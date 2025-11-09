Elstorf jubelt nach Blitz-Hattrick - JesBe beendet Negativtrend spät

Nach der 0:9-Klatsche in Westercelle meldet sich die SG Estetal zurück und bricht die Siegesserie des Buchholzer FC. Janko Hinrichs, dessen Einsatz nach einem Unfall beim Aufwärmen kurzzeitig fraglich war, brachte die SGE in Führung (14.). Im zweiten Abschnitt bekam der Aufsteiger das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone befördert, sodass Maximilian Haar ausglich (67.). Nach einem groben Foulspiel geriet Buchholz schließlich in Unterzahl, das Powerplay der Gastgeber reichte aber nicht mehr für den Lucky-Punch.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Starke Reaktion im Derby - wir wollten im Stadtderby Wiedergutmachung leisten. Das ist uns gelungen. Die erste Halbzeit gehörte ganz klar uns. Buchholz kam nicht einmal gefährlich vors Tor. Besonders gefreut hat mich der Führungstreffer von Janko Hinrichs. Beim Aufwärmen war er von einem BFC-Spieler unglücklich an der Schläfe getroffen worden, und wir hatten kurzzeitig Sorge, dass er überhaupt spielen kann. Umso bemerkenswerter, dass er den Treffer selbst vorbereitet und sicher verwandelt hat. Im zweiten Durchgang haben wir dann etwas den Zugriff in den Zweikämpfen verloren. Der Ausgleich für den BFC war verdient. Bis zur Roten Karte für Buchholz war es ein offenes Spiel. In Überzahl hatten wir wieder Oberwasser und waren dem Sieg am Ende wohl ein Stück näher – auch wenn es am Ende beim 1:1 blieb. Unser Kader ist derzeit wirklich am Limit. Umso schöner ist es, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt und solche Spiele gemeinsam durchzieht. Ein Kompliment geht an das heutige Schiedsrichter-Team. Es gab sicher auf beiden Seiten strittige Szenen, aber der Schiedsrichter hatte eine klare Linie und hat seine Entscheidungen nachvollziehbar erklärt."