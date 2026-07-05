Elsdorfer Pokalwochen: Heeslinger SC verliert 1:3 gegen Hemelingen

– Foto: Thies Meyer

Der Heeslinger SC hat den Einzug in das Endspiel der 37. Elsdorfer Pokalwochen am Freitagabend verpasst. Im ersten Semifinale unterlag der Oberligist dem Team des SV Hemelingen mit 1:3. Das kleine Finale wird der Heeslinger SC am Freitag bestreiten.

Die Kritik ist mehr als verständlich, denn im gut besuchten Stadion des TuS Elsdorf spielte in den ersten 45 Minuten nur eine Mannschaft, und das war der Hemelinger SV. Insofern war die 1:0-Führung durch Salem Nouwame (34.) mehr als verdient. Nach zwei Lattenkrachern war es Leo Wolf, der vier Minuten vor der Pause auf 2:0 erhöhte.

Im zweiten Spiel der Vorbereitung bot die Elf von Nico Matern insbesondere in den ersten 45 Minuten eine schwache Vorstellung. Gegen motivierte Gegner aus der benachbarten Hansestadt fand der Oberligist zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. „So habe ich mir den Auftritt hier in Elsdorf ganz bestimmt nicht vorgestellt“, zog HSC-Coach Nico Matern eine erste Zwischenbilanz.

Nico Matern reagierte in der Pause, brachte mit Philipp Wilkens, Tom Trebin und Darvin Stüve nicht nur drei frische Kräfte, sondern schien in der Kabine auch die passenden Worte gefunden zu haben, denn der Oberligist zeigte im zweiten Abschnitt ein ganz anderes Gesicht. Endlich ging die Elf aus dem Landkreis Rotenburg beherzt in die Zweikämpfe, zeigte ein schnelles Umschaltspiel und sehenswerte Kombination gegen einen Gegner, der dem hohen Tempo der ersten 45 Minuten Tribut zollen musste.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute nutzte Darvin Stüve ein Missverständnis in der Bremer Abwehr aus und verkürzte auf 1:2. Die Elf von Nico Matern blieb in der Folgezeit am Drücker, hatte Ball und Gegner jederzeit im Griff, doch trotz guter Chancen wollte der Ausgleich einfach nicht fallen.

HSC-Trainer mit Verlauf der zweiten Spielhälfte zufrieden



In der Schlussphase der Partie setzte der HSC dann noch einmal alles auf eine Karte, wurde dadurch aber anfälliger für Konter. Einen dieser schnellen Tempogegenstöße schloss Felix Deou Bauhus zum 3:1-Endstand ab (83.). Tom Trebin und seine Mitspieler steckten nicht auf, doch der Anschlusstreffer war ihnen nicht mehr vergönnt.



„Mit dem Verlauf des zweiten Durchgangs kann ich sehr gut leben. Die Mannschaft hat die Reaktion gezeigt, die ich von ihr erwartet habe. Alle waren hellwach, haben die Zweikämpfe angenommen und richtig Tempo gemacht. Darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen.“Nico Matern, Trainer Heeslinger SC

„Ich hatte das Gefühl, dass Hemelingen in der ersten Halbzeit frischer war. In den ersten 45 Minuten hat es uns an allem gefehlt. Entsprechend war die Ansprache in der Halbzeitpause. Mit dem Verlauf des zweiten Durchgangs kann ich sehr gut leben. Die Mannschaft hat die Reaktion gezeigt, die ich von ihr erwartet habe. Alle waren hellwach, haben die Zweikämpfe angenommen und richtig Tempo gemacht. Darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen“, so Nico Matern nach dem Schlusspfiff.

Der Gegner für das Spiel um Platz drei der Elsdorfer Pokalwochen wird am Dienstagabend ab 19.30 Uhr ermittelt. Dann treffen der Buchholzer FC und der Rotenburger SV auf Elsdorfer Rasen aufeinander.



