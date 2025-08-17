Elstorf feiert ersten Ligasieg, Estetal punktet nach Rückstand

Michel Welke wollte nicht viel länger auf seinen ersten Bezirksliga-Sieg als Cheftrainer des TSV Elstorf warten. Am 2. Spieltag bezwangen die Kicker von der Schützenstraße den MTV Egestorf überraschend deutlich. Die SG Estetal zeigt beim Punktgewinn im Aufsteigerduell wiederum einen positiven Lerneffekt.
Mit einem weiteren überzeugenden Auftritt fährt der FC Jesteburg-Bendestorf den zweiten Sieg ein. Tim Roß brachte die Gäste nach der Anfangsviertelstunde in Führung (14.), kurz vor der Pause legte Jannik Thees nach (44.). Nach dem Seitenwechsel drückte Bennick Soares Mesquita nach einer Behle-Vorarbeit die Kugel über die Linie (72.), kurz danach machte Dominik Fornfeist den Deckel drauf (75.). Die Elbmarsch verliert damit zum zweiten Mal mit vier Toren Unterschied.
Zwischenzeitlich kam Hermannsburg nach einem ruhenden Ball zum Ausgleich durch Marcel Look (21.). Im zweiten Abschnitt gelang es Altencelle aber, die entscheidenden Treffer von Oumar Sangare (60.) und Nils Wittenberg (69.) nachzulegen.
Nach dem vielversprechenden Saisonstart muss sich der MTV Borstel-Sangenstedt mit einer Heimpleite abfinden. Steven Sieling avancierte am Habichtshorst zum Spielverderber und sicherte Neu-Tabellenführer Eintracht Munster den zweiten Dreier im zweiten Spiel ohne Gegentor.
Kein guter Start für den TV Meckelfeld! Zunächst beförderte Lennart Pankratz die Gäste in Führung (13.), dann gerieten die Bravehearts durch eine Ampelkarte in Unterzahl (21.). In Überzahl hatte Schneverdingen keine Probleme, durch Ole Däumler (43., 83.) und Nick Ruschmeyer (61.) einen souveränen Auswärtssieg zu festigen. Routinier Kristopher Kühn brachte den TVM zwischenzeitlich zumindest auf die Ergebnistafel (82.).
Dass die SG Estetal nach dem 0:2-Rückstand im Aufsteigerduell noch einen Punkt mit auf die Heimreise nimmt, wertet die SGE als einen Schritt nach vorne im Vergleich zum ersten Bezirksliga-Ausflug. Steffen Westermann (66.) und Torben Schweer (73.) sicherten den Gästen den einen Zähler.
Der Buchholzer FC nimmt einen Punkt auf die Heimreise. Nachdem Eversen durch Marec Thurmann früh in Führung ging (3.), gelang Colin Abele noch in der Anfangsviertelstunde die Antwort (15.). Anschließend gelang es keinem Duellanten mehr, entscheidend nachzulegen.
Nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Elstorf wollte der VfL Westercelle unbedingt einen Dreier einfahren. Die Gäste dominierten das Geschehen und kamen durch Dominik Gärtner kurz vor der Pause zum Führungstor (30.). Nach dem Seitenwechsel brachte der Vizemeister die Überlegenheit durch Tore von Onur Ekinci (52.), Gärtner (69.) und Kolja Überheim (85.) auf die Ergebnistafel.
Der TSV Elstorf war von Beginn an tonangebend, musste aber kurz durchatmen, als Christopher Ehlers aus dem Nichts den Führungstreffer für die Egestorfer auf dem Fuß hatte. Schließlich gelang es den Hausherren aber selbst, auf der Ergebnistafel anzukommen: Christopher Schulze (27., 44.) und Timo von Reith (32.) machten schon vor der Pause alles klar.
Nach dem Seitenwechsel schaltete der Favorit ein paar Gänge zurück, trotzdem legten Sam-Jeremy Siewert (68.) und Dustin Jahn nach (80.). Zumindest das Schlusswort sicherte sich der zuletzt so starke MTV Egestorf, der durch Torjäger Ehlers noch Ergebniskosmetik betrieb (85.).
Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben sehr gut gespielt, das erste Tor hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. Egestorf ist mit einem kleinen Kader angereist und hat versucht, unser Spiel zu verhindern. Mit dem ersten Treffer ist bei uns dann aber der Bann gebrochen. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft, das Tempo hochzuhalten, obwohl wir noch zwei Mal getroffen haben. Deas Ergebnis ist auch in der Höhe verdient und wir sind froh darüber, weil wir nicht länger auf den ersten Sieg warten wollten.“