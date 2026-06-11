Elstorf-Coach Welke: „Den größten Widerstand hatten wir gut im Griff“

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf war vom ersten bis zum letzten Spieltag mit einem gewissen Aufstiegsdruck konfrontiert. Am Ende erfüllten die Kicker von der Schützenstraße ihre Favoritenrolle und kehren als Meister in die Landesliga Lüneburg zurück. Im FuPa-Saisonabschlussinterview spricht Cheftrainer Michel Welke über die größten Widerstände auf dem Weg zum Aufstieg, die Partybiester der Mannschaft und die Systemfrage für die kommende Saison.

Michel Welke: Lancker, das kann ich nicht anders sagen (lacht). Sam Siewert und Chris Schulze folgen ganz dicht dahinter, Pascal Wölk ist auch gut dabei. Die vier kann man da ein bisschen vorwegnehmen.

Michel Welke: Westercelle (schmunzelt). Die Tabelle sagt es ja aus: Wir haben mehr Vorsprung auf den Dritten als dieser auf den ersten Abstiegsplatz. Der Zweikampf hat es lange offengehalten. Unsere Widerstände waren zum Glück klein, weil das Team gut funktioniert hat. Der Neidfaktor war niedrig, auch wenn natürlich mal jemand unzufrieden war. Am Ende hat das immer dazu geführt, dass derjenige trotzdem beim Training war und Gas gegeben hat – wir waren nie weniger als 18 Spieler auf dem Platz. Das hätte der größte Widerstand sein können, den wir aber gut im Griff hatten.

FuPa: Du hast den VfL Westercelle schon angesprochen: Weil sie den Druck bis zum vorletzten Spieltag aufrecht gehalten hat, gab es nicht viel Zeit für Experimente. Wo habt ihr mit Blick auf die Landesliga Nachholbedarf?

Michel Welke: Stimmt, wir haben gar nicht experimentiert und unsere Bezirksliga-Stiefel bis zum letzten Spieltag durchgespielt. Wir werden auf jeden Fall den kompletten Fokus auf das Spiel gegen den Ball legen. Dort waren wir nicht so gefordert, wie wir es nächste Saison sein werden. Mit dem Ball haben wir uns gute Varianten über das Jahr erarbeitet und sind flexibel – gerade auch in Anbetracht dessen, dass die meisten Mannschaften genau das gegen uns verhindern wollten.

FuPa: Ihr habt in der abgelaufenen Spielzeit mit einer Dreier-/Fünferkette gespielt. Die Schienenspieler geben euch sicherlich eine gewisse Variabilität im Umschaltspiel. Ein System, das bleibt?

Michel Welke: Es geht alles auf den Prüfstand, weil wir wieder Kaderveränderungen haben. Grundsätzlich bin ich nicht der Trainer, der ein System präferiert, sondern sich an den Stärken seines Kaders orientiert. Die bisherige Formation ist sicherlich eine Option, weil wir sie ein Jahr lang einstudiert haben und auch beim Testspiel gegen Ahlerstedt gesehen haben, dass sie gegen stärkere Gegner funktionieren kann. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es eine Viererkette wird. Das sage ich nicht, weil ich mir nicht in die Karten gucken lassen möchte, sondern weil man das eben aktuell auch noch gar nicht kann.

FuPa: Bleiben wir bei den Neuzugängen: Ihr habt bereits neun Spieler für die kommende Saison vorgestellt. Müsst ihr im Sommer wie schon im Vorjahr zwei Teams zu einem formen?

Michel Welke: Das klingt natürlich erstmal viel, weil der Kader letztes Jahr kleiner war. Nun stehen wir bei 26 Spielern, sodass ungefähr ein Drittel neu dazukommt. Nicht alle drängen direkt in die Startelf, sondern einige Transfers sind auch perspektivisch gedacht. Dazu kommen Spieler wie Rohrer oder Linzer, die eine gewisse Erfahrung haben. Letzterer kennt den Verein schon und hat gefühlt jedes Spiel zugeguckt. Es wird nicht das lange Kennenlernen brauchen, sondern schnell inhaltlich werden. Wir wollen schnellstmöglich das Tempo annehmen, das uns erwartet.

FuPa: Nach einem Jahr der Dominanz wart ihr in zahlreichen Statistiken vorne – nur der Top-Torjäger hat euch gefehlt. Philipp Wolfram ist lange verletzt ausgefallen, Fynn Linzer kommt aus Stade neu dazu. Braucht es für die Landesliga einen richtigen Knipser?

Michel Welke: Mal schauen (schmunzelt). Auf der einen Seite ist es ein absolutes Qualitätsmerkmal für eine Mannschaft, dass sie eben nicht von einem Spieler abhängig ist. Wir haben über 100 Tore geschossen, vier Jungs haben zweistellig getroffen und 19 unterschiedliche sich in die Torschützenliste eingetragen. Auf der anderen Seite fehlt uns dieser Spielertyp nicht, weil wir ihn mehrfach im Kader haben. Philipp Wolfram hat bewiesen, dass er Tore schießen kann, wenn er fit ist – Klaas Krüger und Fynn Linzer sogar in der Landesliga genauso. Wir werden sehen, wer schnell in die Spur kommt und sich durchsetzt. Sonst haben wir aber auch in den Reihen dahinter viel Torgefahr – da mache ich mir keine Sorgen.

FuPa: Zum Saisonende habt ihr auch den einen oder anderen Spieler verloren, der weniger Spielzeit bekommen hat. Ist es auf Dauer ein Ziel, die zweite Mannschaft in die Bezirksliga zu bringen, um auch eurer zweiten Reihe mehr Perspektive zu bieten?

Michel Welke: Das wäre der dritte vor dem zweiten Schritt. Es war uns sehr wichtig, dass die Zweite als frischer Aufsteiger auch in der Kreisliga bleibt. Sicherlich haben wir mit Harald und Merveil (Anm. d. Red.: König und Tehua) auch Spieler geholt, die perspektivisch für die Landesliga-Elf zum Verein gekommen sind. Wir wollen eine Mischung bieten aus Jungs aus dem Ort, die leistungsorientiert Fußball spielen wollen, und jungen Spielern, die hier Spielzeit bekommen und den Anspruch haben bei mir zu spielen. Die Kreisliga hat dafür ein gutes Niveau und gerade für einen 18-Jährigen ist die Liga im ersten Schritt fast egal, um Spielzeit im Herrenfußball zu bekommen. Erstmal müssen wir aber in der Landesliga ankommen und die Zweite soll in der Liga bleiben – dann schauen wir, was der nächste Schritt ist.

FuPa: Dein voller Fokus liegt auf der Landesliga-Elf – mit eurer Kaderqualität werdet ihr auch als Aufsteiger nicht zwingend zu den ersten Abstiegskandidaten zählen. Was wird die größte Herausforderung für euch?

Michel Welke: Entscheidend wird sein, wie wir mit Phasen umgehen, in denen wir mal mehr als ein Spiel nicht gewinnen. Denn das kennen wir aus diesem Jahr nicht. Wenn wir nicht in einen Trott geraten, in dem wir fünf, sechs Spiele am Stück verlieren, dann sehe ich das auch so. Wir haben einen guten Kader, mit dem ich zufrieden bin. Ich freue mich auf die Landesliga und täte das nicht, wenn ich Angst hätte, dass wir sofort unten reinrutschen. Wenn wir damit umgehen, dass Teams auch mal besser sind als wir und wir uns auch mal über einen ekligen Punkt freuen können, dann kann das alles gut klappen.

FuPa: Vielen Dank für das Gespräch, Michel. Eine angenehme Sommerpause!