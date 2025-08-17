 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
– Foto: Sascha Drenth

Elstorf feiert ersten Ligasieg, Estetal punktet nach Rückstand

Bezirksliga Lüneburg 2: Jesteburg-Bendestorf souverän am Deich

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
MTV Soltau
TSV Elstorf
E. Elbmarsch
Buchholz. FC

Michel Welke wollte nicht viel länger auf seinen ersten Bezirksliga-Sieg als Cheftrainer des TSV Elstorf warten. Am 2. Spieltag bezwangen die Kicker von der Schützenstraße den MTV Egestorf überraschend deutlich. Die SG Estetal zeigt beim Punktgewinn im Aufsteigerduell wiederum einen positiven Lerneffekt.

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch
FC Jesteburg-Bendestorf
FC Jesteburg-BendestorfFC JesBe
0
4
Abpfiff

Mit einem weiteren überzeugenden Auftritt fährt der FC Jesteburg-Bendestorf den zweiten Sieg ein. Tim Roß brachte die Gäste nach der Anfangsviertelstunde in Führung (14.), kurz vor der Pause legte Jannik Thees nach (44.). Nach dem Seitenwechsel drückte Bennick Soares Mesquita nach einer Behle-Vorarbeit die Kugel über die Linie (72.), kurz danach machte Dominik Fornfeist den Deckel drauf (75.). Die Elbmarsch verliert damit zum zweiten Mal mit vier Toren Unterschied.

Heute, 15:00 Uhr
SV Altencelle 49
SV Altencelle 49Altencelle
TuS Hermannsburg
TuS HermannsburgHermannsburg
3
1
Abpfiff

Zwischenzeitlich kam Hermannsburg nach einem ruhenden Ball zum Ausgleich durch Marcel Look (21.). Im zweiten Abschnitt gelang es Altencelle aber, die entscheidenden Treffer von Oumar Sangare (60.) und Nils Wittenberg (69.) nachzulegen.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Borstel-Sangenstedt
MTV Borstel-SangenstedtBorstel-Sang
Eintracht Munster 2020 e.V.
Eintracht Munster 2020 e.V.Eint.Munster
0
1
Abpfiff

Nach dem vielversprechenden Saisonstart muss sich der MTV Borstel-Sangenstedt mit einer Heimpleite abfinden. Steven Sieling avancierte am Habichtshorst zum Spielverderber und sicherte Neu-Tabellenführer Eintracht Munster den zweiten Dreier im zweiten Spiel ohne Gegentor.

Heute, 15:00 Uhr
TV Meckelfeld
TV MeckelfeldMeckelfeld
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd. II
1
4
Abpfiff

Kein guter Start für den TV Meckelfeld! Zunächst beförderte Lennart Pankratz die Gäste in Führung (13.), dann gerieten die Bravehearts durch eine Ampelkarte in Unterzahl (21.). In Überzahl hatte Schneverdingen keine Probleme, durch Ole Däumler (43., 83.) und Nick Ruschmeyer (61.) einen souveränen Auswärtssieg zu festigen. Routinier Kristopher Kühn brachte den TVM zwischenzeitlich zumindest auf die Ergebnistafel (82.).

Heute, 15:00 Uhr
FG Düshorn/Krelingen
FG Düshorn/KrelingenFG Düshorn/Krelingen
SG Estetal
SG EstetalSG Estetal
2
2
Abpfiff

Dass die SG Estetal nach dem 0:2-Rückstand im Aufsteigerduell noch einen Punkt mit auf die Heimreise nimmt, wertet die SGE als einen Schritt nach vorne im Vergleich zum ersten Bezirksliga-Ausflug. Steffen Westermann (66.) und Torben Schweer (73.) sicherten den Gästen den einen Zähler.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Unterm Strich ein gerechtes Remis. In der ersten Halbzeit haben wir nicht die Präsenz gezeigt, die wir uns vorgenommen hatten. Besonders ärgerlich: Das Gegentor war vermeidbar. Gleichzeitig hätten wir vor der Pause das 1:1 machen müssen – die Chancen waren da. In der Kabine haben wir die Fehler klar benannt und waren überzeugt: Dieser Gegner ist schlagbar. Umso bitterer, dass wir kurz nach Wiederanpfiff durch einen zweifelhaften Elfmeter das 0:2 kassieren. Doch wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel weiter durchgezogen und uns belohnt – erst mit dem Anschluss per Strafstoß, dann mit dem verdienten Ausgleich. Genau das ist der Unterschied: In unserem ersten Bezirksliga-Jahr hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch verloren. Ein Wort zu den Rahmenbedingungen in Krelingen: Uns wurde zum Aufwärmen eine Mini-Fläche am Spielfeldrand zugewiesen, während die Heimmannschaft fast einen halben Platz nutzen konnte. Die Kabinensituation lasse ich mal lieber unerwähnt. Das ist weder gute Organisation noch gelebte Gastfreundschaft. Da ist noch Luft nach oben."

Heute, 15:00 Uhr
TuS Eversen/Sülze
TuS Eversen/SülzeTuS Eversen
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC
1
1
Abpfiff

Der Buchholzer FC nimmt einen Punkt auf die Heimreise. Nachdem Eversen durch Marec Thurmann früh in Führung ging (3.), gelang Colin Abele noch in der Anfangsviertelstunde die Antwort (15.). Anschließend gelang es keinem Duellanten mehr, entscheidend nachzulegen.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Soltau
MTV SoltauMTV Soltau
VfL Westercelle
VfL WestercelleWestercelle
0
4
Abpfiff

Nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Elstorf wollte der VfL Westercelle unbedingt einen Dreier einfahren. Die Gäste dominierten das Geschehen und kamen durch Dominik Gärtner kurz vor der Pause zum Führungstor (30.). Nach dem Seitenwechsel brachte der Vizemeister die Überlegenheit durch Tore von Onur Ekinci (52.), Gärtner (69.) und Kolja Überheim (85.) auf die Ergebnistafel.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Elstorf
TSV ElstorfTSV Elstorf
MTV Egestorf
MTV EgestorfMTV Egestorf
5
1
Abpfiff

Der TSV Elstorf war von Beginn an tonangebend, musste aber kurz durchatmen, als Christopher Ehlers aus dem Nichts den Führungstreffer für die Egestorfer auf dem Fuß hatte. Schließlich gelang es den Hausherren aber selbst, auf der Ergebnistafel anzukommen: Christopher Schulze (27., 44.) und Timo von Reith (32.) machten schon vor der Pause alles klar.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der Favorit ein paar Gänge zurück, trotzdem legten Sam-Jeremy Siewert (68.) und Dustin Jahn nach (80.). Zumindest das Schlusswort sicherte sich der zuletzt so starke MTV Egestorf, der durch Torjäger Ehlers noch Ergebniskosmetik betrieb (85.).

Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben sehr gut gespielt, das erste Tor hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. Egestorf ist mit einem kleinen Kader angereist und hat versucht, unser Spiel zu verhindern. Mit dem ersten Treffer ist bei uns dann aber der Bann gebrochen. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft, das Tempo hochzuhalten, obwohl wir noch zwei Mal getroffen haben. Deas Ergebnis ist auch in der Höhe verdient und wir sind froh darüber, weil wir nicht länger auf den ersten Sieg warten wollten.“

Aufrufe: 017.8.2025, 18:25 Uhr
Moritz StuderAutor