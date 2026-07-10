Elstorf bei Testspielauftakt in Torlaune

– Foto: Steffi Rathje

Auf dem Kunstrasenplatz präsentierte sich das Team von Michael Welke sehr gut aufgelegt. Die durch Tore von Dustin Jahn und Philipp Wolfram erarbeitete 2:0-Pausenführung schraubte es im zweiten Abschnitt deutlich in die Höhe. Binnen 18 Minuten erhöhte der TSV auf 7:0. Nochmals Jan, der ebenfalls einen Doppelpack schnürende Claas Meier, Finn Wendler sowie Michel Claassen zeigten sich für die Tore verantwortlich. Die in der Bezirksliga aktiven - in der Vorsaison im Mittelfeld abschließenden - Hausherren betrieben in der Schlussphase Ergebniskosmetik. Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo stellte mit seinen Toren den 2:7-Endstand her.