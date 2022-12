Elster glückt der Neustart: "Wir überzeugen immer als Mannschaft" Landesliga Mitte +++ Eintracht-Coach Tobias Klier blickt zufrieden auf die vergangenen Monate

Während in Katar bei tropischen Temperaturen noch die Weltmeisterschaft läuft, mussten viele Vereine im Amateurfußball aufgrund des heftigen Schneefalls und der damit einhergehenden Unbespielbarkeit des Rasens ihre Partien absagen. So auch der SV Eintracht Elster, der nach sechs Spielen ohne Niederlage, inklusive dem 5:1-Sieg im Derby gegen den SV Allemannia Jessen, eigentlich im Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Landesliga den SV Rot-Weiß Kemberg empfangen wollte, jetzt jedoch auf das Spitzenspiel bis zum 25. Februar warten muss. Drei Monate hat man nun Zeit zur intensiven Vorbereitung auf die Rückrunde sowie die Möglichkeit, bei verletzten Spielern, kleinere Blessuren und größere Beschwerden vollkommen auszukurieren. Eine gute Möglichkeit, die erste Halbserie genauer zu betrachten und ein wenig auszuwerten.

Nach dem Neustart in der Landesliga herrschte zunächst Ungewissheit, aber auch Vorfreude auf eine Saison voller Derbys und spannender Spiele. Diese Vorfreude schaffte es die Mannschaft von Trainer Tobias Klier, von Spieltag eins an auf den Rasen zu bringen und konnte nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim SC Vorfläming Nedlitz noch zwei weitere Siege folgen lassen. Anschließend folgte mit der ersten Saisonniederlage im Heimspiel gegen den Blankenburger FV, dem Ausscheiden gegen den Drittligisten HFC und mit der 2:4-Niederlage in Staßfurt die einzige Negativserie des Landesligisten in Halbserie eins.

Sieg beim Tabellenführer war das Highlight

„Wir haben im Staßfurt-Spiel bis zur 25. Minute alles im Griff und verlieren dann komplett den Faden, so hat meine Mannschaft selten gespielt“, konstatiert Trainer Klier seinen bisherigen persönlichen Tiefpunkt, wenn man diesen so bezeichnen kann. Von diesen Punkt an erarbeitete sich das Team aus Elster langsam aber sicher einen Status der Unbesiegbarkeit. Seit der Niederlage verlor man keines der darauffolgenden sechs Spiele mehr, kickte auch nur einmal Unentschieden gegen die SG aus Reppichau.

Das persönliche Highlight für Tobias Klier setzte seine Mannschaft am zehnten Spieltag, als seine Mannschaft den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Ilsenburg bezwang, was bis jetzt auch keiner anderen Mannschaft gelungen ist. „Wir haben in dem Spiel von Minute eins an unseren Matchplan durchgezogen. Mit einer mutigen Offensive und einer zu jedem Zeitpunkt des Spiels stabil stehenden Abwehr konnten wir einer Mannschaft den Zahn ziehen, die zuvor mit ihrer Dominanz unantastbar schien“, so der Coach.

Verletzte kommen zur Rückrunde wieder

Mit dem vor der Saison ausgeschriebenem Ziel des fünften Tabellenplatzes steht man momentan in einer Position, mit der alle Verantwortlichen zufrieden sein können. „Wir blicken auf eine gute Halbserie zurück, in der wir es häufig geschafft haben, unsere einzelnen Ziele, die wir uns vor dem Spiel selber gesetzt haben, gut umzusetzen. Wenn wir zum Start der Rückrunde dann endlich kadertechnisch wieder aus dem Vollen schöpfen können, bin ich mir sicher, dass wir auch am Ende der Saison zufrieden sein werden“, fasst Tobias Klier noch einmal zusammen.