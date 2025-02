Elspaß köpft den SV Sonsbeck ins Glück

Der SV Sonsbeck bleibt die Mannschaft der Stunde in der Oberliga. Am 21. Spieltag besiegten die Rot-Weißen Ratingen 04/19 mit 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor erzielte Philipp Elspaß kurz vor der Halbzeitpause. Damit feierten die Sonsbecker den dritten Sieg in Folge im Jahr 2025. Mit nun 33 Zähler zog die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing nach Punkten mit den Gästen gleich. Sonsbeck bleibt Neunter, Ratingen Achter.

Im Vergleich zum 3:1-Erfolg beim TSV Meerbusch musste Losing eine Veränderung in seiner Startformation vornehmen. Luca Terfloth fehlte im Spielberichtsbogen, da er am Wochenende Vater von Tochter Marla wurde und bei seiner Frau Pia im Krankenhaus blieb. Für ihn rückte Jannis Pütz ins Team, der im zentralen Mittelfeld gemeinsam mit Linus Krajac die Fäden zog.

Mit langen Bällen von Keeper Jonas Holzum sowie von den beiden Innenverteidigern Philipp Elspaß und Robin Schoofs wurde immer wieder Mittelstürmer Klaus Keisers gesucht. Der leitete die Bälle auf Sturmpartner Niklas Binn oder auf die Außen Philip Pokora sowie Sebastian Leurs weiter. Es dauerte jedoch bis zur 29. Minute, ehe Sonsbeck sich dem Tor von Ratingens Schlussmann Dario Ljubic näherte. Pütz versuchte es einfach mal aus knapp 25 Metern.

Sonsbecker Chancenplus vor der Pause erspielt

Bis zur Pause erarbeiteten sich die Hausherren ein Chancenplus. Die beste Möglichkeit vergab Leurs, der von Pokora (31.) am zweiten Pfosten freigespielt wurde, aber seinen Meister in Ljubic fand. Gianluca Silberbach, der in Sonsbeck die Kapitänsbinde trug, verhinderte eine weitere Möglichkeit von Leurs nur zwei Zeigerumdrehungen später. In der 41. Minute jubelten die SVS-Anhänger im Willy-Lemkens-Sportpark. Die 300 Zuschauer sahen, wie Krajac einen Freistoß scharf vor das Ratinger Tor schoss und Elspaß das 1:0 per Kopf erzielte.

Ein Raunen ging in der 54. Minute durch den Sportpark. Im Zwei-gegen-zwei stürmten Keisers und Binn aufs Gästetor. Sie mussten das zweite Tor nachlegen. Aber Binns Querpass war zu ungenau. Per Nachschuss scheiterte noch Pokora. So blieb die Partie weiter spannend. Auch in der Schlussviertelstunde versäumte es Sonsbeck, vorzeitig den Deckel draufzumachen. Pütz (77.), Krajac (78.) und Keisers (78.) vergaben weitere Großchancen.

Sieg über die Zeit gebracht

Jedoch stand die Abwehr wieder einmal dicht gestaffelt und ließ im gesamten Spiel nichts anbrennen. So brachten die Sonsbecker den knappen 1:0-Sieg über die Zeit. Losing war stolz auf seine Mannschaft: „Am Ende haben wir es noch spannend gemacht. Aber insgesamt haben die Jungs eine starke Partie abgeliefert. Alle haben leidenschaftlich verteidigt und kaum etwas zugelassen. Das soll bei der Qualität des Gegners schon was heißen. In der Offensive waren wir auch wesentlich gefährlicher. Somit geht der Sieg in Ordnung.“

Kurios: Klaus Keisers lief nicht mit der angestammten Nummer 13 auf, sondern mit der Nummer 25 (dem Trikot von Luca Janßen). Sein Dress war nicht auffindbar. Es könnte sein, dass das Trikot am Sonntag zuvor nach der Partie in Meerbusch liegen geblieben ist.

An diesem Mittwoch, 20 Uhr, stehen die Rot-Weißen auswärts dem Landesligisten GSV Moers in einem Testspiel gegenüber, bevor‘s am 9. März beim neuen Spitzenreiter, SC St. Tönis, in der Oberliga weitergeht.