Elsdorf und Jan Wellem vor historischem Pokalabend

Der Mittelrheinpokal hat nicht nur seine eigenen Gesetze, sondern auch seine eigenen Geschichten. Eine davon schreibt sich am Samstag in Elsdorf fort: Zwei Vereine, die noch nie zuvor im Achtelfinale standen, kämpfen nun um den Sprung unter die letzten acht Teams. Der SC Elsdorf, aktuell Vierter der Bezirksliga Staffel 3, trifft auf den Staffel-1-Fünften SSV Jan Wellem – ein Duell auf Augenhöhe, ein Abend mit Seltenheitswert.

Beide Mannschaften reisen mit breiter Brust an: Elsdorf hat seine letzten drei Ligaspiele gewonnen, Jan Wellem hat erst eine Saisonpartie verloren, auch wenn sieben Unentschieden den Punkteschnitt drücken. Der Weg ins Achtelfinale hätte analog kaum sein können: Beide setzten sich gegen höher eingeschätzte Gegner durch, beide mussten in engen Partien reifen – und beide wissen, wie selten solche Pokalmomente sind.

Er fordert Mut, Ballbesitz und Dominanz: „Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen, den Ball haben und Jan Wellem dazu bringen, sich an uns anzupassen – nicht andersherum.“ Dass beide Teams in ihren Staffeln auf Augenhöhe stehen, verstärke nur den Charakter dieses Duells: Tagesform wird entscheidend sein.

Dustin Tesch sieht dem Duell mit großer Zuversicht entgegen. Der Elsdorf-Trainer betont, wie gut sein Team vorbereitet ist: „Wir sind gut versorgt mit Informationen und wissen genau, welche Qualität Jan Wellem mitbringt. Das ist eine erfahrene und robuste Mannschaft mit richtig guten Waffen in ihren Reihen. Wenn man sie spielen lässt, können die brutal gut kicken.“ Gleichzeitig stellt er klar: „Trotzdem brauchen wir uns nicht zu verstecken – schon gar nicht zu Hause in Elsdorf. Wir haben in den vergangenen Jahren viele starke Gegner geschlagen, deshalb ist die Marschroute klar: Wir wollen das Spiel gewinnen.“

Personell bleibt für Tesch noch vieles offen. „Zwei Jungs sind unterwegs, drei waren zuletzt angeschlagen. Aber ich mache da keine Unterschiede: Bei mir ist jeder Spieler gleich wichtig.“ Für Akteure mit weniger Einsatzzeit sei das eine große Gelegenheit, sich zu zeigen – entscheiden werde die Trainingswoche.

Tesch: "Haben total Bock darauf"

Als Verein steht Elsdorf vor einem historischen Abend, doch Tesch bleibt realistisch und geerdet: „Elsdorf stand noch nie im Achtelfinale des Mittelrheinpokals. Jetzt haben wir eine realistische Chance auf das Viertelfinale – zu den besten acht Teams zu gehören. Die wollen wir nutzen. Wir haben total Bock darauf.“ Über mögliche Traumlose spricht er – ganz bewusst – erst später.

Dass sein Team aktuell auf mehreren Ebenen gefordert ist, empfindet Tesch als Entwicklungsschub: „Wir tanzen aktuell auf drei Hochzeiten. In der Liga haben wir uns nach der angeblichen ‚Ergebniskrise‘ wieder gefangen.“ Und noch etwas ist ihm wichtig: „Für mich gilt: Jedes Pflichtspiel ist gleich wichtig. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir schenken nichts ab.“

Jan Wellem setzt auf Kontinuität – und eine „richtig gute Mannschaft“

Auch Alexander Voigt kennt den Gegner – von einem Überraschungsteam will der SSV-Trainer nichts wissen. „Ein Buch mit sieben Siegeln ist Elsdorf mit Sicherheit nicht“, stellt er klar. „Wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt, schaut man automatisch auch in die anderen Staffeln – und da sieht man sofort: Das ist eine gute Mannschaft mit einem starken Kader und überdurchschnittlicher Qualität für diese Liga.“

Der Anspruch ist eindeutig: „Wir fahren nicht nach Elsdorf, um komplett durchzurotieren – das wird es nicht geben.“ Dennoch will Voigt Spielern Einsatzzeiten geben, die bislang weniger gespielt haben – nicht als Experiment, sondern als Anerkennung: „Das ist eine Form der Wertschätzung, denn ihre Trainingsleistungen stimmen, sie sind immer da.“

Sportlich kündigt Voigt eine konkurrenzfähige Startelf an: „Wir werden eine richtig gute Mannschaft aufs Feld schicken, die alles daransetzt, ein Spiel auf Augenhöhe zu gestalten.“ Die Bedeutung des Abends ist ihm bewusst: „Für den Verein ist es ein großes Spiel – so weit waren wir im Mittelrhein-Pokal noch nie.“

Der SSV rechnet mit einer engen Partie: „Wir hoffen auf einen Pokalkampf, auf ein intensives und attraktives Spiel für die Zuschauer. Ein offenes Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können.“ Über potenzielle Viertelfinalgegner denkt er nicht nach: „Mit der nächsten Runde beschäftige ich mich frühestens am Samstagabend – wenn es wirklich soweit sein sollte.“

Zwei Teams, die sich unter den Top-5 ihrer Bezirksliga befinden. Zwei Vereine, die im Pokal noch unbeschrieben sind. Zwei Trainer, die wissen, was am Samstag auf sie zukommt – und die sich gleichermaßen auf ein intensives, technisch starkes und mental forderndes Spiel einstellen. Egal, wer gewinnt: Einer von beiden wird Geschichte schreiben.