Elstorf II setzt Ausrufezeichen - klare Verhältnisse im Tabellenkeller

Die Neu Wulmstorfer erlebten eine schwierige Anfangsphase, in der sie selbst die Möglichkeit zur Führung ausließen und stattdessen JesBe durch Aleksandar Rusic auf die Siegerstraße fand (13.). Nur vier Zeigerumdrehungen später nahm Torhüter Finn Luttmer reflexartig außerhalb des Strafraum zur Hilfe und sah die Notbremse (17.). Dass der folgende Freistoß von Frithjof Doerks auch noch direkt verwandelt wurde, komplettierte die Horror-Minuten (19.), zehn Neu Wulmstorfer kamen durch Linus Hauschild zumindest zum Anschluss (36.). Im zweiten Abschnitt sorgten Leondrit Ibrahimaj (52.), Benedict von Blog (58.) und Rusic (65.) schnell für klare Verhältnisse (65.).

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Ich bin selten sprachlos aber der heutige Tag ist so ein Tag. Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Beim Warm Up hat sich erstmal unser Torwart verletzt, so sehr dass ein Krankenwagen gerufen wurde. Zum Glück war dann noch der Torwart der 2. Herren noch da. Das Spiel hat sehr gut für uns angefangen wir haben ein paar gute Aktionen gehabt zu Beginn. Florian Flügge hatte das 1:0 auf dem Fuß. Durch einen langen Ball in unsere Abwehrreihe, den wir locker verteidigen müssen geraten wir in Rückstand. Unmittelbar danach wieder ein langer Ball: Unser Torhüter steht außerhalb des Strafraums der Gegner versucht zu lupfen und aus Reflex wehrt unser Torwart den Lupfer ab und bekommt die Rote Karte. Der Freistoß führt zum zweiten Tor des Gegners. Danach haben wir den Anschlusstreffer erzielt und schaffen es in die Halbzeit. Insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir viele individuelle Fehler gemacht. Leider haben wir in diversen Bereichen - Körpersprache, Chancenverwertung, Passspiel, Zweikampfverhalten - „underperformed“ um das vorsichtig zu formulieren."