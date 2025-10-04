Elstorf löst knifflige Aufgabe: Soltau bringt den Primus ins Taumeln

Der TSV Elstorf kommt bei Kellerkind MTV Soltau nicht nur mit einem blauen Auge davon, sondern feiert am Ende sogar einen Sieg der Moral. Denn der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 hat eine "Aufgabe angenommen", die ihm vorher noch nicht gestellt wurde.
Zunächst deutete wenig daraufhin, dass der Spitzenreiter am Sportpark Ost um die volle Punktausbeute zittern müsste. Die Grün-Weißen ließen das Spielgerät mit gutem Tempo durch die eigenen Reihen laufen und brachten diese Überlegenheit auch schnell auf die Ergebnistafel.
Nach einer Kombination über mehrere Stationen machte Timo von Reith im Strafraum das Leder hervorragend fest und bediente Melvin Krolikowski, der sich den nötigen Platz verschaffte um zu vollstrecken (10.). Anschließend war es Vorlagengeber von Reith, der nur mit einem Foulspiel vom Ball zu trennen war, Kapitän Dustin Jahn schweißte einmal mehr einen Freistoß direkt ein (26.).
Soltau ergab sich jedoch nicht seinem Schicksal, sondern stellte seine Herangehensweise auf Angriffspressing um. Wenn Jonas Lancker kurz vor der Pause seinen Hochkaräter zum dritten TSV-Treffer genutzt hätte, wäre der Deckel vermutlich drauf gewesen. Stattdessen blieb die Tür für den MTV einen Spalt auf: Nachdem Jelle Tödter die Kugel aus 20 Metern ins Kreuzeck schlenzte (50.), gelang Fynn-Ole Liebald der Ausgleich (55.).
Elstorfs Cheftrainer Michel Welke reagierte mit einem Dreifachwechsel, durch den der TSV wieder mehr Stabilität. Daraufhin gelang es dem Favoriten selbst zurückzuschlagen, sodass Joker Claas Meier, am Vortag nach seinem Amerika-Urlaub noch für die Kreisliga-Elf erfolgreich, mit viel Willenskraft den Ball über die Linie drückte (75.). In der Schlussphase verteidigten die Gäste ihren Vorsprung bis ins Ziel und festigen damit ihre Tabellenführung.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben uns vorgenommen, in allen Situationen einen Tick mehr zu machen als zuletzt – die Jungs haben das sehr gut gemacht und das hat Soltau auch beeindruckt. Sie haben sich dann nach einer halben Stunde überlegt, es anders zu probieren, waren dann sehr griffig und haben uns mit vielen Leuten angelaufen. Es ist mir ein Rätsel, was sie dort unten in der Tabelle zu suchen haben, denn sie waren sehr laut und haben uns phasenweise aufgefressen. Wir haben gewackelt, weil wir es auch noch nicht erlebt haben, hart gepresst zu werden. Der Sieg ist am Ende deswegen schon sehr geil, weil die Jungs eine Aufgabe angenommen haben, die ihnen noch nicht gestellt wurde – das freut mich sehr.“