Elstorf feiert ersten Ligasieg, Estetal punktet nach Rückstand

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Unterm Strich ein gerechtes Remis. In der ersten Halbzeit haben wir nicht die Präsenz gezeigt, die wir uns vorgenommen hatten. Besonders ärgerlich: Das Gegentor war vermeidbar. Gleichzeitig hätten wir vor der Pause das 1:1 machen müssen – die Chancen waren da. In der Kabine haben wir die Fehler klar benannt und waren überzeugt: Dieser Gegner ist schlagbar. Umso bitterer, dass wir kurz nach Wiederanpfiff durch einen zweifelhaften Elfmeter das 0:2 kassieren. Doch wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel weiter durchgezogen und uns belohnt – erst mit dem Anschluss per Strafstoß, dann mit dem verdienten Ausgleich. Genau das ist der Unterschied: In unserem ersten Bezirksliga-Jahr hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch verloren. Ein Wort zu den Rahmenbedingungen in Krelingen: Uns wurde zum Aufwärmen eine Mini-Fläche am Spielfeldrand zugewiesen, während die Heimmannschaft fast einen halben Platz nutzen konnte. Die Kabinensituation lasse ich mal lieber unerwähnt. Das ist weder gute Organisation noch gelebte Gastfreundschaft. Da ist noch Luft nach oben."

Dass die SG Estetal nach dem 0:2-Rückstand im Aufsteigerduell noch einen Punkt mit auf die Heimreise nimmt, wertet die SGE als einen Schritt nach vorne im Vergleich zum ersten Bezirksliga-Ausflug. Steffen Westermann (66.) und Torben Schweer (73.) sicherten den Gästen den einen Zähler.

Der Buchholzer FC nimmt einen Punkt auf die Heimreise. Nachdem Eversen durch Marec Thurmann früh in Führung ging (3.), gelang Colin Abele noch in der Anfangsviertelstunde die Antwort (15.). Anschließend gelang es keinem Duellanten mehr, entscheidend nachzulegen.

Nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Elstorf wollte der VfL Westercelle unbedingt einen Dreier einfahren. Die Gäste dominierten das Geschehen und kamen durch Dominik Gärtner kurz vor der Pause zum Führungstor (30.). Nach dem Seitenwechsel brachte der Vizemeister die Überlegenheit durch Tore von Onur Ekinci (52.), Gärtner (69.) und Kolja Überheim (85.) auf die Ergebnistafel.

Der TSV Elstorf war von Beginn an tonangebend, musste aber kurz durchatmen, als Christopher Ehlers aus dem Nichts den Führungstreffer für die Egestorfer auf dem Fuß hatte. Schließlich gelang es den Hausherren aber selbst, auf der Ergebnistafel anzukommen: Christopher Schulze (27., 44.) und Timo von Reith (32.) machten schon vor der Pause alles klar.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der Favorit ein paar Gänge zurück, trotzdem legten Sam-Jeremy Siewert (68.) und Dustin Jahn nach (80.). Zumindest das Schlusswort sicherte sich der zuletzt so starke MTV Egestorf, der durch Torjäger Ehlers noch Ergebniskosmetik betrieb (85.).

Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben sehr gut gespielt, das erste Tor hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. Egestorf ist mit einem kleinen Kader angereist und hat versucht, unser Spiel zu verhindern. Mit dem ersten Treffer ist bei uns dann aber der Bann gebrochen. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft, das Tempo hochzuhalten, obwohl wir noch zwei Mal getroffen haben. Deas Ergebnis ist auch in der Höhe verdient und wir sind froh darüber, weil wir nicht länger auf den ersten Sieg warten wollten.“