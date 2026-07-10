Elstorf bei Testspielauftakt in Torlaune

Am Mittwochabend absolvierte der TSV Elstorf in der Nachbarschaft bei der Zweitvertretung des FC Süderelbe und fuhr einen eindrucksvollen Sieg ein.
Auf dem Kunstrasenplatz präsentierte sich das Team von Michael Welke sehr gut aufgelegt. Die durch Tore von Dustin Jahn und Philipp Wolfram erarbeitete 2:0-Pausenführung schraubte es im zweiten Abschnitt deutlich in die Höhe. Binnen 18 Minuten erhöhte der TSV auf 7:0. Nochmals Jan, der ebenfalls einen Doppelpack schnürende Claas Meier, Finn Wendler sowie Michel Claassen zeigten sich für die Tore verantwortlich. Die in der Bezirksliga aktiven - in der Vorsaison im Mittelfeld abschließenden - Hausherren betrieben in der Schlussphase Ergebniskosmetik. Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo stellte mit seinen Toren den 2:7-Endstand her.
Der TSV Etelsen startete mit einem Erfolgserlebnis in seine Vorbereitungsserie. Der erste Härtetest wartet auf den souveränen Meister der Bezirksliga Lüneburg II bereits am morgigen Samstag. Bei einem Blizturnier trifft er auf die SV Ahlerstedt/Ottendorf und den TuS Harsfeld, die auch in der Landesliga zu den Gegnern zählen werden.