Elsdorfer Pokalwochen: RSV verpasst Turniersieg

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem überzeugenden Erfolg über den TSV Buchholz trat der Rotenburger SV im Finale der Elsdorfer Pokalwochen gegen die SV Hemelingen an, hatte dem starken Bremen-Ligisten aber nur wenig entgegenzusetzen.

Über weite Strecken kontrollierte der letztjährige Vizemeister, der sich zudem für den DFB-Pokal qualifizierte und dort auf Hannover 96 treffen wird, das Geschehen. Es dauerte fast bis zur Pause, bis sich die Überlegenheit auch im Ergebnis ausdrückte. 43 Minuten waren vorüber, als Jerome Albritton das Führungstor erzielte. Der RSV hielt die Partie zunächst weiter offen, musste die Hoffnungen auf den Turniersieg aber Mitte des zweiten Abschnitts begraben. Ein Doppelschlag durch Karim Bockau und Ömer Bulut sorgte für klare Verhältnisse. In der Schlussphase gelang Can Sengül - bereits doppelt gegen Buchholz erfolgreich - zumindest noch das Ehrentor.