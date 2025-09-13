Elsenborn – Anfield Road der Kreisliga

Von Enttäuschung über das verlorene Derby vergangenen Freitag war nichts mehr zu spüren. Wenn in unserer Heimat Elsenborn das Licht angeht, dann sind unsere Fans da. Und sie sorgten für einen stimmungsgeladenen Rahmen für ein packendes Fußballspiel.

Auch unser Team zeigte sich insbesondere in der ersten Halbzeit wie ausgewechselt. Schnell übernahm der TuS das Heft des Handelns und wurde bereits nach 11 Minuten belohnt. Binsfeld klärt einen Kopfball von Simon vor der Torlinie, Joel Güth steht goldrichtig und verwandelt aus 10 Metern zum 1:0. Platten drückte nun brutal aufs Tempo, kurz darauf wieder ein Kopfball von Simon der nur ganz knapp vorbei ging. Doch auch der zweite Treffer des TuS ließ nicht lange auf sich warten. 15. Minute, Güth kommt über die rechte Seite, seine flache Hereingabe findet Neumann Morbach am zweiten Pfosten und JNM verwandelt zum 2:0. Platten spielte mit einer felsenfesten Defensive, und wenn es nach vorne ging, dann ging die Post ab. So auch in der 22. Minute. Feiner Angriff von Platten, Güth schickt Steinbach, der in den Strafraum zieht, der Abschluss geht aber knapp am Pfosten vorbei. Aus relativ heiterem Himmel gab es nach 29 Minuten einen Foulelfmeter für die Gäste. Hendle verwandelt sicher halbhoch zum 2:1. Sollte das Spiel nun kippen? Nein! 37. Minute, wieder setzt sich Güth überragend durch und spielt einen Zuckerpass in den Lauf von JNM, der den Ball überlegt am herauseilenden Torwart zum 3:1 vorbeispitzelt. Verdiente Führung für den TuS zur Halbzeit.