wir es uns gewünscht hätten. Von Borstel kam allerdings auch nicht mehr viel. Insgesamt war es eine solide Partie und eine gute Antwort auf die Niederlage letzte Woche. Trotzdem erwarten wir eigentlich mehr von der Mannschaft.“

Der TV Jahn Schneverdingen erwischte einen Blitzstart und jubelte durch Julius Baden schon nach wenigen Sekunden (3.). Der Eintracht Munster gelang es zwar noch vor der Pause durch Lennard Fischer zu antworten, doch Doppelpacker Marvin Hering (61., 74.) schoss den TV Jahn im zweiten Durchgang zu drei wichtigen Zählern. Dass die Hausherren nach einer Ampelkarte in Unterzahl gerieten (77.), verhalf Munster nicht mehr zurück in die Begegnung.

Die SG Estetal hätten den Ligaverbleib endgültig besiegeln wollen, verhalf aber stattdessen dem TuS Hermannsburg zum ersten Saisonsieg. Während die SGE zwar anlief mit zunehmender Spielzeit und dem torlosen Spielstand aber den Glauben ihrer Gäste weckten, legte Nino-Maximilian Kutschke für den bereits sicheren Absteiger vor (76.). Torben Schweer gelang zwar der schnelle Ausgleich (86.), doch in der Nachspielzeit setzte Steffen Dickmann noch den Lucky-Punch für Hermannsburg (90.+1). SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Zunächst Glückwunsch an Hermannsburg. Sie haben konsequent verteidigt und sich das nötige Glück vorne erarbeitet. Das verdient Respekt, gerade in ihrer aktuellen Situation. Für uns gilt: Das war heute nicht unser Tag. In den ersten fünf Minuten haben wir drei klare Chancen, die wir nicht nutzen. Da fehlt uns die Konsequenz. Danach wollten wir zu viel erzwingen und haben dabei unsere Linie verloren. Irgendwie war immer noch ein gegnerischer Fuß dazwischen – aber das lag auch daran, dass wir es nicht sauber genug ausgespielt haben."

Der FC Jesteburg-Bendestorf landet möglicherweise einen entscheidenden Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt. Anton von der Lieth brachte JesBe in Führung (20.), doch Murat Ökmen bewies seine Qualitäten vom Punkt und glich noch vor der Pause aus (33.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Spielertrainer Andre Müller selbst und schoss die Bendestorfer zu einem 2:1-Erfolg, mit dem sein Team sieben Punkte vor den Abstiegsplätzen steht.

In einer ausgeglichenen Partie gelang es dem MTV Egestorf durch Florian Eggert vom Punkt zwischenzeitlich auf die Siegerstraße abzubiegen (61.). Anschließend erhöhten die formstarken Soltauer jedoch den Druck und kamen in der Nachspielzeit selbst zu einem Strafstoß. Mika-Jaimi Gonzalez behielt die Nerven und glich zum leistungsgerechten 1:1-Unentschieden aus.