– Foto: Steffi Rathje

Elstorf löst knifflige Aufgabe: Soltau bringt den Primus ins Taumeln Bezirksliga Lüneburg 2: Der Tabellenführer erhöht den Druck auf die Verfolger Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 MTV Soltau TSV Elstorf

Der TSV Elstorf kommt bei Kellerkind MTV Soltau nicht nur mit einem blauen Auge davon, sondern feiert am Ende sogar einen Sieg der Moral. Denn der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 hat eine "Aufgabe angenommen", die ihm vorher noch nicht gestellt wurde.

Heute, 18:00 Uhr MTV Soltau MTV Soltau TSV Elstorf TSV Elstorf 2 3 Abpfiff Zunächst deutete wenig daraufhin, dass der Spitzenreiter am Sportpark Ost um die volle Punktausbeute zittern müsste. Die Grün-Weißen ließen das Spielgerät mit gutem Tempo durch die eigenen Reihen laufen und brachten diese Überlegenheit auch schnell auf die Ergebnistafel.

Nach einer Kombination über mehrere Stationen machte Timo von Reith im Strafraum das Leder hervorragend fest und bediente Melvin Krolikowski, der sich den nötigen Platz verschaffte um zu vollstrecken (10.). Anschließend war es Vorlagengeber von Reith, der nur mit einem Foulspiel vom Ball zu trennen war, Kapitän Dustin Jahn schweißte einmal mehr einen Freistoß direkt ein (26.). Soltau ergab sich jedoch nicht seinem Schicksal, sondern stellte seine Herangehensweise auf Angriffspressing um. Wenn Jonas Lancker kurz vor der Pause seinen Hochkaräter zum dritten TSV-Treffer genutzt hätte, wäre der Deckel vermutlich drauf gewesen. Stattdessen blieb die Tür für den MTV einen Spalt auf: Nachdem Jelle Tödter die Kugel aus 20 Metern ins Kreuzeck schlenzte (50.), gelang Fynn-Ole Liebald der Ausgleich (55.).