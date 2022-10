Elstorf erkämpft sich 2:2 gegen ambitionierte Harsefelder

Der TuS Harsefeld muss sich in der Fußball-Landesliga mit einer Punkteteilung trotz Überzahl in Elstorf begnügen. Beim Tabellenletzten VSV Hedendorf-Neukloster herrscht pure Enttäuschung.

Für die Ansprüche des TSV Elstorf ist dieser Punkt ein Erfolg, während Harsefeld weiter an Boden im Meisterschaftsrennen verliert. Dabei begann der Favorit dominant und drückte dem Spiel seinen Stempel auf.Schließlich schlug TSV-Keeper Pascal Wölk außerhalb seiner Hoheitszone das Leder nicht weit genug nach vorne, sodass Dennis Osuch aus 40 Metern ins verwaiste Tor einschoss (9.). Die Harsefelder ließen weitere Gelegenheiten ungenutzt und gestanden Elstorf-Kapitän Timo von Reith dann zu viel Platz ein. Der Mittelfeldspieler traf aus der Distanz (35.). Der TuS hatte die passende Antwort jedoch parat und legte durch Pascal Schawaller, der zuvor eine Großchance ausließ, postwendend wieder vor (36.). "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir deutlicher hätten führen müssen", sagt TuS-Trainer Julian Geils. "Nach der Pause haben wir es aber nicht mehr gut gemacht und viele Zweikämpfe verloren."

Dabei geriet der TSV sogar in Unterzahl, nachdem Jan Bünning die Ampelkarte sah. Schließlich verloren die Harsefelder den Ball jedoch im Zentrum und Philipp Werner vollendete nach von Reith-Vorlage für zehn Elstorfer zum Ausgleich (84.)."Bei uns ist die Stimmung richtig gut, wir haben uns den Punkt kämpferisch verdient", freut sich Torschütze von Reith. "Harsefeld hat eine halbe Stunde lang Vollgas gespielt, dann sind wir mit dem Spiel aber immer besser geworden." Trainer Hartmut Mattfeldt sah in seinem Kapitän den besten Mann auf dem Platz, stellte aber auch heraus, dass er "total stolz auf alle Jungs" ist, die dem Aufstiegsaspiranten diesen Zähler in Unterzahl abgeluchst haben."

Tore: 0:1 (9.) D. Osuch, 1:1 (35.) von Reith, 1:2 (36.) Schawaller, 2:2 (84.) Werner. Gelb-Rot: Bünning (52.). Nächste Spiele: Gellersen - Elstorf (Sbd., 29. Oktober, 16 Uhr), Harsefeld - D/A II (Sbd., 29. Oktober, 14 Uhr).