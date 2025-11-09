Elstorf jubelt nach Blitz-Hattrick - JesBe beendet Negativtrend spät

Nach einem lupenreinen Hattrick in nur fünf Minuten macht der TSV Elstorf früh alles klar, JesBe-Unterschiedsspieler Jannik Thees erlebt ein Wechselbad der Gefühle mit einem Happy-End. Die SG Estetal meldet sich nach der Westercelle-Klatsche mit einem Remis im Stadtderby zurück und feiert einen Torschützen, dessen Einsatz nach einem Aufwärm-Unfall zwischenzeitlich fraglich war.
Die Eintracht Elbmarsch schnupperte mit einer kompakten Defensivleistung lange an einem Punktgewinn. Schließlich brach Westercelle aber über einen Strafstoß von Torjäger Dominik Gärtner den Bann (73.). Der Rückschlag zeigte Wirkung, sodass Eric Schlumbohm zum Doppelschlag ausholte und damit die Partie zu Gunsten des Tabellenzweiten entschied (76.).
Nach der 0:9-Klatsche in Westercelle meldet sich die SG Estetal zurück und bricht die Siegesserie des Buchholzer FC. Janko Hinrichs, dessen Einsatz nach einem Unfall beim Aufwärmen kurzzeitig fraglich war, brachte die SGE in Führung (14.). Im zweiten Abschnitt bekam der Aufsteiger das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone befördert, sodass Maximilian Haar ausglich (67.). Nach einem groben Foulspiel geriet Buchholz schließlich in Unterzahl, das Powerplay der Gastgeber reichte aber nicht mehr für den Lucky-Punch.
Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche verpasst Soltau den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller. Hannes-Jano Tödter köpfte die Kugel unfreiwillig ins eigene Tor (23.), weil der TV Jahn im zweiten Abschnitt einen Strafstoß verschoss, blieb dieses Eigentor der einzige Treffer des Nachmittags.
Die derzeitige Formdelle der Eintracht Munster nutzt der TuS Eversen/Sülze, um sich im oberen Tabellendrittel einzunisten. Moritz Stahlmann legte für die Gäste früh vor (6.) ein Eigentor von Kevin Heimbichner (27.) und Constantin Lück (28.) sorgte schnell für klare Verhältnisse. Als Steven Sieling den Munsteraner Anschluss herstellte (77.), machte Marec Thurmann schnell den Deckel drauf (82.).
Zwischenzeitlich schnupperte der TuS Hermannsburg am ersten Punktgewinn, als das Tabellenschlusslicht mit einer Pausenführung in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel leitete Kerim Kocabas (49.) aber schnell die Kurskorrektur ein, sodass Stefan Küster (60.) und Niklas Wolkenhauer (79.) der FG Düshorn/Krelingen den Auswärtssieg bescherten.
Als Kristopher Kühn mit einem Doppelpack für den TV Meckelfeld die Partie drehte und Jannik Thees mit einem Strafstoß an Niclas Gottschling scheiterte, schien die Begegnung wieder gegen zuletzt glücklose Bendestorfer zu laufen. Nach dem Seitenwechsel gelang JesBe dann aber doch der Blitzausgleich (46.). Die Bravehearts verteidigten trotz Personalprobleme den einen Zähler, bis ein Thees-Freistoß von Jassem Abdallah unglücklich in den eigenen Kasten abfälschte (90.+4). Die Gastgeber atmen damit nach sechs sieglosen Spielen auf.
Im ersten Durchgang gelang es den MTV Egestorf noch nicht, das leichte Chancenplus in Zählbares umzumünzen. Schließlich war es Leonard Braatz, der nach dem Seitenwechsel in halblinker Position im Strafraum stehend in Szene gesetzt wurde. Der Linksschuss des 20-Jährigen küsste den Innenpfosten und sprang von dort über die Linie (50.). In den Schlussminuten warf Borstel alles nach vorne, Timo Wieberneit traf aber nur den Pfosten (90.+2). Deswegen festigt Egestorf den vierten Platz, der MTV bleibt nur knapp über dem Strich.
Die Elstorfer kontrollierten das Geschehen und setzten über verschiedene Spielzüge Jonah Genterczewsky in Szene, der in nur fünf Minuten einen lupenreinen Hattrick schnürte (12., 16., 17.). Die Dominanz des Tabellenführers fand auch im zweiten Durchgang keinen Abbruch, sodass sich auch Kevin Machado (48.), Philipp Wolfram (61.), Melvin Krolikowski (68.) und Sam-Jeremy Siewert (88.) in die Torschützenliste eintrugen. Das Schlusswort sicherte sich Altencelle mit einem direkten Freistoß von Christian Fink (90.).
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben schnell alles klar gemacht und es freut mich, dass wir in der zweiten Halbzeit gut nachgelegt haben. Ich kann auch darüberstehen, dass wir spät noch das Gegentor bekommen haben, die Jungs hat es mehr geärgert, weil es den Freistoß nicht hätte geben dürfen. Insgesamt haben wir gut gespielt und gute Tore gemacht.“
