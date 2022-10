Elsterwerda holt sich in letzter Minute den hart umkämpften Ausgleich

Die Partie begann frühzeitig mit einer unglücklichen Szene seitens der Luckauer, was zum Führungstreffer der Gastgeber führte: Zunächst trifft der Luckauer Keeper Schwittek seinen Fordermann Heppelter bei einem Klärungsversuch mit den Fäusten am Kopf. Ein darauffolgendes Foulspiel der Luckauer mündete in der ersten Torchance der Heimmannschaft, welche Müller unbedrängt per Kopf zum Führungstreffer nutzte (7´). Die Luckauer kommen danach nicht richtig in die Zweikämpfe. Ein erneut gefährlich getretener Freistoß lenkt Schwittek stark gegen den Pfosten (12´). Nach dem Zusammenstoß mit dem Luckauer Keeper musste Heppelter verletzungsbedingt ausgewechselt werden - für ihn kommt Krause (18´). In der 29. Spielminute erkämpft sich Krause auf Außen eine Ecke, welche Borchert scharf auf den langen Pfosten bringt, wo Hermann den Ball wuchtig per Kopf zum Ausgleich einschweißt. Dennoch konnte sich der Heim-Keeper auszeichnen und parierte wiederholt Torabschlüsse der Gäste. Die Luckauer waren dem Führungstreffer sehr nah, jedoch machten sie es sich durch unnötige Fouls selber schwer.

In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Zweikampfquote und gleichzeitig auch die Gemüter beider Mannschaften. Dabei können sich beide Keeper weiterhin mit souveränen Abwehrtaten beweisen. Mitte zweiter Halbzeit versuchte der Luckauer Krause den Ball kämpferisch von Trenkner zu erobern, woraufhin er den Luckauer mit einer Tätigkeit zum Boden schlug - diese Aktion wurde folgerichtig mit der Roten Karte bestraft (68´). In der nächsten Szene wird ein Elsterwerdaer Angreifer im Strafraum grob gestoppt und dessen Foul mit dem Strafstoß bestraft, jedoch pariert Schwittek den getretenen Elfmeter (70´). Woraufhin der Keeper der Gastgeber sich wiederholt weit vor dem Tor ins Spiel einbindet, war Borchert aufmerksam und schoss den Ball direkt nach einer abgefangen Aktion per Dropkick ins Tor zum Führungstreffer (83´). Im Allgemeinen waren die Luckauer spielerisch überlegen, jedoch zu ungefährlich im Abschluss. Die zweite Hälfte war von einigen Unterbrechungen geprägt, eine klare Linie des Schiedsrichtergespanns war nicht zu erkennen. Kurz vor Abpfiff der Partie bekommen die Gastgeber erneut einen Freistoß, der durch die Abwehrreihen rutscht und Kopp den Ball nur noch zum späten Ausgleich einschieben muss (90´). Schlussendlich nutzten die Luckauer erneut die spielerische Überlegenheit nicht aus. Elsterwerda erkämpfte sich trotz weniger Chancen den am Ende hart umkämpften Ausgleich.