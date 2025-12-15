Elsdorf zieht das Topspiel, Tabellenkeller rückt enger zusammen

Es bräuchte wohl schon einen monumentalen Formeinbruch, um den TSV Düren in der zweiten Saisonhälfte noch von der Tabellenspitze zu verdrängen. Trotz Rückstands gegen Aufsteiger SC Kreuzau hatte das Team von Yunus Kocak schlussendlich die Nase vorn und baut aufgrund der Pleite des engsten Verfolgers, Hilal-Maroc Bergheim, seinen Vorsprung weiter aus. Sowohl der Horremer SV und Alemannia Lendersdorf leisteten sich jeweils wilde Torfestivals, die Alemannia brachten schlussendlich aber noch drei Punkte ins Ziel. Im Tabellenkeller beendeten sowohl der VfL Sindorf als auch der SSV Rot-Weiß Ahrem das erste Halbjahr mit einem guten Gefühl.

Mit einer Einzelaktion beendete Hilal-Maroc die erste Halbzeit mit der Nase vorn. Koray Orgün wurde um den Sechzehner nicht ausreichend unter Druck gesetzt, zog in die Gefahrenzone und schloss kreativ ins lange Eck zur Führung ab (41.). Die Gäste begannen den zweiten Durchgang mit Wut im Bauch. Evangelos Skraparas bot sich per Strafstoß die große Chance zum Ausgleich und nutzte diese mit einem platzierten Abschluss ins Kreuzeck (51.). Danach machte Elsdorf einfach munter weiter. Mohamed Dahas behauptete sich auf der Außenbahn und behielt die Übersicht für Skraparas, der binnen weniger Minuten den Doppelpack schnürte (54.). Hilal-Maroc war in der Folge um eine Antwort bemüht, fing sich jedoch kurz darauf den nächsten Rückschlag. Infolge einer Umschaltsituation trieb Vincent Tönnis den Ball nach vorne, wackelte nahe des Strafraumecks einen Gegenspieler aus und legte quer auf Niklas Kühnapfel, der eiskalt für die Vorentscheidung sorgte (72.). Es sollte ein Wirkungstreffer bleiben. Elsdorf brachte die Führung ins Ziel und rückt dem Tabellenzweiten vor der Winterpause etwas näher auf die Pelle. Hilal-Maroc Bergheim – SC 08 Elsdorf 1:3

Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Ahmet Argin, Ismail Ouro-Bodi, Malik Basar, Redouan Aissa, Redouane Kobia El Boukhlifi, Jaheim Altug, Melih Satilmis, Koray Örgün, Gaiton Barroso, Ilias Afkir - Trainer: Josef Pfeiffer

SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Gabriel Hardung, Johannes Wenning, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi (79. Mark Schiffer), Niklas Kühnapfel, Paul Reichelt (79. Alexander Vaaßen), Elias Römers (82. Mohamed Redjeb), Vincent Tönnis (86. Hannes Jähn), Evangelos Skraparas (73. Luca Gruttmann), Mohamed Dahas - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch

Schiedsrichter: Simon Panek (Monschau) - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Koray Örgün (41.), 1:1 Evangelos Skraparas (51. Foulelfmeter), 1:2 Evangelos Skraparas (54.), 1:3 Niklas Kühnapfel (72.)

Kreuzau hielt auf heimischem Geläuf zunächst sehr gut mit den favorisierten Gästen mit. Als der SCK nach einer Umschaltsituation auch noch die Dürener überrumpelte und durch Seydouba Sylla in Führung ging (25.), hatte die Partie das richtige Zeug für die große Überraschung. Zwar erhöhte der TSV im zweiten Durchgang dann merklich die Schlagzahl, doch die Defensive des Aufsteigers hielt über weiter Strecken noch stand. Erst in der Schlussphase brach der Bann. Nach einem Handelfmeter stellte Mahmut Temür wieder auf pari (85.), kurz darauf nutzte Tayfun Pektürk auch noch eine Unstimmigkeit der Hausherren in der eigenen Gefahrenzone und drehte die Partie zugunsten des TSV (90.+1). Naturgemäß schmiss Kreuzau danach noch einmal alles in die gegnerische Hälfte, doch ohne Erfolg. Erhobenen Hauptes - nicht nur für die Leistung gegen den Primus, sondern für die gesamte Hinserien-Premiere in der Bezirksliga - darf sich Kreuzau in die Winterpause verabschieden. SC Kreuzau – SG Türkischer SV Düren 1:2

SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post (91. Marco Leisten), Leon Breuer, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Andreas Fuchs (91. Emre Atlay), Nico Schröteler, Dominik Dick, Mario Fuchs (82. Mamadou Dian Barry), Seydouba Sylla - Trainer: Olaf Ramm

SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Tayi Akbay (77. Yasar Tolga Ermis), Jawad Karnib, Mahmut Temür, Alexandru Engels (85. Moussa Karnib), Tayfun Pektürk (94. Emin Eren), Semih Celik, Ramiz Chovdarov, Joel Saengersdorf (89. Yunus Kocak), Jordi Ndombaxi (96. Ernes Pljakic) - Trainer: Yunus Kocak

Schiedsrichter: Andre Geldner (Stolberg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Seydouba Sylla (25.), 1:1 Mahmut Temür (85. Handelfmeter), 1:2 Tayfun Pektürk (90.+1)

Die Anfangsphase der Partie hatte es bereits in sich, Bessenich schien mit vier frühen Gegentreffern das Spiel aus der Hand zu geben. Wobei die Treffer zum 0:1 (6.) und 1:4 (24.) - jeweils durch Jonas Varona - durch schlimme Fehlpässe des SVB selbst eingeleitet wurden. Lendersdorf schien bis dahin zu einem ungefährdeten Auswärtserfolg zu spazieren. Ein Eindruck, der sich auch durch den dritten Treffer von Varona, diesmal per Strafstoß (52.), nur noch verfestigte. Doch die Hausherren gewannen in der Folge noch einmal eine Art zweite Luft, schnupperten mit dem Anschlusstreffer von Athanasios Noutsos schon an einem Comeback (57.) und kamen dahingehend sogar noch näher. Nachdem Alexander Monath zunächst gegen Valentin Ivanov rettete, war er im Nachschuss von Oliver Schäfer machtlos (79.). Als dann auch noch ein abgefälschter Ball von Ivanov seinen Weg hinter die Torlinie fand, war Bessenich vollends wieder im Spiel (82.). Die Moral des SVB wurde am Ende jedoch nicht mit Punkten belohnt, Lendersdorf ließ in der Schlussphase sogar noch die Chance auf das 6:4 liegen. Im Tableau macht sich der Erfolg für die Alemannia durchaus bemerkbar. Das Team von Christopher Kall zieht an Horrem vorbei und überwintert auf Platz drei. SV Rhenania Bessenich 1928 – Alemannia Lendersdorf 4:5

SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Ümit Tünc (33. Ozan Kesen), Erjon Hoxhaj, Kuss Kunzika, Athanasios Noutsos, Oliver Schäfer, Valentin Ivanov, Jehon Vatovci (33. Leon Gesenberg), Nurullah Yasar, Arber Jashanica - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik

Alemannia Lendersdorf: Alexander Monath, Tim Braun, Dustin Kaiser, Tim Greven, Tom Palm, Fabian Lotz (74. Dennis Walter), Philipp Welter (67. Julio Pereira Oliveira), Phillip Varona-Gracia (67. Emre Aydin), Thomas Betzer (74. Luca Nußbaum), Jonathan Spicher, Jonas Varona (90. Yannick Krischer) - Trainer: Christopher Kall

Schiedsrichter: Luca Povoledo - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jonas Varona (6.), 0:2 Thomas Betzer (13.), 1:2 Arber Jashanica (15.), 1:3 Tom Palm (19.), 1:4 Jonas Varona (24.), 1:5 Jonas Varona (52. Foulelfmeter), 2:5 Athanasios Noutsos (57.), 3:5 Oliver Schäfer (79.), 4:5 Valentin Ivanov (82.)